Vous êtes féru de jeux vidéo, et vous souhaitez capturer des images haute définition pour les sauvegarder ? Vous aurez alors besoin d’une carte d’acquisition pour capturer les images. Parfois appelée carte de capture, ou même sous son nom anglo-saxon « frame grabber », ce type de carte est principalement utilisé par les gamers pour effectuer des captures d’écran de leurs jeux. Mais elles peuvent aussi s’avérer fort utiles dans les secteurs industriel et scientifique, ou même pour des particuliers qui veulent convertir leurs vieux films en HD.

Carte d’acquisition pour capturer les images : qu’est-ce que c’est ?

Une carte d’acquisition d’images ou frame grabber est un périphérique qui permet de convertir des données vidéo analogiques ou numériques en images numériques haute définition : à partir d’un flux vidéo, le périphérique capture des images fixes. Si vous êtes un aficionado des jeux vidéo, vous pourrez, avec les cartes d’acquisition d’images, vous adonner au streaming et diffuser des jeux en cours et même créer votre chaîne de jeux YouTube. Et pour une expérience visuelle encore plus époustouflante, n’hésitez pas à utiliser un serveur bare-metal.

Comment choisir son « frame grabber » ?

On classe les cartes d’acquisition pour capturer des images en deux catégories :

celles conçues pour les applications industrielles et scientifiques

et celles pour les applications multimédias, et plus spécifiquement le gaming.

Attention : l’objectif principal d’une carte d’acquisition d’images à des fins industrielles est d’opérer une conversion aussi précise et nette que possible, sans altérer le contenu des vidéos. Tandis que le but d’une carte multimédia est d’effectuer la conversion à des fins esthétiques, et donc de modifier les données pour les rendre plus agréables à l’œil. Pour vous procurer une bonne carte d’acquisition pour capturer des images, vous devez prendre en compte ces quatre critères :