Vous avez déjà entendu parler des 4 P du marketing et vous ne savez pas à quoi ils correspondent ?

Parmi les multiples stratégies marketing qui existent, celle des 4 P est certainement la plus connue et la plus suivie. D’ailleurs, plus qu’une stratégie en soi, il s’agit d’une base sur laquelle s’appuient tous les fondamentaux de la communication.

Pour comprendre ce qui fait que les 4 P du marketing sont essentiels à votre entreprise, prenez quelques minutes pour lire cet article.

Le mix marketing, définition

Qu’on l’appelle mix marketing ou 4P (c’est la même chose), il regroupe les 4 variables essentielles qui vous permettent d’ajuster votre stratégie en fonction de vos besoins, objectifs et possibilités.

Voici ces fameux 4 P:

Le Produit

Le Prix

La Distribution

La Communication

À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi ce fameux mix marketing s’appelle 4 P… Car il s’agit d’un concept mis au point par l’Américain Neil Borden, et que sa définition originale est donc en anglais:

Product

Price

Place

Promotion

Maintenant que les 4 P vous sont connus, entrons dans les détails.

Comment mettre en place le mix marketing ?

Ce qui fait le succès des 4 P, c’est qu’ils dépendent entièrement des choix faits par l’entreprise, qui a donc un contrôle absolu sur ces variables.

Product: la politique du produit

La recherche du « meilleur produit » n’est que rarement couronnée de succès, et il est donc important que votre entreprise ait une politique de « produit le mieux adapté au marché ». Si votre société travaille à l’export, vous connaissez déjà certainement la nécessité d’ajuster votre produit au marché local, et vous savez donc à quel point la politique du produit est importante.

Prenons comme exemple l’automobile.

Peu de gens contestent le fait que les voitures Audi sont meilleures que celles de Dacia. Et pourtant, la filiale roumaine de Renault connaît un succès qui ne se dément pas, car elle a su mettre sur le marché des véhicules qui correspondent parfaitement aux attentes d’une certaine partie du public.

Price: la politique de prix

Quelle est la meilleure manière d’augmenter le profit: maximiser les marges, ou diminuer le prix pour augmenter le volume des ventes ? Il n’existe pas de stratégie gagnante à coup sûr, chaque secteur, chaque entreprise applique une politique de prix différente, avec plus ou moins de succès.

En règle générale, les prix bas permettent de gagner en volume et s’adressent plutôt au grand public (l’industrie alimentaire par exemple) tandis que les marges élevées sont élitistes et réservées aux marchés de niche (typiquement, l’industrie du luxe).

Place: la politique de distribution

Comment allez-vous commercialiser vos produits ? Souhaitez-vous vendre directement au client final ou au contraire passer par des distributeurs ? Préférez-vous avoir un magasin physique, ou pariez-vous sur la vente en ligne ?

Choisir entre les différents canaux de distribution qui s’offrent à vous à un impact direct sur les résultats de votre entreprise. C’est donc sans surprise que la politique de distribution fait partie des 4 concepts de base du mix marketing.

Promotion: la politique de communication

C’est souvent le point auquel les créateurs d’entreprise pensent le plus, et avec raison. Ils connaissent déjà leur produit, savent à quel niveau de prix il peut être vendu, et ont étudié les réseaux de vente les plus appropriés…

Mais comment se faire connaître ?

L’objectif de la politique de communication est de donner de la visibilité à votre marque. Vous pouvez miser sur le bouche-à-oreille fait par vos proches, ou au contraire vous offrir un spot publicitaire dans lequel Antoine Griezmann vante les mérites de votre produit, en direct à la mi-temps…

Encore une fois, il n’y a pas de recette miracle, mais une stratégie mélangeant les stylos publicitaires pas chers distribués sur les salons, la présence en ligne (site et réseaux sociaux), la publicité dans les revues spécialisées et la distribution de prospectus s’avère souvent la plus adaptée aux Petites et Moyennes Entreprises.

Quelle est la différence entre le Plan Marketing et le Mix Marketing ?

Comme nous l’avons vu, le Mix Marketing est les 4 P. Il ne s’agit donc pas d’une stratégie à appliquer, mais d’un cadre qui vous permet de prendre des décisions cohérentes et de mettre en place un plan d’action.

Sur la base des 4 P, vous pouvez décider que seuls les clients se déplaçant jusqu’à votre usine après avoir entendu parler de vous par un ami auront l’opportunité d’acheter à un prix exorbitant des produits inadaptés et de mauvaise qualité, ou annoncer sur tous les plateaux de télévision et réseaux sociaux du monde entier que vous proposez à un prix défiant toute concurrence des services dont personne ne peut se passer et qu’ils sont disponibles partout.

Entre ces deux extrêmes, vous arriverez probablement à une stratégie plus réaliste et adaptée à votre métier, que vous appliquez en suivant le Plan Marketing. Celui-ci est donc la synthèse des actions à mettre en place pour mener à bien la stratégie marketing que vous avez décidée.

Alors que les 4 P sont « gravés dans le marbre », le Plan Marketing est généralement établi pour une durée limitée et est amené à changer au gré des informations reçues, et des évolutions du marché.

Pour faire simple: le Mix marketing est la base pour mettre en place votre Plan Marketing.

Un dernier mot

Il existe maintenant de nombreuses stratégies de communication nommées 5P, 7P, 10 P…

Toutes sont en réalité des variantes du mix marketing qui reprennent les 4 P originels et ajoutent de nouveaux concepts comme les Personnes, les Processus… Mieux vaut déjà bien maîtriser les 4 P avant de vous lancer dans les suivants !