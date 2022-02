Les téléphones font partie des indispensables à prévoir pour faciliter le maintien à domicile d’un sénior. Ils sont pour la plupart idéals pour rompre l’isolement grâce aux fonctionnalités qu’ils intègrent et à leur facilité d’utilisation. Toutefois, il existe aujourd’hui une panoplie de ces téléphones élaborés selon le degré d’autonomie des séniors. Voici donc quelques conseils pour choisir un téléphone pour senior en 2022.

Quelle est la particularité d’un téléphone pour séniors ?

Contrairement aux téléphones classiques, les téléphones personnes âgées ont plusieurs caractéristiques. Par exemple, ils intègrent en général des carnets d’adresses, de grands claviers et des boutons d’urgence à une touche. De plus, ils misent principalement sur la sécurité et priorisent ainsi les fonctions indispensables aux séniors. Il s’agit en particulier d’un bouton SOS et de nombreuses applications axées sur la santé.

Ces dernières sont utiles pour aider à l’enregistrement et à la surveillance des détails du bien-être. Outre ces caractéristiques, ces téléphones séniors permettent de relier les personnes âgées au monde extérieur et de préserver ainsi les liens sociaux. En outre, un téléphone pour sénior selon le modèle choisi peut aider au divertissement et servir pour des activités divertissantes et agréables comme les jeux vidéo.

Quelle est l’offre et quels sont les meilleurs produits ?

Sur le marché, les téléphones pour personnes âgées sont multiples et correspondent aux besoins de ceux-ci.

Les offres de téléphone pour sénior

Les téléphones pour sénior peuvent être classés dans 4 grandes familles. Il s’agit en particulier des :

Téléphones fixes à grosses touches,

Téléphones fixes « photophones »,

Téléphones compatibles avec les appareils auditifs,

Téléphones fixes avec assistance.

En règle générale, les téléphones fixes à grosses touches sont équipés d’un clavier composé de touches épaisses et larges. Celles-ci facilitent la manipulation du téléphone et limitent ainsi les risques d’erreurs qui sont liés aux problèmes de préhension et de vue. Les téléphones photophones quant à eux sont dotés de touches mémoires à photos. Ces dernières permettent aux séniors de contacter leurs proches en un laps de temps.

En ce qui concerne les téléphones compatibles avec les appareils auditifs, ils sont spécialement dédiés aux personnes malentendantes et disposent d’un volume d’écoute et de sonnerie amplifié. Les modèles avec assistance intègrent un bouton SOS, un bracelet ou une télécommande d’assistance.

Les meilleurs produits

Le téléphone pour séniors LiNote, Swissvoice Xtra 2155 et Panasonic KX-TG6821 sont entre autres les meilleurs produits sur le marché. Le premier modèle est doté de 8 grosses touches, d’un haut-parleur très puissant, d’un bouton d’appel d’urgence et des appels en visio ultra simplifiés. Il convient principalement aux personnes dont l’âge est compris entre 80 ans, 90 ans et plus.

Par contre, pour un senior dont l’âge est compris entre 70 ans et 80 ans, il faudra se tourner vers le téléphone Sxissvoice Xtra 2155. Ce dernier intègre des fonctions mains-libres, une base téléphonique et un écran rétroéclairage. Enfin, le téléphone Panasonic KX-TG6821 est plus indiqué pour les personnes de 60 à 70 ans. Avec son design ergonomique, il a une batterie dont l’autonomie peut atteindre 900 minutes et intègre une fonction ‘’mains-libres’’.

Comment choisir un téléphone pour sénior ?

Le guide téléphone sénior de Linote met en exergue les différents critères à prendre en compte avant de choisir un téléphone personnes âgées. Au prime abord, il faudra prendre en compte les besoins et les difficultés personnelles du sénior. En effet, les problèmes chez les personnes âgées sont multiples et il peut s’agir d’un problème d’audition, de vue, de difficultés à manipuler des objets, des trous de mémoire et de difficulté à se déplacer. Pour chaque problème, il existe un téléphone particulier pour ces personnes.

À titre illustratif, pour un problème d’audition, les téléphones compatibles avec les appareils auditifs sont appropriés. Par contre, pour un problème de vue, il est plus judicieux de se tourner vers les téléphones à grosses touches. Outre ce critère, le choix d’un téléphone pour sénior doit s’adapter à l’âge de l’intéressé. En effet, il existe une diversité de portable fixe pour personnes âgées à partir de 60 ans et au-delà de 90 ans.