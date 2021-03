Si l’Homme n’a toujours pas inventé des machines à remonter dans le temps ou à téléportation, il a augmenté son environnement d’une dimension avec la réalité virtuelle 360°. Avec des caractéristiques immersives, cette technique permet de visiter en quelques clics seulement des temps et des espaces très différents.

Qu’est-ce que la réalité virtuelle 360° ?

Comme son nom le laisse deviner, la réalité virtuelle 360° est une méthode moderne qui sert à s’immerger dans un espace-temps totalement construit à 360°. Pour vivre cette expérience, il faut se munir d’un casque de réalité virtuelle. Ce dernier se compose de lentilles qui donnent à l’utilisateur une vision stéréoscopique.

Mais ce casque peut aller plus loin selon les modèles en conférant à son porteur la possibilité d’interagir avec une intensité relative et de façon plus ou moins naturelle et spontanée avec les différents éléments qu’il visionne.

Comme vous devez bien l’imaginer, la sensation que l’on a avec la réalité virtuelle 360° est hors du commun. Si vous l’essayez, vous serez vraiment stimulé et votre cerveau sera trompé. Si bien que vous oublierez même votre propre identité pour adopter celle que le casque de réalité virtuelle vous propose.

Par ailleurs, sachez que les bienfaits de cette technique ont largement été prouvés par la science. En effet, la réalité virtuelle 360° vous stimule pour ressentir des émotions et créer des souvenirs du même ordre que ceux de la réalité effective.

Pour quelles raisons les entreprises créent une visite virtuelle 360° ?

Contrairement à ce qu’on penserait, les visites virtuelles 360° ne sont pas exploitables que dans les secteurs touristiques et de l’immobilier. En effet, cela peut être utilisé à des fins éducatives, communicatives ou autres selon les projets d’une société. Ainsi, il y a deux types de visite virtuelle 360° :

Visite virtuelle 360° en interne ;

Visite virtuelle 360° en externe.

La visite virtuelle 360° en interne

De plus en plus d’entreprises utilisent la technique de visite virtuelle 360° pour des objectifs de formation. Pédagogique, elle permet d’optimaliser tant les ressources financières qu’humaines et matérielles pour la formation des collaborateurs. Qu’elles soient participatives ou passives, ces visites ont largement fait leurs preuves dans le domaine. On note alors que ce format d’apprentissage apporte une nette amélioration dans les degrés de rétention, de concentration, d’assimilation et d’attention de la part des apprenants.

La visite virtuelle 360° en externe

Les propriétés immersives des visites virtuelles 360° profitent directement à des secteurs spécifiques tels que le tourisme et l’immobilier. Grâce à cette technique, les agences immobilières peuvent faire visiter la totalité de leurs catalogues à leurs clients en un temps record et sans même avoir à se déplacer. En utilisant la réalité virtuelle, ces entreprises gagnent alors sur plusieurs plans, car elles économisent du temps et de l’argent et proposent à leurs clients un plus large éventail de choix, étant donné le nombre des visites qui ne peut qu’être augmenté considérablement.

On voit également apparaître depuis quelque temps les showrooms virtuels. Grâce à cela, les clients peuvent non seulement visiter tous les catalogues en ligne, mais aussi procéder à certaines modifications telles que la couleur ou la taille du produit dans la mesure du possible.