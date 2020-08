Beaucoup d’entre nous vivent collés à nos téléphones. Ce sont nos ordinateurs personnels et nos assistants. Ce sont nos amis et nos divertissements. Ils nous aident à travailler. Ils nous aident avec les directions. Ils sont même là pour répondre à toutes nos questions. La raison pour laquelle nous avons toujours nos appareils portables proche de nous n’est pas un mystère, mais c’est une opportunité.

Les nouveaux téléphones sont puissants et les jeux évoluent afin d’en profiter. Avec de superbes graphismes et mécanismes, vous pouvez vraiment vous immerger dans les jeux au toucher du doigt. Jouez n’importe où, n’importe quand, et faisait le tout en en vous amusant avec ces cinq grands genres de jeux mobiles et nos suggestions:

Jeux de Puzzle

Les jeux de puzzle vont de l’ennuyeux au thérapeutique. Les meilleurs sont relaxants, beaux et accompagnés d’une superbe bande-son. Le meilleur de l’année est Monument Valley 2, qui utilise des graphismes incroyables et une narration minimale pour vraiment engager votre créativité.

Pour les fans de jeux de réflexion, vous avez Words with Friends, un jeu très addictif que vous pouvez jouer avec vos amis et qui pourrait vous aider à améliorer votre vocabulaire.

Jeux de Casino

Ne sous-estimez jamais le plaisir d’un jeu de casino. Avec des sites comme Unibet Casino, vous pouvez jouer à votre jeu favori où que vous soyez. N’oubliez pas d’être responsable afin que vous puissiez continuer à jouer et vous amuser à jouer à tous les grands jeux de casino qu’Unibet a à offrir.

Jeux de RPG

Au début du jeu mobile, les jeux RPG étaient maladroits. Ils étaient soit entièrement 8 bits (ce qui est un bon style mais limitant), soit ils étaient limités dans leurs éléments d’histoire. De nos jours, vous pouvez profiter d’histoires vraiment immersives avec de superbes graphismes. Bien sûr, ils ne sont pas au même niveau que les RPG sur console. Mais Harry Potter Hogwarts Mystery n’est qu’un exemple de RPG mobile avec un scénario engageant et évolutif qui combine des éléments de quête et un flux d’énigmes envoûtantes pour des heures de plaisir.

Jeux d’Arcade

La bien-aimée série Mario Kart est sans aucun doute l’une des meilleures dans cette catégorie. Les jeux d’arcade sont les plus beaux et les plus interactifs de toutes les options sur cette liste, même si les niveaux peuvent commencer à se ressembler après un certain point. Néanmoins, avec des options telles que Mario Kart et Fortnite disponibles sur mobiles, vous vous assurerez d’avoir des heures de plaisir sur votre trajet.

Jeux de Cartes

Les jeux de cartes prennent de nombreuses formes et ceux sur mobiles et sont un excellent moyen de passer le temps. Contrairement aux autres jeux, vous pouvez jouer avec votre famille à la maison (bien qu’il en existent qui offre cette option). Les jeux de stratégie à base de cartes combinent une narration épique avec des mécanismes de jeu de cartes pour vous garder dans l’action pendant que vous construisez votre jeu et atteignez des objectifs.

Les jeux mobiles sont accessibles et tellement amusants à jouer. Investissez-y comme vous le feriez pour n’importe quel autre jeu pour profiter pleinement de tous les genres; que ce soit les jeux de cartes stratégiques ou les RPGs. Certains sont gratuits, d’autres sont à prix raisonnable, mais tous sont amusants et sont une excellente option pour passer le temps pendant une pause ou pendant votre trajet.