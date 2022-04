En organisant un événement, que ce soit de manière privée ou au travail, il est tout naturel de se concentrer sur la préparation de l’occasion en elle-même, mais la restauration se trouve aussi d’une importance capitale. Qu’y a-t-il de plus triste et de plus incommodant que des invités mal servis ? Pour remédier à tous vos problèmes d’organisation gastronomique et éviter des inconvénients culinaires, il suffit de passer une commande à un traiteur en ligne ou non. On vous l’explique en quelques points.

Commander à un traiteur en ligne à Paris

La France, et en particulier sa capitale, est mondialement connue pour être le pays de la gastronomie. Ce prestige est incessamment alimenté par les grands chefs et les traiteurs de grand renom qui continuent nos traditions culinaires. Entre eux se distingue la société MyTraiteur, qui opère au niveau de Paris et de Lyon, pour ces prestations de traiteur haut de gamme.

Ils offrent leurs services aussi bien à des particuliers qu’à des entreprises : du cocktail dînatoire ou déjeunatoire au buffet gastronomique froid, du petit déjeuner au sushi, et bien d’autres plats délicieux encore. Comme il n’est pas toujours facile d’organiser un événement en présence, MyTraiteur propose également des coffrets (petit déjeuner, plateaux-repas, goûter et festivités…) qu’ils livrent chez vos invités dans toute la France. Le tout à des prix respectales ; et pour simplifier les choses, il est désormais possible de commander un devis de traiteur en ligne sur leur site Internet.

Pourquoi faire appel à un traiteur en ligne ?

Avec l’arrivée d’Internet, de plus en plus de secteur de notre vie passent par le digital, et la révolution digitale dans le ecommerce n’a pas laissé de côté l’alimentaire : il représente à lui seul 18% des achats en ligne pour l’année 2018. En général, faire appel à un traiteur, mais surtout exécuter une commande de traiteur en ligne, permet un net gain de temps et de garder ses forces pour l’événement à venir : il s’occupe à votre place de toutes les préparations nécessaires en ce qui concerne le repas.

Par ailleurs, la livraison – soit dans un point de retrait soit à domicile – est très rapide et entièrement sécurisée. Si le moindre problème surgit, leur service professionnel est immédiatement disposé à apporter son soutien pour assurer la réussite de votre événement, ce qui n’est pas le cas si une difficulté de dernière minute apparaît quand vous préparez vous-même votre festin.

Manger plus sainement

Sans compter que, en dehors des nombreux avantages logistiques et gustatifs, le traiteur en tant que restaurateur professionnel sait parfaitement quels sont les aliments bons à consommer et prépare tout lui-même, ce qui évite de devoir acheter du surgelé ou de la nourriture trop transformée. Le fait d’engager un traiteur augmente donc la salubrité de ce que vous avalez, un peu à la manière des applications de comparaison alimentaire, mais en donnant à votre repas une saveur inégalable grâce à sa subtilité.

En faisant appel à un restaurateur professionnel, vous cumulez donc les avantages : vous n’avez plus besoin de passer des heures en cuisine pour un résultat médiocre, vous êtes assisté à tout moment de la commande, vous profitez de plats à la fois sains et équilibrés de haute gastronomie. Qu’y a-t-il donc à demander de plus ?