Vous venez d’investir dans un magnifique téléviseur OLED ou QLED, mais vous hésitez encore sur la meilleure façon de le mettre en valeur ? Support mural ou meuble TV ? Le rendu n’est pas forcément le même, mais vous devez aussi prendre en compte l’encombrement. Si le premier vous permet d’optimiser votre espace vital, le second est parfois un peu plus simple à installer.

Les avantages du support mural pour un look épuré

Le support mural est la solution idéale pour créer un effet « tableau » avec votre téléviseur. En le fixant contre le mur, vous libérez de l’espace au sol et donnez une impression de légèreté à votre salon. C’est parfait pour les petits espaces ou les amateurs de décoration minimaliste. Autre atout non négligeable, le support mural permet d’orienter facilement votre écran afin d’améliorer le confort que vous soyez assis dans le canapé ou allongé sur un tapis. Certains modèles offrent même une inclinaison et un pivotement à 180 degrés.

Vous pourriez par exemple opter pour un support mural TV Vogel’s. Cette enseigne est renommée dans le monde entier pour ses supports d’enceintes, d’écrans et de vidéoprojecteurs. Elle propose une large gamme de produits dont le but est d’associer ergonomie, robustesse et design. Elle a également eu l’occasion de se diversifier avec une offre dédiée à des systèmes audio, vidéo et multimédia. Vous trouverez donc un support TV de qualité pour mettre en avant votre écran QLED.

De plus, côté installation, c’est assez simple. La plupart des supports sont livrés avec un gabarit pour le perçage et tout le matériel nécessaire. En suivant les instructions, vous fixez votre TV au mur en moins d’une heure.

Le meuble TV, une valeur sûre pour le rangement

Si vous préférez un look plus traditionnel ou avez besoin de rangements supplémentaires, le meuble TV est fait pour vous. Grâce à ses niches et à ses tiroirs, il dissimule intelligemment vos appareils multimédias (décodeur, console, lecteur DVD…) tout en exposant joliment votre téléviseur QLED ou OLED.

En bois, en métal ou en verre, le meuble TV s’adapte à tous les styles d’intérieur. Les modèles design aux lignes épurées apportent une touche contemporaine à votre salon. Par contre, les meubles plus classiques se fondent dans un décor chaleureux. Pensez à bien vérifier les dimensions de votre téléviseur avant de sélectionner votre meuble afin qu’il soit parfaitement stable et proportionné. Idéalement, la largeur doit dépasser d’au moins 10 cm de celle de l’écran.

Alors, quelle solution choisir ?

Le choix entre le support mural et le meuble TV dépendra surtout de vos goûts personnels et des contraintes de votre intérieur. Avez-vous assez d’espace au sol pour un meuble ? Appréciez-vous le rendu épuré ou traditionnel ? Voulez-vous des rangements supplémentaires pour les appareils ? Le mur est-il adapté à la fixation d’un support ? Pouvez-vous percer ce mur en tant que locataire ?

N’hésitez pas à vous projeter en situation pour visualiser le rendu final. Vous pouvez même réaliser un photomontage avec votre smartphone pour tester virtuellement différentes configurations. Dans tous les cas, pour sublimer un écran QLED ou OLED, vous devez choisir la meilleure solution.