La popularité de Kodi, le Media Center open source, n’a cessé de croître ces dernières années. Avec une interface dynamique, une compatibilité avec un grand nombre de plateformes et une multitude d’extensions, ce puissant outil de gestion de médias a conquis le cœur des cinéphiles et des fans de séries TV.

Dans ce guide, nous vous présentons comment installer et configurer Kodi sur un Raspberry Pi 4, une carte micro-ordinateur versatile et peu coûteuse. Nous aborderons également les différentes étapes pour l’installation de OSMC et LibreElec, deux systèmes d’exploitation optimisés pour Kodi.

Installation de Kodi sur le Raspberry Pi 4

Le Raspberry Pi est une carte étonnamment puissante pour sa taille. Avec la capacité de faire tourner Kodi, c’est un choix idéal pour les amateurs de Media Centers.

Pour commencer, assurez-vous que votre Raspberry Pi est bien connecté à un écran via une connexion HDMI et qu’il dispose d’un clavier et d’une souris connectés en USB. Pour installer Kodi, vous devrez d’abord télécharger l’imager Raspberry. Pour ce faire, rendez-vous sur le site officiel du Raspberry Pi et cliquez sur le lien de téléchargement correspondant à votre système d’exploitation. Une fois le téléchargement terminé, insérez votre clé USB dans votre ordinateur et lancez le logiciel Raspberry Imager.

Ensuite, sélectionnez l’option « OSMC » (pour « Open Source Media Center ») dans le menu déroulant et suivez les instructions à l’écran pour installer ce système d’exploitation sur votre carte. Une fois le processus d’installation terminé, vous pourrez démarrer Kodi directement depuis le menu de votre Raspberry Pi. Pour cela, utilisez la commande sudo apt-get install kodi .

Configuration et utilisation de Kodi

Une fois que vous avez installé Kodi, vous pouvez commencer à configurer l’interface et à ajouter des médias. Dans le menu principal de Kodi, sélectionnez « Settings », puis « System », et ajustez le niveau de paramètres à « Expert ».

Pour ajouter des fichiers médias à votre Kodi, vous devez d’abord les stocker quelque part. Vous pouvez soit les stocker directement sur la carte SD de votre Raspberry Pi, soit sur une clé USB ou un disque dur externe connecté à votre Raspberry Pi. Vous pouvez également utiliser un service de stockage en ligne, comme Google Drive ou Dropbox.

Pour ajouter ces fichiers à Kodi, il suffit de cliquer sur « Add Source » dans le menu « Files » et de naviguer jusqu’au dossier contenant vos fichiers. Vous pouvez ensuite les trier par type (films, séries TV, musique, etc.) et Kodi se chargera d’ajouter les informations appropriées (telles que les synopses, les acteurs, les affiches, etc.) à chaque fichier.

Installation de LibreELEC

Pour les amateurs de Media Centers, LibreELEC est une autre option intéressante pour faire tourner Kodi sur Raspberry Pi. C’est un système d’exploitation léger, spécialement conçu pour le Media Center Kodi.

L’installation de LibreELEC est similaire à celle d’OSMC. Téléchargez le fichier zip approprié depuis le site officiel de LibreELEC, puis utilisez l’outil Raspberry Imager pour installer l’image sur votre carte SD. Une fois l’installation terminée, insérez la carte SD dans votre Raspberry et démarrez-le – Kodi devrait démarrer automatiquement.

Extensions et Personnalisation

Kodi est connu pour sa grande flexibilité et ses nombreuses options de personnalisation. Grâce aux extensions, vous pouvez ajouter de nombreuses fonctionnalités à votre Media Center, comme des services de streaming, des jeux, des applications météo, et bien d’autres.

Pour installer une extension, rendez-vous dans le menu « Add-ons » de Kodi, puis cliquez sur « Install from repository ». Vous pouvez alors parcourir les différentes catégories ou utiliser la fonction de recherche pour trouver l’extension qui vous intéresse. Une fois que vous avez trouvé votre bonheur, cliquez sur « Install » pour ajouter l’extension à votre Kodi.

Le choix des extensions est vaste, mais nous vous conseillons de privilégier celles qui sont régulièrement mises à jour et qui proviennent de sources fiables. Assurez-vous également de lire attentivement les descriptions et les avis des utilisateurs avant de procéder à l’installation.

Vous voilà désormais armés pour configurer et personnaliser votre Kodi sur un Raspberry Pi 4 de manière experte. Que ce soit la configuration initiale, l’installation d’OSMC ou LibreELEC, l’ajout de fichiers médias ou l’installation d’extensions, chaque étape a été détaillée pour vous permettre de profiter pleinement de votre Media Center.

Rappelez-vous que la clé pour une expérience optimale avec Kodi est l’expérimentation. N’hésitez pas à tester différentes extensions, à jouer avec les paramètres et à personnaliser l’interface pour créer le Media Center idéal pour vos besoins.

Nous espérons que ce guide vous a été utile et que votre voyage dans l’univers de Kodi sur Raspberry Pi sera riche en découvertes et en divertissements.