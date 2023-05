Cela semble être une question triviale, mais pour cette raison même, la réponse est souvent évidente faire du marketing de contenu, c’est avoir un blog ou produire du contenu.

Ce n’est pas le cas et nous ne pouvons plus être superficiels sur cette question étant donné l’impact que cette activité a sur les projets d’inbound marketing et aussi sur les stratégies de génération de leads en Italie et sur les marchés noirs internationaux.

Plus précisément, le marketing de contenu est l’activité de création de contenu de haute qualité, précieux et pertinent pour vos acheteurs, qu’ils soient architectes, décorateurs d’intérieur, entrepreneurs ou distributeurs, ce qui vous permettra d’attirer du trafic vers votre site Web, augmentant ainsi le positionnement de votre marque, son autorité, déclenchant également des processus de génération de leads pour soutenir votre entreprise.

1. Pertinence

L’ambition d’une stratégie de marketing de contenu ne doit pas être uniquement celle de produire un grand nombre de contenus à partir de mots-clés conçus par les acteurs impliqués dans l’Organisation. Sans une cartographie approfondie des mots-clés ou une activité de recherche (peut-être qualitative) visant à construire vos buyer personas, cette stratégie souffrira d’un manque de bases solides dès le départ.

2. Qualité

Qu’il s’agisse de produire des tables ou des chaises, de commercialiser des luminaires ou de s’occuper de logiciels pour concevoir un environnement dans le secteur du contract, le contenu doit être de qualité. Autrement dit, il doit générer de la valeur pour les personnes qui le liront. Qu’ils soient architectes, clients privés ou responsables de bureaux techniques. Par exemple, en approfondissant un sujet ou en répondant aux besoins et interrogations de votre cible, au sein de groupes de discussion thématiques du forum ou directement à Google.

3. Cohérence

Le contenu ne doit pas être considéré comme une simple page de nouveau produit sur votre site Web ou un article sur votre blog. Podcasts, photos et vidéos, ebooks et infographies, contenus utilisant la réalité augmentée et virtuelle. Ce ne sont là que quelques exemples de contenus à considérer pour vos interlocuteurs. Faites toujours attention à la cohérence entre eux et entre eux et votre marque.

Comment le marketing de contenu affecte-t-il le référencement ?

Sans aucun doute, un contenu de haute qualité et pertinent sont des caractéristiques cruciales d’une stratégie de référencement imbattable. Tout est bon pour obtenir un volume d’audience élevé sur votre site Web, mais en l’absence de contenu de qualité, le résultat sera contre-productif par rapport à vos objectifs initiaux de positionnement et de volume.

Outre la conséquence évidente de générer des visiteurs sur votre site plutôt que des sujets en adéquation avec les attentes, ces personnes quitteront immédiatement votre site justement parce qu’il ne les intéresse pas. Par exemple, en augmentant son taux de rebond. Trivialement, ces données communiqueront à Google que votre site web ne reçoit pas de visiteurs profilés dans un certain sens, et par conséquent, il sera vu par le moteur de recherche comme un site web au contenu non pertinent pour ses utilisateurs et pour ses conditions d’utilisation de recherche.

Quel impact ce raisonnement simple aurait-il sur toutes ces entreprises des canaux de vente du design, du mobilier.

La réponse est assez évidente. C’est pourquoi la production de nouveaux contenus sous diverses formes, la mise à jour de ceux existants, des activités de création de liens et de relations publiques numériques de qualité, ainsi que des audits périodiques dans le domaine du référencement et de l’utilisabilité, ne peuvent manquer d’être présents dans votre budget marketing 2023.

Nous terminons par une observation qui éclaire le concept systémique dans lequel nous nous retrouvons à débattre du SEO aujourd’hui. En 2019, il y a quatre ans, Google s’est concentré sur la mise à jour Bert. Entre autres choses, cette mise à niveau se concentre sur l’élimination du contenu de mauvaise qualité et la découverte de l’utilisation d’un langage logique pour améliorer les requêtes de recherche cognitives.

On peut dire que la mise à jour Bert peut être considérée comme l’apogée du changement d’orientation de Google des sites Web pleins de contenu et de liens de quantité mais de qualité douteuse pour se concentrer alternativement sur les sites Web promouvant un contenu pertinent pour leurs utilisateurs.