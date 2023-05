De nos jours, les outils de corrections orthographiques sont de plus en plus nombreux sur internet. Si ces derniers comptent des millions d’utilisateurs, c’est en raison des formules gratuites et payantes mises en place par les concepteurs. De même, ce sont de meilleurs outils pour dénicher les fautes d’orthographe et de grammaire. Ce guide propose un tour d’horizon sur les top 5 des meilleurs correcteurs d’orthographe en ligne.

Quels sont les meilleurs outils pour bénéficier d’un texte sans pépins orthographiques ?

Plusieurs outils offrant d’excellentes performances sont disponibles sur le marché.

MerciApp

MerciApp est un outil en ligne qui se présente sous forme d’extension pour Google Chrome et qui sert de correcteur orthographique. Conçu pour fonctionner en temps réel, cet outil permet de scanner et de corriger rapidement les textes. Pour ce faire, il détecte les erreurs de grammaire, d’orthographe, de sémantique, de typographie et de style. En plus de ces fonctionnalités de correction, MerciApp propose également des informations utiles sur les règles de grammaire et des suggestions de style pour aider les utilisateurs.

En ce qui concerne le travail collaboratif, cet outil de correction orthographique offre des interfaces collaboratives et permet le partage de documents. Cette fonctionnalité le rend extrêmement pratique pour les projets d’équipe. Grâce à MerciApp, chaque rédacteur peut utiliser le meilleur correcteur d’orthographe français disponible. Cet outil aidera à améliorer efficacement la qualité des contenus en ligne. Découvrez MerciApp sur merci-app.com.

Le logiciel Antidote

Depuis longtemps, l’outil Antidote est considéré comme le meilleur outil de correction de texte. Offrant une grande fiabilité, cet outil permet de rédiger un texte sans faute d’orthographe. De même, il offre des fonctionnalités comme la grammaire, l’orthographe, la syntaxe, l’emploi d’une expression, les accords, les pléonasmes et bien d’autres.

Outre ces fonctionnalités, l’outil propose une multitude de dictionnaires. Ces derniers incluent 127 000 mots, 40 000 locutions, 1 million de synonymes, et 900 000 cooccurrences suivies d’exemples d’emploi.

Un autre atout à considérer est que le logiciel Antidote peut être connecté à plusieurs autres logiciels. Il s’agit notamment d’Office, de LibreOffice, WordPerfect ou encore Illustrator. De même, le logiciel permet d’accéder à un plugin pour les meilleurs navigateurs comme Chrome, Firefox et autres. Le but est d’offrir des corrections orthographiques en ligne dans tous cas possibles.

Le logiciel BonPatron

Le logiciel BonPatron est un véritable champion en matière de correction orthographique. En quelques secondes seulement, il est capable de détecter les fautes d’orthographe et les problèmes de grammaire. En plus de cela, il propose plusieurs fonctionnalités intéressantes :

Il identifie les erreurs lexicales et propose des suggestions ;

Il repère les fautes grammaticales et les accompagne de commentaires ;

Il offre un outil pour obtenir les conjugaisons des verbes à tous les temps ;

Il met à disposition un guide de grammaire qui offre des notions explicites sur les règles, les exceptions grammaticales à connaître et les erreurs courantes ;

Il synthétise les corrections suggérées pour le texte.

Correcteur Cordial-enligne

Le correcteur Cordial-enligne atteint un niveau d’excellence et figure dans le Top 5 des meilleurs correcteurs d’orthographe en ligne. Cette place lui est attribuée parce qu’il est depuis des années le principal concurrent du logiciel Antidote.

Il s’intègre parfaitement aux outils de traitement de texte, notamment Microsoft Office, ce qui constitue l’un de ses atouts majeurs. Possédant un taux de correction record de 90 %, soit trois fois plus élevé que le correcteur de Word, Cordial remporte de nombreux prix décernés par les experts.

Le seul petit inconvénient est que sa version gratuite n’est pas la plus adaptée pour corriger un texte en ligne. En effet, elle ne reconnaît que 10 des 20 fautes présentes dans un texte et ne fournit pas d’explications sur les règles utilisées pour ses corrections.

Le logiciel Reverso

Reverso est un logiciel qui présente un avantage indéniable : sa rapidité. Pour simplifier les corrections au maximum, cet outil intègre directement les modifications dans le texte. De même, la mise en couleur des mots renseigne sur le type d’erreur détectée.

Ce logiciel gratuit offre également un certain nombre d’informations supplémentaires. On a des informations telles qu’une définition, des synonymes, une conjugaison et des règles grammaticales en lien avec la correction demandée.

Cependant, Reverso convient davantage à un usage personnel. En effet, copier-coller plus de 2 000 caractères n’est pas faisable. Bien qu’il ne corrige pas toutes les erreurs à 100 %, il figure tout de même parmi les cinq meilleurs correcteurs d’orthographe en ligne.

Pourquoi opter pour un correcteur orthographique pour ses productions écrites ?

L’usage d’un correcteur orthographique est encouragé pour plusieurs raisons.

Rehaussement de l’image professionnelle

La protection de l’image et de la réputation est la raison principale pour laquelle il faut faire appel à un outil de correction. Offrir des textes de qualité, exempts d’erreurs, à la fois à ses clients et à ses employés, est essentiel. Cela témoigne du respect qu’on leur porte. En effet, les aspects linguistiques tels que la grammaire, la syntaxe et la ponctuation ne sont pas que des détails insignifiants.

Même les erreurs qui semblent mineures peuvent nuire à la qualité des textes et compromettre la compréhension des lecteurs, ainsi que l’image de marque. Un site Web présentant une description de produit truffée d’erreurs pourrait ébranler la confiance des clients potentiels quant à la qualité du produit.

Utilisation des compétences des experts

Avec l’usage d’un outil de correction, les algorithmes apporteront un regard objectif et neuf aux écrits. Tous les détails qui donneront une allure soignée aux communications seront apportés. En associant leur expertise linguistique à l’expertise dans le domaine de travail, le site obtient des écrits d’une qualité irréprochable. Une correction de texte inclut les aspects d’orthographe, de grammaire, de syntaxe, de ponctuation et typographie, de vocabulaire, de style et autres.

Communication claire et efficace

L’utilisation d’un outil de correction orthographique permet de simplifier la vie des lecteurs à travers la transmission des messages de la manière la plus efficace possible. Pour atteindre cet objectif, il convient d’utiliser un outil de correction de texte qui aidera à produire des communications écrites claires et concises.

De cette façon, les lecteurs les comprendront immédiatement et seront davantage enclins à les lire dans leur intégralité. De plus, en veillant à ce que les écrits soient clairs et adaptés au public cible, le site évitera de devoir répondre à de multiples questions, voire à des plaintes.

En conclusion

L’utilisation d’un correcteur orthographique est importante pour avoir des productions de qualité. Les outils proposés dans ce guide sont les meilleurs du marché.