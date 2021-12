Le numérique est en train de radicalement transformer nos vies. La tendance est déjà enclenchée depuis quelques années déjà, mais avec la crise du Covid 19 et les restrictions de déplacements qui ont suivi, l’économie numérique s’est développée à grande vitesse. Aujourd’hui, on peut pratiquement tout faire sur Internet. Pour travailler, se rencontrer, s’amuser ou faire ses courses, un simple téléphone ou un ordinateur suffisent. Même la formation se fait majoritairement en ligne et la demande est en constante augmentation dans le secteur. Comment donc profiter de cette tendance ? Peut-on se lancer avec le statut d’EURL dans cette activité de formation en ligne ? Et si oui, comment faire ? Toutes les réponses à vos questions dans cet article.

L’EURL, définition et caractéristiques

L’EURL, pour Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée, est un statut majoritairement choisi par ceux qui souhaitent entreprendre seuls. Les caractéristiques de l’EURL permettent en effet à un associé unique de bénéficier plus ou moins des mêmes bénéfices que ceux générés par l’usage de la SARL. C’est pourquoi on l’appelle parfois la SARL Unipersonnelle. Pour beaucoup, créer une eurl en ligne est donc avant tout un outil pour entreprendre selon leur propre vision du monde et de l’économie, en s’affranchissant des incontournables contraintes du travail collectif, mais sans pour autant renoncer à un haut niveau de protection. C’est là tout l’intérêt de l’EURL de mêler liberté et sécurité.

Si l’EURL est aussi protectrice, c’est parce qu’elle n’engage la responsabilité de l’associé unique qu’à la hauteur de son apport. Cela signifie qu’en cas de difficultés financières, les créanciers n’auront pas le pouvoir de faire saisir vos biens personnels. Cette protection et la liberté conférée à l’entrepreneur dans ses choix sont les deux composantes essentielles du succès populaire des EURL. En outre, ce n’est pas parce que vous entreprenez en tant qu’associé unique que vous ne pouvez pas engager de salariés sous de ce régime. Se lancer avec le statut d’EURL est donc tout indiqué pour ceux qui envisagent de se développer ultérieurement par exemple.

Pourquoi se lancer avec le statut d’EURL ?

Si aujourd’hui l’EURL remporte un vrai succès d’estime auprès du public, c’est avant tout parce qu’elle correspond plus au profil des individus de notre monde interconnecté. Sans peut-être vraiment nous en apercevoir, la technologie, mais aussi sûrement les habitudes sociétales ainsi qu’une certaine vision managériale du travail, ont changé nombre de nos comportements, de nos désirs et de nos buts. Entreprendre en solitaire est devenu monnaie courante, là où naguère les petites entreprises familiales constituaient la majorité du tissu économique. Et le modèle de la SARL ne convenait finalement plus aux attentes de nos contemporains.

Se lancer avec le statut d’EURL permet ainsi de répondre au désir d’autonomie, un souhait largement partagé par les membres de notre communauté mondiale. L’initiative individuelle sera à n’en pas douter le moteur de l’économie numérique naissante et ce type de statut était absolument indispensable à son épanouissement. Pourtant, cela ne signifie pas que les Français ne sont plus soucieux de l’administratif et d’une certaine forme de sécurité en la matière. C’est ainsi que les concepteurs du régime lui ont appliqué un cadre juridique très strict, notamment en matière de rédaction des statuts, qui permet de s’assurer un développement continu en toute sérénité. Mais attention, car ceci implique que la rédaction des statuts soit soignée. Comme pour rédiger les conditions générales de vente, il faudra donc être sûr de bénéficier de conseils juridiques experts pour être sûr de respecter la réglementation.

La formation en ligne, un secteur compatible avec le statut d’EURL ?

