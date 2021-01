Google n’est plus à présenter aujourd’hui. Avec plus de 80.000 requêtes par seconde, il est le moteur de recherche ayant le plus d’affluence. Il est alors logique de l’utiliser à son avantage pour faire connaitre son site. Mais le tout ne suffit pas d’être référencer par Google pour avoir de la notoriété surtout si l’on détient un site Wix. Il vous faut prendre les meilleures places sur les recherches Google pour attendre cet objectif. Voici alors des conseils pour améliorer le classement de votre site Wix sur Google.

Publier régulièrement des articles de qualité

Google adore les nouveaux contenus, surtout si ceux-ci sont réguliers et sur les thématiques les plus demandées des internautes du moment. Votre stratégie de référencement Wix devra alors contenir une phase de recherche de sujet en vogue et de rédaction d’articles respectant les normes d’une rédaction SEO Wix sur le sujet déniché. Il vous faut alors une certaine compétence pour ne pas vous noyer sous le flot d’informations à prendre en compte pour alimenter régulièrement votre site. D’autres propriétaires n’ont pas eu d’autres choix que de confier ce paramètre à des agences de référencement de site Wix. Des agences web spécialisées Wix, comme Promoovoir, vous indiquent en détail quelles optimisations SEO appliquer à votre site Wix pour bien réussir son référencement : voir le blog.

Optimiser les images que vous publiez sur votre site

Wix offre la possibilité d’uploader des images depuis votre ordinateur ou de modifier celles présentes dans la bibliothèque. Cette fonctionnalité qui reste un avantage certain est toutefois ignorée par un grand nombre de détenteurs de site Wix. Or qu’accéder aux paramètres vous permet non seulement de réduire la taille des images pour les rendre plus facile à charger, mais permet aussi de renseigner la balise ALT de vos images. Cette opération d’optimisation est très appréciée de Google dans la mesure où cela lui permet d’avoir une idée du contenu de vos images et d’améliorer le référencement web de votre site en tenant également compte des images qui y sont publiées. Wix se révèle comme un système de gestion de contenu très simpliste et très accessible aux débutants, mais au détriment d’une certaine flexibilité. C’est l’une des raisons pour laquelle certains préfèrent WordPress.

Appliquer avec ferveur ces conseils, améliorera à coup sûr le classement de votre site Wix.