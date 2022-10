Gérer une équipe peut être un grand défi. En outre, lorsque vous devez concilier plusieurs projets et priorités, cela devient un défi encore plus grand. En effet, les charges de travail peuvent facilement se déséquilibrer et surcharger un employé. Cela peut conduire à des délais de projet non respectés et à une mauvaise performance de l’équipe. Mais avec le bon outil de gestion de la charge de travail, vous serez en mesure de gérer votre équipe et vos projets de manière efficace et efficiente. Dans la suite de ce guide, découvrez comment un tel outil peut vous aider.

Comment fonctionne un système de contrôle des livraisons ?

En principe, un logiciel de livraison se compose d’une plateforme logicielle avec une application installée sur des appareils mobiles. Ainsi, vous pouvez l’installer sur des téléphones portables et des tablettes pour assurer un contrôle rapide et efficace des livraisons au sein de votre entreprise.

L’installation peut se faire sur les téléphones portables de l’équipe de terrain, qui enregistrera les lieux de livraison. Cela leur permettra de communiquer en temps réel avec l’entreprise, en informant tout le monde des enlèvements, des livraisons et des événements.

Ce type de programme est conçu pour surmonter les problèmes et les risques de la distribution de marchandises. Ou encore dans l’expédition, le suivi, la collecte, l’enregistrement des bons, entre autres opérations liées à la livraison, etc.

Principales fonctionnalités et caractéristiques d’un système de livraison

Découvrez ci-dessous quelques-uns des avantages que le logiciel de gestion peut apporter à votre entreprise :

Utilisable partout, car accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, simplement en se connectant à l’internet mobile ;

Accès via le Web, sans avoir à installer un programme lourd sur l’appareil ;

Intégration avec d’autres systèmes ;

Envoyer des photos et des audios ;

Suivi GPS ;

Rapports d’incidents ;

Fournir des données en temps réel aux clients ;

Économique et facile à utiliser.

Le meilleur logiciel de livraison

Un système de gestion des livraisons présente de nombreux avantages, mais vous devrez choisir celui qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise. Tous les logiciels ne sont pas créés égaux. Ne cherchez pas plus loin que Deliveo pour la gestion des livraisons la plus abordable et la plus efficace.

Il s’agit d’un système de livraison révolutionnaire qui ne nécessite qu’un smartphone et répond à tous vos besoins en matière de suivi des livraisons en un seul endroit. Il est également accessible en déplacement.