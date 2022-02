Avec le CBD, de nombreux individus ont découvert une substance capable d’endosser à la fois le rôle de produit récréatif et celui d’adjuvant thérapeutique. Le succès a été tel que les fabricants ont largement diversifié leur catalogue, afin de mettre la substance à la portée du plus grand nombre. On trouve désormais du CBD sous forme d’huile, de cosmétiques, de gélules et bien sûr de fleurs. Voyons ensemble comment fonctionne un vaporisateur et pourquoi son usage est recommandé.

Vaporiser le CBD pour optimiser ses effets

Le CBD est une substance non psychotrope, ce qui signifie que vous ne souffrirez pas de visions ou d’hallucinations comme ce peut être le cas avec le cannabis. La législation impose en effet que les distributeurs en France ne proposent pas de produits au CBD affichant une concentration supérieure à 0,2% de THC. Toutefois, le CBD a bien des effets et pour les optimiser lorsque l’on consomme des fleurs, il est vivement conseillé de les vaporiser.

Les fleurs sont certainement la déclinaison la plus recherchée par les consommateurs experts du CBD. Certains les aiment pour leur aspect authentique et naturel, d’autres pour leur saveur. Mais c’est surtout pour leur capacité à produire des effets rapides et puissants qu’on les apprécie. Les fleurs de qualité, tout particulièrement les produits Bionat CBD, expriment en effet toutes leurs propriétés quand elles sont vaporisées. Avant de voir comment fonctionne un vaporisateur, examinons en quoi cette méthode est en plus la plus saine.

Pourquoi la vaporisation est conseillée pour consommer le CBD ?

Si les fleurs de CBD sont recherchées, c’est en premier lieu pour leur aspect authentique et naturel. Beaucoup choisissent alors de les mélanger avec du tabac puis de les fumer. Cette méthode est hautement déconseillée et ceci pour plusieurs raisons. D’abord parce que vous ingérerez nécessairement de la nicotine, ainsi que tous les produits néfastes que l’on trouve dans les cigarettes, dont la dangerosité n’est désormais plus à démontrer.

Mais ce n’est pas tout. Il faut savoir aussi que toute combustion en elle-même génère des composés hautement toxiques, notamment du dioxyde de carbone. Fumer les fleurs augmentera donc le risque de développer les mêmes maladies que les fumeurs réguliers de tabac. Il serait vraiment dommage de commander des produits de qualité, d’autant que Bionat CBD offre une livraison de CBD en France à tout client ! Voyons maintenant comment fonctionne un vaporisateur pour extraire les principes actifs des plantes.

Comment fonctionne un vaporisateur ?

Pour comprendre comment fonctionne un vaporisateur, il faut d’abord savoir qu’il ne met en jeu aucune combustion. La substance, des fleurs le plus souvent, mais ce peut aussi être un concentré liquide ou même des racines broyées en aromathérapie, est placée dans un bac qui va ensuite être chauffé à haute température. Sous l’effet de la chaleur, les principes actifs de la substance vont être extraits et rendus disponibles à l’inhalation sous forme de vapeur.

Sachez qu’il est important pour tirer un maximum de bénéfices de cette vaporisation de bien régler son outil. Pour le CBD, il est recommandé d’ajuster la température entre 160 et 220 °C, car c’est le point de vaporisation de la substance. L’avantage de cette méthode réside dans son innocuité, puisqu’il n’y a pas combustion du produit, mais aussi dans la pureté de la vapeur produite. Vous n’ingérerez ici que des effluves pures de CBD !