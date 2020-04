Les applications de réalité augmentée commencent à devenir de plus en plus populaire. La réalité augmentée, en particulier, fait l’objet d’une grande attention de la part des professionnels de la réalité virtuelle. Bien qu’elles partagent certaines fonctionnalités, la plus grande différence entre la réalité augmentée et virtuelle, c’est la façon dont un utilisateur interagit avec elles.

Qu’est ce que la « réalité augmentée » ?

Inventée au début des années 1990, la RA ou « Réalité augmentée » superpose des images interactives et des fonctionnalités sur des images en temps réel provenant de votre smartphone, tandis que la RV crée une expérience immersive. La RV nécessite un matériel spécialisé coûteux pour fonctionner et est généralement connectée à un ordinateur avec un casque ou des contrôleurs de poche.

Un secteur en plein boom !

L dernier casque de Microsoft, l’HoloLens, est un peu à la fois de la RA et de la RV. Le revenu total du marché de la Réalité augmentée s’élevait à environ 11 milliards de dollars il y a deux ans. Il devrait franchir les 215 milliards de dollars en 2021. Les solutions mobiles de RA dépassant toutes les autres solutions de RA/réanimation vidéo.

Plusieurs grandes entreprises ont fait la promotion de la RA et en ont tiré parti au cours des dernières années, mais Apple a, à elle seule, fait connaître sa version de RA avec iOS 11, Apple ARKit et l’iPhone X. Les développeurs du monde entier disposent désormais d’un kit de développement logiciel pour créer des applications de RA et d’une base massive d’appareils iPhone et iPad sur lesquels ils peuvent fonctionner.

Google est à la traîne, mais a annoncé qu’il allait lui aussi proposer sa version de la RA, appelée Google ARCore, aux utilisateurs d’Android. Snapchat et Facebook sont également en lice pour se positionner dans cet espace. Étant donné la relative nouveauté de la solution de RA d’Apple, les développeurs vont beaucoup apprendre et expérimenter. Les consommateurs, eux aussi, testent cette nouvelle fonctionnalité.

Pendant ce temps, l’ensemble de la communauté technologique essaie de comprendre comment la RA peut faire partie intégrante de la vie quotidienne. Bien que la RA et la RV soient applicables dans de nombreuses industries, les industries suivantes sont les plus susceptibles de bénéficier à court terme d’une nouvelle réalité générée par une solution de RA ou de RV :

Quels sont les secteurs concernés ?

Compagnies aériennes, automobile, éducation, divertissement, hôpitaux et soins de santé, hôtellerie, loisirs, voyages et tourisme, musées et institutions, immobilier, commerce de détail …

Pour chacun de ces secteurs, une nouvelle solution de réalité augmentée est en développement. La RA pourrait bouleverser presque tous les secteurs d’activité, qu’il s’agisse de la vente, du service à la clientèle, de la formation, de l’exploitation ou même de la maintenance.

Mieux encore, le meilleur cas d’utilisation d’une de ces applications serait de prendre en charge plusieurs secteurs d’activité pour améliorer l’expérience globale du client.

Conclusion sur la RA ou RV

Bien qu’il soit encore trop tôt pour dire comment ces solutions seront largement utilisées, une chose est sûre, une solution de RA ou de RV ne sera pas utile en soi sans une intégration avec les systèmes internes et les données des grandes entreprises.

Toutefois, avec ces intégrations, les consommateurs et les employés verront la prochaine vague d’apprentissage et d’expérimentation de solutions de nouvelle réalité. Seul le temps nous dira lesquelles sont vraiment utiles.