Dans le but de conserver et de préserver les produits alimentaires comme les soupes, le yaourt, les sandwichs et autres, les emballages en plastique sont généralement utilisés par les professionnels et les particuliers. Cependant, savez-vous que tous les types de plastiques ne peuvent pas entrer en contact avec les produits alimentaires ?

Certains peuvent en effet dégrader la qualité des aliments et avoir de graves conséquences sur la santé des consommateurs. C’est pour cette raison qu’il est de plus en plus recommandé d’opter pour les emballages en plastique thermoformé. Découvrez ici le plastique thermoformé, l’emballage parfait pour l’industrie alimentaire.

Les généralités sur les emballages en plastique thermoformé

Les emballages en plastique thermoformé sont obtenus grâce au thermoformage. C’est un processus qui consiste à chauffer une feuille de plastique à haute température afin de lui donner une forme grâce à l’utilisation d’un moule. Lorsqu’elle est chauffée, la feuille de plastique devient malléable, mais en se refroidissant, elle durcit et prend la forme du moule utilisé. Il est donc possible d’obtenir une large gamme d’emballages en plastique thermoformé pour répondre à tous les besoins.

Arapack est un fabricant d’emballage en plastique qui met à votre disposition des emballages pour tous les secteurs. Qu’il s’agisse de l’agroalimentaire, pharmaceutique, automobile ou autre, ce fabricant met à votre disposition des emballages d’excellente qualité. Ses emballages alimentaires sont par exemple fabriqués avec le PET. Il s’agit d’un matériau réputé pour ses propriétés qui préservent de l’oxydation, mais aussi de l’humidité, des rayons du soleil, etc.

Le PET est également imperméable et propose une diversité de possibilités de packaging. Cependant, en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise, il est possible de commander des emballages faits avec le PS ou le PT. Ces deux derniers peuvent aussi être associés au PET ou à d’autres matériaux adaptés.

Quels sont les modèles d’emballages alimentaires ?

Il existe une large gamme d’emballages en plastique thermoformé pour le secteur agroalimentaire. En fonction du type d’aliment à emballer, vous pouvez entre autres opter pour l’un de ces modèles.

Les boîtes

Ce modèle est adapté pour conserver une grande diversité de produits alimentaires. Vous pouvez l’utiliser pour emballer les bonbons, de la salade, des cornichons, des gâteaux, etc. Ce format est très apprécié pour sa polyvalence. Aussi, les boîtes peuvent être transportées facilement et sans le moindre risque.

Les barquettes

Les barquettes sont aussi utiles pour contenir une large gamme de produits alimentaires. Ces derniers peuvent être aussi bien chauds que froids. De plus, les barquettes sont parfaites pour préserver la qualité, mais également les différentes propriétés des aliments. Pour les sauces et autres plats chauds, privilégiez donc ce modèle d’emballage.

Les plateaux

Ce type d’emballage est surtout recommandé pour les aliments frais comme la charcuterie. En général, les plateaux sont utiles pour partager les produits alimentaires lors d’une manifestation. Cependant, vous pouvez très bien y associer un couvercle pour conserver et transporter les aliments avec facilité.

Les pots

Pour conserver les yaourts et les fromages, c’est le modèle d’emballage que vous devez choisir. De plus, il existe la possibilité de personnaliser afin de l’adapter à vos besoins.

Les alvéoles

Lorsque vous souhaitez emballer les œufs ou chocolats individuellement, vous pouvez miser sur les alvéoles. En fonction de l’utilisation que vous souhaitez en faire, vous pouvez choisir la taille et le nombre d’alvéoles ainsi que la taille de tout le packing alimentaire.

Qui peut utiliser les emballages en plastique thermoformé ?

Les emballages en plastique thermoformé sont utilisateurs par tous les acteurs du secteur agroalimentaire. Vous pouvez les commander chez un spécialiste si vous gérez :

un service de restauration commerciale

un service de restauration collective

un service de restauration rapide

une entreprise alimentaire

un hôtel, etc

Quels que soient vos besoins et les produits que vous souhaitez emballer, il existe un modèle adapté.

Quels sont les avantages des emballages en plastique thermoformé ?

L’utilisation d’emballage thermoformé dans le secteur alimentaire présente de nombreux avantages.

Une solution écologique

Les emballages en plastique thermoformé peuvent être fabriqués avec un matériau recyclable. Ce dernier peut être aussi biodégradable. Ceci présente un avantage de taille pour la protection de l’environnement. Si votre entreprise s’inscrit dans une logique de réduction de son empreinte carbone, c’est la meilleure solution. Aussi, vous pourrez avoir la confiance de tous consommateurs acquis à la cause écologique.

Des emballages de qualité à moindre coût

Avec la technique du thermoformage, on obtient des emballages d’excellente qualité. Ils sont très résistants et vendus à moindre coût sur le marché. Grâce à leur qualité, ces emballages permettent de conserver convenablement les aliments et autres produits. De plus, ils protègent les contenus des chocs et autres risques extérieurs.

Des emballages personnalisables

Le plastique thermoformé peut s’adapter à tous les produits et usages. Vous avez donc la possibilité de le personnaliser en fonction de tous vos besoins.

En définitive, les emballages en plastique thermoformé sont parfaits pour emballer les produits alimentaires. Ils sont pratiques, résistants, personnalisables et économiques.