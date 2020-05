Quelle est l’utilité des logiciels pour EHPAD ?

Force est de constater que l’informatique a pris une importance capitale dans de nombreux domaines. Que ce soit dans l’espace personnel, dans le milieu de la santé et même dans la gestion des, l’informatique est un formidable outil de productivité. Les logiciels pour EHPAD sont en effet de véritables couteaux suisses qui permettent de faciliter la gestion des établissements lorsqu’ils sont intégrés au parc informatique de ces structures. S’il est vrai que l’utilisation de ces logiciels représente un changement pour le personnel, les effets bénéfiques sont quant à eux majeurs. Outre l’optimisation des tâches, on remarque un gain de temps considérable ainsi qu’une meilleure prise en charge des résidents des EHPAD.



Beaucoup de gens l’ignorent, mais les logiciels pour EHPAD ont pour rôle de remplir deux fonctions principales. La première de ces fonctions concerne la gestion des activités liées à l’EHPAD. En utilisant un logiciel adapté, il est, en effet possible de gérer les intervenants internes et externes ainsi que l’intendance de l’établissement. En outre, les logiciels pour EHPAD sont dotés de fonctionnalités spécifiques au domaine de la santé. Ces fonctionnalités permettent un accompagnement au quotidien des résidents ainsi qu’un accès simplifié à leurs informations de santé. Il est également facile de gérer les inscriptions, les départs, les facturations ainsi que le suivi des encaissements. En utilisant le bon Logiciel Aide sociale, il est donc possible pour les EHPAD d’optimiser de façon importante leur fonctionnement.

Comment optimiser la gestion d’un EHPAD grâce à l’informatique ?

Outre le fait de participer au bon fonctionnement d’un EHPAD, l’informatique permet de récolter de précieuses données sur l’établissement et sur ses résidents. Grâce à ces données, il est possible d’élaborer une gestion stratégique efficace. Les indicateurs dont il est question ici sont nombreux et ils concernent aussi bien la gestion des stocks que la qualité des services ou encore le contrôle comptable et administratif. Il est également possible d’obtenir des données précises sur les accidents signalés, sur les ordonnances ainsi que sur les réclamations des familles. Toutes ces données statistiques permettent d’avoir une vision d’ensemble de l’établissement en plus de faciliter la prise de décision lorsque celle-ci a pour but d’améliorer la qualité et le suivi des soins fournis aux résidents.

Quel est l’impact de l’utilisation des logiciels pour EHPAD sur la prise en charge des résidents ?



Le suivi des résidents est l’un des rôles des logiciels pour EHPAD. Pour ce faire, de nombreux logiciels disposent de fonctionnalités dédiées qui permettent de centraliser toutes les informations qui sont renseignées par les professionnels de la santé. Ainsi, il est possible par exemple pour le personnel soignant d’avoir un accès complet aux dossiers médicaux des patients de manière très simple. Les logiciels pour EHPAD permettent également de créer des plans de soins personnalisés dont le but est de s’adapter à chaque patient en fonction de ses besoins. Enfin, les logiciels pour EHPAD offrent traçabilité et sécurité aux équipes de l’établissement en ce qui concerne les données des résidents. Cela permet au personnel soignant de fournir aux résidents une prise en charge de qualité répondant aux attentes des familles.