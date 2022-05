Les innovations technologiques intégrées dans le monde du casino en ligne ces dernières années s’avèrent toutes plus intéressantes les unes que les autres. Ce faisant, le nombre de passionnés qui adoptent les supports numériques pour jouer aux jeux d’argent ne cesse de croître. Découvrez dans cette revue quelles sont les principales innovations technologiques adoptées dans l’industrie du casino en ligne.

La Blockchain : l’innovation tant attendue

La Blockchain est la principale technologie qui permette de légitimer l’utilisation des crypto-monnaies à travers le monde. Par ailleurs, les crypto-monnaies sont des moyens de paiements devenus grandement célèbres du fait de leurs valeurs généralement très élevées. Par exemple, le bitcoin, la devise cryptographique la plus célèbre, vaut à ce jour plus de 30 000 €.

Au départ, les crypto-monnaies étaient des actifs particulièrement complexes, réservées aux seuls investissements en bourse. Toutefois, avec le temps, leur utilisation s’est énormément démocratisée. À ce jour, les crypto-monnaies sont des moyens de paiements acceptés pour quasiment tous les types de transactions financières.

Ce faisant, les casinos en ligne ont vite fait de s’arrimer à la blockchain dans le but d’attirer les joueurs qui préfèrent parier en crypto-monnaies. Il s’agit surtout d’offrir plus d’alternatives aux parieurs en termes d’options de paiement. En ce sens, l’intégration des crypto-monnaies dans le monde du casino constitue l’une des innovations les plus intéressantes.

En effet, il est désormais possible de parier sur pratiquement tous les titres de casinos en ligne en utilisant uniquement des crypto-monnaies. Par exemple, vous pouvez facilement jouer au blackjack avec de la crypto-monnaie.

Les applications mobiles sont devenues incontournables

En termes d’innovations technologiques dans le monde des casinos en ligne, l’utilisation des applications mobiles représente certainement l’une des plus grandes réussites.

Il est aujourd’hui quasiment impossible de trouver un seul site de jeux de casinos en ligne qui ne dispose pas de sa propre application mobile sur laquelle les parieurs peuvent directement y effectuer leurs mises en toute sérénité.

Et pour cause, les applications mobiles offrent un avantage encore inégalé jusqu’à ce jour : la mobilité. Qu’ils soient en déplacement ou non, les parieurs peuvent à tout moment avoir accès à leurs titres de jeux préférés. Il leur suffit pour cela d’ouvrir l’application dédiée depuis leur smartphone pour avoir directement accès à la plateforme du casino choisi.

Par ailleurs, selon des chiffres récemment publiés par l’INSEE, plus de 95 % de la population de plus de 15 ans possède un smartphone. Ceci signifie que les applications mobiles sont des innovations technologiques efficaces qui permettent notamment aux casinos en ligne d’enregistrer plus de joueurs et surtout de les fidéliser.

La réalité virtuelle pour une meilleure expérience de jeu

La réalité virtuelle (VR) est une innovation technologique qui vient permettre aux casinos en ligne de satisfaire les parieurs qui veulent jouer en ligne, mais qui aiment l’ambiance des salles de jeux. En effet, il s’agit d’une technologie qui permet aux opérateurs de récréer virtuellement les conditions réelles d’une salle de jeux.

C’est ainsi que ce mode de jeux en ligne enregistre de plus en plus d’adeptes. Pour une expérience optimale, l’utilisateur doit se doter d’un casque de réalité virtuelle. Toutefois, les jeux de casinos en réalité virtuelle restent des investissements assez onéreux, s’il faut par exemple se fier au prix relativement élevé d’un casque de réalité virtuelle. C’est pourquoi il n’existe encore que très peu de sites de casino en ligne qui proposent cette innovation technologique.

L’intelligence artificielle s’invite dans le monde des casinos en ligne

L’IA (Intelligence Artificielle) est une merveilleuse innovation technologique, de plus en plus utilisée dans le monde du casino en ligne. Elle offre des perspectives plus qu’intéressantes. Cela est notamment vrai pour les opérateurs désireux d’améliorer la qualité de l’expérience utilisateur de leur clientèle.

Par exemple, l’IA permet de collecter des données sur les habitudes des parieurs afin de déterminer leurs jeux préférés. Les bookmakers et casinos en ligne peuvent alors utiliser ces données pour élaborer des offres plus attractives (bonus, promotions…) adaptées à chaque profil.

Ainsi, tout le monde est content, puisque les attentes des parieurs sont satisfaites et les casinos quant à eux restent compétitifs sur le marché.

Au-delà de la collecte des données, la plupart des casinos en ligne se servent beaucoup de l’intelligence artificielle pour mettre sur pied un service à la clientèle réactif. Cela se traduit surtout par des messages automatisés définis par l’IA pour répondre aux préoccupations les plus fréquentes des utilisateurs de ces plateformes.

Quelles sont les innovations technologiques sécuritaires dans le monde du casino en ligne ?

La technologie RFID (Radio Frequency Identification) : est généralement utilisée par les casinos en ligne et même terrestre afin de suivre et sécuriser leurs jetons. En effet, il s’agit d’une authentification permettant d’éviter que les joueurs utilisent les jetons d’autres casinos ;

est généralement utilisée par les casinos en ligne et même terrestre afin de suivre et sécuriser leurs jetons. En effet, il s’agit d’une authentification permettant d’éviter que les joueurs utilisent les jetons d’autres casinos ; La reconnaissance faciale : est l’une des récentes innovations technologiques que les casinos en ligne proposent pour sécuriser les comptes de leurs clients.

Conclusion

Il apparaît évident que les jeux de casinos en ligne ont gagné en notoriété grâce aux différentes innovations technologiques qui y sont intégrées chaque jour. Autant sur le volet lucratif, attractif et même sécuritaire, il faut s’attendre à ce que ces technologies soient beaucoup plus développées dans les jours à venir.