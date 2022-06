En matière de paris sportifs, certains d’entre nous ont déjà tout essayé : éplucher les sites de pronostiqueurs, écouter la radio, se tenir au courant des matchs et pourquoi pas, faire appel à une voyante. Pourtant, on n’a pas encore trouvé la méthode miracle pour gagner à tous les coups.

L’origine des algorithmes prédictifs

Les algorithmes prédictifs peuvent vous aider, à condition de les comprendre pour ensuite les utiliser sur des sites tels que Betway France, et espérer faire de super scores sur n’importe quelle compétition. Sur internet, il existe de nombreux sites qui vous promettent des résultats de matchs basés sur une analyse approfondie et scientifique des données. Nous sommes là pour séparer les sites fiables des arnaques, et aussi pour lever le voile sur ces méthodes qui pourront vous faire gagner de jolies sommes.

Nous parlerons ici de football, le roi des sports d’Europe, sur lequel nous possédons une collection de données monumentale. Performance des joueurs, possession du terrain, corners entrant et probabilité des buts, sont des échantillons minuscules des données disponibles. Comptez également la météo, la motivation de l’équipe et la présence ou non de joueurs clé dans un match précis.

Les algorithmes prédictifs existent depuis que le sport existe, et ils sont utilisés à la fois par les parieurs mais aussi par les coachs et entraîneurs sportifs. Ce fut d’ailleurs le cas pour un club anglais qui gagna une coupe nationale de cette façon, en analysant le nombre de passes gagnantes et de corners réussis. Ce fut donc la victoire pour Roberto Mancini et son équipe, Manchester United, en 2012.

Les algorithmes sont-ils meilleurs que les pronostics traditionnels ?

L’approche est évidemment scientifique, puisqu’elle repose sur des données empiriques qui font appel à la science pure. Nous aimons bien sûr écouter les pronostiqueurs phares comme Pierre Ménès sur RMC Talk Sports, mais ceux-ci ont seulement une intuition du jeu, qui peut s’avérer juste ou complètement fausse.

De ce fait, les algorithmes prédictifs sont une excellente méthode pour connaître l’issue d’un match, et surtout, si vous ne connaissez pas grand-chose à la compétition. Ainsi, il est plus facile de s’y fier lorsque l’on parie sur une compétition dite exotique à laquelle vous connaissez peu de choses.

Les modèles prédictifs sont conçus par des développeurs qui travaillent souvent durant des années sur un logiciel. Comme dans tous les domaines, l’erreur peut arriver, et vous connaissez assez la magie du football pour savoir combien ce sport peut être inattendu. Cre qui signifie que ces algorithmes, aussi précis soient-ils, comportent bien sûr une large d’erreur. Non, on ne peut pas gagner à tous les coups en suivant les conseils d’une machine, mais les informations données constituent une base de travail précieuse.

Les meilleurs sites d’algorithme prédictifs français

Le marché des pronostics “automatique” est florissant, mais certains sites tirent leur épingle du jeu en étant tout simplement efficaces. Nous citerons en premier lieu l’Algo de Paulo, créé par le sympathique Paul Sada, un étudiant en traitement de données qui s’est lancé avec succès dans les pronostics. Ce site est disponible sur application Android et iOS et son ratio de succès dépasse souvent les 30 %. Avec l’Algo de Paulo, c’est un mélange de précision scientifique et de passion du jeu qui vous permettront d’y voir plus clair dans la jungle touffue des compétitions footballistiques.