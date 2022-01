Les réseaux sociaux sont désormais les véritables gardiens de nos souvenirs et de notre identité. Chaque jour, nous les utilisons pour discuter entre amis, partager des posts et des bons plans, échanger des vidéos et des photos. Sans eux, nous serions plus que jamais isolés dans un monde où la connexion entre les individus est ce qui les définit dans leur entièreté. Ainsi, lorsque l’on change de téléphone, il devient indispensable de faire transiter l’ensemble des données accumulées au cours de votre vie. Mais comment faire pour transférer Whatsapp iPhone vers Android sereinement et facilement ? Nous vous soumettons ici deux méthodes.

Transférer Whatsapp iPhone vers Android avec iMyFone

Lorsqu’un utilisateur tente de transférer Whatsapp iPhone vers Android, il se heurte souvent à de nombreuses difficultés. Pourtant, sachez qu’il existe un certain nombre de méthodes pour y parvenir. Toutes ne se valent pas et nous avons sélectionné les deux meilleures, que nous détaillerons dans cet article. La plus simple, la plus rapide et la plus sécurisée pour vos données consiste à utiliser l’application iMyFone iTransor for WhatsApp . Nous vous la recommandons bien plus que toutes les autres méthodes, car nous ne lui avons trouvé aucun inconvénient, si ce n’est qu’elle n’est pas assez connue !

Tout d’abord, sachez qu’elle est la plus rapide puisqu’elle ne nécessite qu’une dizaine de minutes pour transférer Whatsapp sur un nouveau téléphone, peu importe sa nature. Après avoir installé l’application, il vous suffira de suivre les indications. Non seulement, la méthode est rapide et efficace, mais elle est aussi pratique puisque, contrairement à toutes les autres, elle permet de retrouver l’ensemble de ses conversations lisibles immédiatement, et cela sans risque aucun de perte de données ! Et si on vous dit qu’en plus de transférer WhatsApp iphone vers android, l’application offre de nombreuses autres fonctionnalités, vous nous croyez ? Visitez le site fr.imyfone.com et vous en serez immédiatement convaincu !

Comment transférer Whatsapp sur un nouveau téléphone via e-mail ?

Si transférer conversation Whatsapp via l’application iMyFone est assurément la meilleure solution à tous égards, on se devait de vous donner une autre méthode par souci de diversité. Celle que nous avons sélectionnée utilise tout simplement la voie du mail. Sachez qu’elle est relativement rapide, mais tout de même plus longue que la première solution, puisqu’il vous faudra au moins 25 minutes pour transférer Whatsapp iPhone vers Android à l’aide de cette technique.

En outre, si la méthode est simple, sachez que vous ne pourrez pas exporter toutes les discussions à la fois, ce qui peut considérablement augmenter le temps de transfert si vous êtes un utilisateur compulsif ! D’autre part, les conversations transférées le seront sous format zip, ce qui implique qu’elles ne seront pas lisibles immédiatement. Enfin, sachez également que vous risquez de perdre certaines données pendant le transfert ! Si vous aimez prendre des risques, il vous faudra alors ouvrir Whatsapp, cliquer sur la conversation à transférer et choisir « exporter les discussions ». sélectionnez l’envoi par mail et les messages seront automatiquement compressés puis envoyés.