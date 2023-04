La rédaction web est un domaine qui nécessite des compétences particulières. Pour rédiger des articles de qualité, il est en effet important de prendre en compte certains éléments. Quelles sont les recherches à effectuer ? Quel titre choisir pour votre article ? Comment choisir vos mots-clés ? Devez-vous utiliser des listes à puces ou des liens ? Nous vous donnons 6 astuces de rédaction web SEO qui vous aideront à vous démarquer de la concurrence.

Attirez l’attention du lecteur avec du contenu aux titres accrocheurs

En rédaction web SEO, certaines balises du code HTML sont à choisir avec une attention particulière. C’est notamment le cas de la balise Meta Title. Pour inciter les internautes à cliquer sur vos articles, il est nécessaire de les captiver avec un titre accrocheur. Sans toutefois promettre la lune, vous devez en effet attirer l’attention du potentiel lecteur avec un titre qui sonne comme une promesse sous-entendue. Dans le domaine de la rédaction web SEO, cette méthode est très utilisée et contribue au bon référencement du contenu sur les moteurs de recherche. Pour rédiger des titres qui suscitent immédiatement des clics, vous devez adopter quelques techniques.

Provoquez de l’émotion

Pour attirer l’attention du lecteur, pensez à des titres qui suscitent la nostalgie ou qui vous font rire. Un titre qui crée de l’émotion interpelle rapidement le lecteur. Pour prolonger cette émotion, ce dernier sera en effet plus enclin à cliquer sur votre article afin de découvrir son contenu.

Jouez la carte du mystère

En évoquant par exemple un titre mystérieux, le lecteur sera poussé par sa curiosité. Il aura davantage envie de découvrir ce que peut révéler votre article. Jouer la carte du mystère permet ainsi de conduire le lecteur à cliquer sur votre article. Ce dernier sera à la quête de cette réponse, ce secret bien gardé ou encore cette solution miracle que cache votre texte. Veillez cependant à ne pas surjouer sur un titre si vous n’avez aucune réponse concrète ou des informations exclusives à fournir aux lecteurs dans votre article. Un lecteur qui constate qu’il n’a rien appris de nouveau sera en effet plus réticent à cliquer à l’avenir sur vos liens.

Profitez d’un élément d’actualité

En utilisant un titre qui fait le buzz ou qui reprend une actualité forte, vous avez de fortes chances que les lecteurs cliquent sur votre contenu. Cela est notamment le cas lorsque vous choisissez par exemple d’écrire un sujet sur une tendance du moment (faits divers, cinéma, série télévisée, scandale, actualités sportives…).

Répondez à une interrogation

Pour provoquer des clics sur votre article, vous pouvez choisir un titre qui répond à une question. Lorsque vous vous lancez dans la rédaction web d’un article, ce dernier a pour principal objectif de répondre à un souci que rencontrent vos lecteurs ou à un objectif qu’ils souhaitent atteindre. Pour trouver un titre à votre contenu, il suffit de transformer la réflexion de base en un questionnement.

Faites des recherches approfondies sur le sujet

Avant de commencer la rédaction web SEO de votre article, il est nécessaire d’avoir un maximum d’informations sur le sujet. Plus vous collectez d’informations, plus vous avez une compréhension globale du sujet. Cela vous permet ensuite de fournir des informations justes et vraies à vos lecteurs. Pour trouver des informations sûres et fiables pour écrire votre article, l’idéal est de passer par des sites internet de renom.

Veillez également à ce que les informations que vous récoltez soient mises à jour. Une fois que les informations sont collectées, il faudra passer au tri. Cette étape consiste à filtrer les informations afin de ne garder que celles qui sont utiles pour votre sujet. Pour finir, n’hésitez pas à citer vos sources dans votre contenu. Cela aidera le lecteur à avoir plus confiance aux sujets que vous développez dans vos articles web. Il pourra ainsi les partager plus facilement ou les recommander à son entourage.

Utilisez des mots-clés tout au long du contenu sans en abuser

Par définition, le mot-clé correspond à un mot ou à une phrase présente dans votre texte et qui fait partie des expressions les plus recherchées par les lecteurs sur les moteurs de recherche. Les mots-clés jouent un rôle important dans l’optimisation et le positionnement de votre texte sur les moteurs de recherche. Par conséquent, ils doivent être choisis avec attention. Il existe de nombreux outils en ligne qui permettent de trouver les mots-clés adéquats pour votre texte. Ces outils vous permettent de visualiser plusieurs informations utiles sur vos mots-clés d’une part, mais ils constituent aussi une source d’idées qui participent au développement de votre stratégie SEO.

