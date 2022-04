Quand on parle de développement web ou mobile, on pense immédiatement à des outils numériques optimisés, répondant aux besoins spécifiques et au fonctionnement particulier d’une entreprise. Comment faire son choix parmi la pléthore d’agences proposant à première vue les mêmes services ? Quels sont les critères à ne surtout pas négliger ? Quel partenaire choisir pour un projet de développement web et mobile sur mesure ?

Privilégier l’expérience

On ne confie pas son enfant à une assistante maternelle sans expérience ni référence : il en est de même pour un projet particulier de développement web et mobile. L’entreprise choisie existe-t-elle depuis un certain nombre d’années ? Un partenaire sérieux détaillera au maximum son savoir-faire par le biais de ses références : quelle entreprise lui a fait confiance, pour quel type de prestation, comment il a accompli sa mission. Vous devez toujours avoir la possibilité de vérifier ses réussites soit en accédant au projet en lui-même, soit en contactant ses clients par courriel ou par téléphone.

Si vous avez un projet de développement sur mesure, l’entreprise de développement web et mobile Ozytis est exemplaire à ce sujet. Forte de ses dix années d’expérience, elle détaille ses nombreuses réalisations en intégrant des illustrations et des vidéos de démonstration : un gage de sérieux et de qualité.

À quoi ressemble l’entreprise ?

S’agissant de développement web et mobile, la meilleure vitrine d’un prestataire est d’abord son propre site Internet. Est-il lisible et bien conçu ? Agréable ou tape-à-l’œil ? La première impression est primordiale. Si le site paraît daté ou brouillon, si le contenu est redondant ou peu détaillé, il ne faut pas hésiter à vérifier si l’entreprise existe réellement.

De même, l’entreprise présente-t-elle les membres de son équipe, ainsi que leurs compétences ? La façon dont est conçu la page « Qui sommes-nous ? » en dit long. Un simple texte sans noms ni photos n’inspire pas confiance, car il suggère un turn-over important, des collaborateurs trop nombreux ou interchangeables. Un trombinoscope détaillé rassure parce qu’il permet d’emblée d’imaginer et donc d’investir la relation entre client et partenaire.

Développement web et mobile sur mesure : quelle méthodologie ?

Un prestataire expérimenté a nécessairement développé une méthode de travail spécifique, qu’il doit être capable de détailler. Des compétences et un savoir-faire technologiques sont indispensables, mais c’est sur la méthodologie que l’entreprise se distingue de la concurrence. Il est de ce fait important de vérifier ce critère. Le partenaire choisi doit être capable d’énumérer toutes les étapes du projet qu’il va mener pour son client : recueil des besoins, rédaction de l’offre commerciale, mise en œuvre, etc. S’appuie-t-il sur une méthodologie spécifique de gestion de projet(de type Agile) ? Autant de questions qu’il ne faut pas éluder.

Choisir un partenaire de confiance pour un développement web et mobile sur mesure demande du temps et de la persévérance. Il ne faut pas hésiter à mener sa propre enquête, en étudiant en détail les références des entreprises ciblées, et en contactant ses clients et anciens clients.