Si les qualités du statut de l’EURL sont indéniables, cela signifie-t-il que le statut est compatible avec toutes les formes d’activité ? La réponse est assurément non. Par exemple, il est plutôt conseillé de se tourner vers la SAS, et donc la SASU si vous souhaitez entreprendre en solitaire, mais avec un objectif de développement rapide, notamment via l’investissement. En effet, l’EURL, comme la SARL, est elle destinée à des structures de petite importance à taille humaine. L’idée n’est pas ici de conquérir rapidement de nouvelles parts de marché à l’international, mais bien de s’implanter durablement dans un secteur géographique ou bien une niche particulière, tout en sécurisant sa position.

Les artisans, les commerçants ou encore les petites entreprises locales sont ainsi de fervents adeptes de l’EURL. En effet, elle leur offre toutes les garanties nécessaires au développement d’une activité sûre et stable. La formation en ligne elle fait plutôt partie de ces nouveaux métiers du numérique. Mais elle peut elle aussi profiter des bénéfices du statut de l’EURL, car comme tous les métiers du numérique, elle constitue en fait un métier local et artisanal, développé à l’échelle d’une région, d’un pays ou même du monde. La sécurité, la fiscalité et la protection sociale du régime peuvent donc tout à fait convenir à un associé unique et le convaincre de se lancer avec le statut d’EURL.

Les prérequis à la création d’une EURL

Comme pour toute société, la création d’une EURL passe d’abord par une phase de réflexion intense. Entreprendre, c’est en premier lieu comprendre les besoins de ses contemporains pour les satisfaire. Que vous soyez un formateur en ligne qui propose des stages ou des cours, un commerçant qui souhaite s’implanter dans son village natal ou bien un artisan nouvellement arrivé dans un territoire et qui veut faire œuvre de ses compétences, il est important de d’abord trouver le service ou le produit qui correspond aux attentes des éventuelles cibles. Si vous avez une idée, testez-la auprès de vos amis ou de votre famille et observez leurs réactions. Ce sont d’excellents indicateurs de la pertinence d’un projet !

Dans un deuxième temps, il sera nécessaire de s’assurer de la faisabilité de votre projet en établissant un business plan. Charges de location, coût des salaires, des achats ou des fournitures, état de la concurrence, le business plan doit vous permettre de mieux prévoir les premières années d’exercice de votre activité. N’oubliez d’ailleurs pas de réaliser une étude marché précise pour évaluer l’attente des consommateurs dans votre zone de chalandise. Avant de se lancer avec le statut d’EURL, il faudra bien sûr comparer avec les autres formes juridiques. Encore une fois, si vous ne disposez pas de compétences suffisantes, faites-vous aider par un professionnel ! Celui-ci pourra notamment vous conseiller et vous guider vers un autre statut si votre activité impose l’usage d’autres outils juridiques.

Les formalités à accomplir pour créer son EURL

Si vous avez bien préparé votre projet, il ne vous restera plus ensuite qu’à réaliser les formalités habituelles de création d’entreprise. Pour se lancer avec le statut de l’EURL, il faut commencer par rédiger les incontournables statuts. On rappelle que contrairement à d’autres formes juridiques, la rédaction des statuts est ici très encadrée. Le concours d’un juriste expert peut être très utile, à la fois pour respecter les directives réglementaires mais aussi pour optimiser votre projet, tant en matière fiscale que sociale ou personnelle.

Ensuite, la procédure vous impose de déclarer la naissance de votre entreprise via la publication d’une annonce légale dans un journal assermenté. Vous devrez ensuite déposer le capital social de votre société en banque. Les deux attestations fournies par la banque et le journal devront ensuite être jointes à votre dossier de demande d’immatriculation. Celui-ci devra également contenir les statuts signés, le formulaire M0 rempli, la copie de votre carte d’identité, ainsi qu’une déclaration de non-condamnation. Envoyez le tout au greffe du tribunal de commerce et lorsque vous recevrez votre extrait Kbis, vous serez devenu associé unique de votre EURL !