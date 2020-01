Avec le nouveau paradigme du travail imposé par la révolution des technologies numériques, les techniques de management ont évolué pour s’adapter de manière plus cohérente aux besoins des collaborateurs. En effet, certaines études montrent qu’un employé heureux est 12% plus efficace au sein de son entreprise. Améliorer le moral de l’équipe n’est donc pas une simple action humaniste, c’est aussi un véritable levier pour augmenter la productivité.

La vie au travail n’est pas toujours un long fleuve tranquille et, comme dans tout groupe humain, apparaissent parfois des tensions qui peuvent limiter la croissance de l’entreprise. Il est donc important de connaître en temps réel le moral moyen des collaborateurs de l’entreprise pour intervenir si nécessaire et le faire de manière efficace. Avec Team Morale, suivez les conseils d’experts de l’épanouissement en entreprise.

Améliorer le moral de l’équipe, pour quoi faire ?

Les techniques managériales d’aujourd’hui professent le bonheur au travail et l’épanouissement de chacun au travers des tâches qui lui sont dévolues. Un postulat noble qui se conjugue parfois difficilement aux réalités de la vie en entreprise. Les conflits humains, oppositions hiérarchiques ou encore les frustrations tues peuvent être de véritables freins à l’évolution de la société et limiter le bien-être des collaborateurs.

Pour s’en prémunir, il est important de sonder régulièrement le moral de l’équipe. En visitant le site de team morale, vous obtiendrez des conseils, des astuces mais aussi un véritable service externe qui interviendra sur place et vous permettra de bénéficier de techniques éprouvées pour maintenir le cap de votre entreprise tout en s’assurant du bien-être de vos employés, de leur créativité et de leur productivité.

Connaître le moral de ses troupes, un indispensable préalable

Pour améliorer le moral de l’équipe d’une entreprise, il est indispensable de leur offrir un espace d’expression qui leur permette de communiquer efficacement et de faire part de leurs émotions à leur hiérarchie ou à leurs collègues. Une enquête d’opinion anonyme menée par un prestataire externe est un excellent moyen de collecter des informations non biaisées et d’en extraire un état des lieux du moral général de vos employés.

Avec Team Morale, vous bénéficiez également de l’utilisation de techniques simples mais efficaces qui permettent à chacun de communiquer, même s’ils ne sont pas très à l’aise avec l’expression orale. Le calendrier Niko-Niko est ainsi un bon moyen d’offrir à chacun un espace pour dire chaque jour ce qu’il ressent. Mieux encore, le logiciel TeamMood offre les mêmes possibilités mais permet en plus d’établir des statistiques et de réunir plus simplement les commentaires des employés.

Améliorer la communication, comment faire ?

Si une enquête d’opinion peut être intéressante pour améliorer le moral de l’équipe de manière ponctuelle ou régler un problème spécifique, il est tout aussi important de protéger la communication interne à long terme. En effet, la garantie pour chacun de pouvoir s’exprimer à tout instant est source d’épanouissement au travail et donc de productivité. Pour cela, il est important de suivre quelques règles de base qui justifieront votre statut de manager compétent et humain auprès de vos collaborateurs.

Soyez toujours prêt à célébrer les réussites collectives et personnelles, par exemple lors de séminaires. La reconnaissance est une chose que chacun cherche, ne la sous-estimez pas. N’hésitez pas à engager un coach et à former vos équipes pour qu’elles restent à la pointe de l’innovation mais ne les obligez pas à s’astreindre à de longues heures de bureaux. Mieux vaut faire moins d’heures mais les faire bien. De manière générale, soyez souple sur les usages et inflexible sur les résultats. Vos objectifs seront clairs et l’équipe vous manifestera de la gratitude !