La 5G est un véritable condensé technologique qui promet vitesse et fiabilité, des critères essentiels en gaming. D’ici 2025, elle comptera jusqu’à 1,7 milliard d’utilisateurs avec une estimation en hausse croissante. Avec 100 fois de débits, la 5G révolutionne déjà l’expérience des joueurs de casino roulette. Comparé au niveau actuel, quels sont donc les véritables impacts de ce réseau dans l’univers du jeu vidéo ?

Le réseau en chiffres

La 5G apparaît en 2019 et ambitionne de couvrir jusqu’à 15 % des connexions mondiales d’ici 2025. Le réseau cible principalement les 50 % du marché aux USA et les 30 % en Chine et en Europe. Au total, c’est plus de 1,4 milliard d’abonnés qui vont basculer à la 5e génération et profiter de tous ses avantages. Le réseau propose jusqu’à 100 fois plus de débit que son prédécesseur, la 4G. Cet écart justifie déjà l’intérêt que lui portent les gamers et surtout l’industrie du jeu vidéo. En effet, le réseau actuel offre un fonctionnement à 6 GHz contre 300 GHz avec la 5e génération. Concrètement, la vitesse atteint jusqu’à 20Go par seconde, contre seulement 1Go en 4G, au grand bonheur des gamers. Par ailleurs, la satisfaction est à la hauteur des attentes des utilisateurs. Plus de 91 % d’entre eux ont confirmé la stabilité et la qualité de la communication. Le taux de transfert est quant à lui très élevé, avec plus de 10Gbps et une réduction de latence de 1 ou 2 millisecondes.

Une génération très prometteuse

Outre la vitesse et le débit élevé, la puissance est également l’argument de base du déploiement de la 5G. Le téléchargement de fichiers volumineux comme les contenus vidéo passera par exemple de plusieurs minutes à quelques secondes. L’accès aux fichiers Cloud est également plus fluide avec une baisse voire une absence totale de latence. Par conséquent, le marché du Cloud profitera de la forte exponentielle de demandes de stockages. Les services en ligne vont également pouvoir se développer davantage. Parallèlement, l’avènement de la 5G fera disparaître le stockage interne, surtout celui sans synchronisation. Une telle rapidité et fiabilité de connexion encourageront naturellement vers une sauvegarde sécurisée des données dans le Cloud.

Une grande avancée technologique dans le gaming

La 5G est certainement l’une des plus grandes révolutions technologiques que les quelques 2 milliards de gamers attendent. D’abord, le Cloud gaming mobile offrira une meilleure expérience en apportant la même vitesse qu’avec la fibre optique. L’hébergement des jeux 4k et 8k se fait également facilement sur le Cloud, via le cheminement classique PC – Console puis serveur. Les géants ont d’ailleurs commencé à s’implanter sur ce marché avec des plateformes sur le Cloud comme Stadia de Google et XCloud de Microsoft. Les expériences immersives des AR et VR justifieront l’explosion du marché de ces applications. De plus, la réduction notable de latence renforce le succès de la 5G, la baisse du prix des lunettes aidant. La rétroaction haptique est nettement améliorée avec ce réseau, doublée des performances de la réalité virtuelle. La qualité des réactions, des vibrations et des sensations se fait ressentir à un degré plus élevé.

Un bouleversement dans l’industrie du casino

L’industrie du casino s’attend à un véritable bouleversement avec l’avènement de la 5G. La fluidité et la rapidité du gameplay sur mobile ont motivé les joueurs à adopter ce réseau. D’ailleurs, les chiffres indiquent que les gamers sont à plus de 2,2 milliards à jouer sur leur Smartphone. Les jeux avec croupiers sont les premiers à bénéficier des atouts de cette avancée technologique. En effet, le haut débit de connexion et la fluidité permettront un direct plus réaliste avec davantage de stabilité.

La 5G promet également de propulser le cloud gaming, qui libèrera les joueurs des processus d’installation de fichiers sur leur ordinateur. Désormais, ils profitent d’une économie d’espace de stockage interne tout en accédant à leurs données sur des serveurs distants. Cette avancée présente surtout l’avantage d’élargir les possibilités de jeu. En effet, les joueurs se connectent sur l’appareil de leur choix pour jouer, et ce, peu importe l’endroit où ils se trouvent.

Enfin, les grandes améliorations sont aussi l’essor grandissant des crypto-jeux qui requièrent une technologie de pointe. La 5G s’avère la solution idéale en libérant de toutes les procédures comme les frais, les transactions qui s’éternisent, etc. Les parieurs sportifs ne manqueront plus aucune opportunité avec une diffusion plus performante et des mises à jour en direct.