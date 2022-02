Le SEO et le SEA sont tous deux outils de référencement, utilisés pour améliorer la visibilité d’un site internet sur les moteurs de recherche. Cependant, ces deux pratiques ne répondent pas aux mêmes règles ni aux mêmes besoins. Découvrez dans cet article les différences entre ces deux méthodes de référencement !

SEO (Search Engine Optimization)

Le SEO est un ensemble de techniques permettant d’optimiser son positionnement dans les résultats obtenus sur un moteur de recherche. Cette méthode est également qualifiée de référencement naturel ou organique. Le SEO est donc gratuit et porte son action sur trois piliers : la technique, le contenu et la popularité. Il est nécessaire d’agir sur ces 3 piliers afin d’améliorer la visibilité d’un site sur internet. La technique concerne tout ce qui est en rapport avec les performances d’un site (serveur, technologies utilisées, langages de programmation utilisés, etc.). Le contenu concerne lui le cœur du site : ses textes, ses images et ses vidéos. Travailler son référencement Paris consiste à étudier et utiliser une série de mots-clés stratégiques afin d’être positionné dans les premiers résultats et d’attirer du trafic pertinent et de qualité afin de le convertir. La mise en place d’une stratégie SEO peut prendre du temps, mais les résultats obtenus par cette méthode sont durables.

SEA (Search Engine Advertising)

Le référencement payant SEA est l’ensemble des techniques permettant d’effectuer des campagnes payantes (dites sponsorisées) via l’interface publicitaire de Google. Il consiste à acheter des espaces publicitaires et de mots clé correspondant à l’activité ou service proposé par le site web. L’achat de mots clé s’effectue selon un système d’enchère proposée par le moteur de recherche Google. Une fois l’enchère remportée vous gagnez le droit d’apparaître dans les annonces publiées sur la page des résultats. Quand un internaute clique sur l’annonce vous devez verser une somme prévue à Google (coût par clic). Les liens sponsorisés ne s’affichent pas parmi les résultats obtenus via le référencement naturel. Ils sont placés au-dessus et sur la droite page de résultats.

Les différences entre le SEO et SEA

Le référencement payant (SEA) peut nécessiter un budget important pour l’achat de mots-clés et le positionnement du lien et les placer en tête dans les résultats des moteurs de recherche sur une période donnée. Avec cette méthode, il est possible d’acquérir ses premiers prospects en seulement quelques heures. Mais, dès lors que vous allez arrêter de payer, votre site Web ne sera plus visible.

À l’inverse du référencement payant et de son immédiateté, le SEO naturel n’a aucun coût, il est totalement gratuit, mais demande un travail de fond, des connaissances techniques et de la patience afin d’assurer un positionnement à long terme dans les résultats de recherches. Il est donc indispensable à tout site internet. Certaines entreprises manquant d’expertise sur le sujet font parfois appel à des experts spécialisés dans le domaine pour optimiser leur site. Ce coût est justifié par la main d’œuvre et toutes les prestations techniques et rédactionnelles réalisées sur la structure du site.