Même si les mots-clés contribuent grandement à l’optimisation de votre texte, il convient cependant de faire attention au Keyword Stuffing ou bourrage de mots-clés. Cette pratique qui consiste à citer des dizaines de fois le même mot-clé afin d’obtenir un classement avancé dans les résultats de recherche est aujourd’hui sanctionnée par l’algorithme Google Pingouin. L’idéal serait de choisir un ou deux mots-clés pertinents et baser son contenu là-dessus. De plus, les mots-clés choisis doivent être placés intelligemment dans le texte. Cherchez aussi à développer un champ sémantique autour de ces mots-clés afin d’enrichir le vocabulaire et travailler par la même occasion des cooccurrences.

Veillez à ce que votre contenu soit facile à lire

Pour rendre vos contenus uniques, il est nécessaire que vos écrits soient faciles à lire par vos lecteurs, mais également par l’intelligence artificielle des moteurs de recherche. Pour ce faire, vous devez utiliser un ton d’écriture actif. En effet, vous devez rédiger vos textes avec les yeux du lecteur. Autrement dit, votre contenu doit être rédigé comme si vous étiez dans la même pièce que vos interlocuteurs. Un style d’écriture avec un ton actif rend les textes plus dynamiques.

Pour rendre votre contenu riche et facile à lire, variez aussi le vocabulaire de vos textes. À cet effet, certains outils en ligne permettent de repérer plus facilement les répétitions de mots tout en vous recommandant des synonymes pour enrichir la qualité de votre contenu. Par ailleurs, un contenu simple à lire est un contenu composé de phrases courtes. Pour éviter que le lecteur s’ennuie devant votre texte, des phrases d’environ 20 à 25 mots sont le plus souvent recommandées.

En parlant de phrases courtes, veillez aussi à avoir une transition harmonieuse entre chacune d’entre elles. N’hésitez pas à placer des adverbes au début de vos phrases afin que le lecteur puisse passer facilement d’une idée à une autre sans trop se perdre dans votre contenu. Un contenu simple à lire doit aussi être composé de paragraphes comportant 5 ou 6 lignes au maximum, avec une seule idée par paragraphe. En effet, cela facilite la lecture, mais permet également au lecteur de suivre vos raisonnements sans trop de difficulté. Pour finir, utilisez des sous-titres percutants entre vos paragraphes pour mettre votre contenu en évidence.

Les listes à puces et les sous-titres pour accroître l’intérêt du lecteur

Le contenu de votre article ne doit pas se contenter d’un bloc de texte difficile à lire et sans intérêt. Pour faire sortir votre texte du lot, il est important de le structurer correctement. À cet effet, les listes à puces et les sous-titres seront les bienvenues pour fluidifier la lecture, mais aussi pour aider l’intelligence artificielle des moteurs de recherche à comprendre vos écrits. Pour organiser votre contenu, n’hésitez pas à utiliser des balises H2 et H3.

Les articles bien structurés avec des balises Hn ont plus de chances d’être performants. Elles permettent de faciliter la compréhension du contenu, mais elles évitent aussi d’avoir une structure trop complexe. Optimisez donc des balises Hn en prenant soin d’y intégrer des expressions clés. Pour faciliter la lecture, l’utilisation des listes à puces est également conseillée. La mise en gras de certains mots-clés permettra aussi d’optimiser le SEO d’un contenu web.

Incluez des liens internes vers des pages de votre site web

Pour maximiser les visites des internautes, l’une des solutions les plus simples consiste à inclure des liens internes vers des pages de votre site internet. Comme son nom l’indique, un lien interne est un hyperlien qui relie une page du domaine (site web) à une autre page du même domaine. Les liens internes sont très importants pour le SEO, car ils permettent aux internautes de naviguer plus facilement sur votre site internet. Ils permettent aussi aux moteurs de recherche de mieux comprendre la structure de votre site web.

En effet, l’utilisation des liens internes aide les moteurs de recherche à savoir quelles pages de votre domaine sont liées les unes aux autres. Les liens internes constituent également l’un des meilleurs moyens de transmettre l’autorité d’une page de votre site internet à une autre. Ils indiquent aux moteurs de recherche les pages les plus importantes de votre site web. Ils contribuent ainsi à un meilleur positionnement de vos pages sur les moteurs de recherche.