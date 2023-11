La musique est un art qui procure du bonheur, des sensations et de la créativité à de nombreuses personnes. Mais comment écouter de la musique en ligne sans dépenser trop, sans s’ennuyer et sans se prendre la tête ? La réponse est simple : en choisissant le meilleur service de streaming musical pour soi. Mais comment faire ce choix parmi la multitude d’offres disponibles sur le marché ? Cette revue propose six astuces pour vous aider à trouver le service de streaming musical qui vous convient le mieux.

Déterminez votre budget

Il existe des services de streaming musical gratuits et payants, mais les options gratuites ont souvent des limitations comme des publicités, une qualité sonore réduite ou un accès limité aux fonctionnalités. Si l’on est prêt à payer un abonnement mensuel, on aura plus de choix et de flexibilité.

Selon les services, les tarifs varient entre 4,99 € et 19,99 € par mois, avec des réductions possibles pour les étudiants, les familles ou les offres groupées avec d’autres services (vidéo, cloud, etc.). Il faut comparer les prix et les avantages des différents abonnements et choisir celui qui correspond à son budget et à ses attentes. Pour cela, on peut consulter cet article d’ExpressVPN, mettant en comparaison les meilleures applications de streaming musical.

Comparez les catalogues musicaux

Les services de streaming musical proposent des millions de titres, mais ils ne sont pas tous identiques. Certains services ont des accords exclusifs avec certains artistes ou labels, ce qui signifie qu’on ne trouvera pas leurs chansons sur d’autres plateformes. Si vous avez des préférences musicales particulières, il faut vérifier que le service choisi dispose des morceaux que vous aimez.

On peut aussi consulter les classements, les nouveautés, les recommandations et les playlists proposés par chaque service pour découvrir de nouveaux artistes et de nouveaux genres. Certains services offrent aussi la possibilité d’importer sa propre bibliothèque musicale ou d’écouter des podcasts, des radios ou des livres audios.

Évaluez la qualité sonore

La qualité sonore des services de streaming musical peut varier selon le format, le débit et la technologie utilisés. Si vous êtes un audiophile ou que vous disposez d’un bon équipement audio, vous voudrez peut-être opter pour un service qui offre une qualité sonore supérieure, comme le FLAC ou le Hi-Res Audio. Sinon, un service qui propose du MP3 ou du AAC à un débit élevé peut être suffisant pour vous.

La qualité sonore dépend aussi de sa connexion internet, du mode d’écoute (filaire ou sans fil) et des réglages personnels. On peut tester la qualité sonore des différents services en utilisant les périodes d’essai gratuites ou en comparant des extraits de chansons.

Explorez les fonctionnalités

Les services de streaming musical offrent des fonctionnalités qui peuvent enrichir son expérience d’écoute, comme la création de playlists, la découverte de nouveaux artistes, le partage avec ses amis, l’écoute hors ligne, la compatibilité avec d’autres appareils, etc. Il faut comparer les fonctionnalités des différents services et choisir celui qui correspond le mieux à ses besoins et à ses envies.

Par exemple, si l’on veut écouter de la musique sans connexion internet, il faut vérifier que le service choisi permet de télécharger des titres sur son appareil. Si l’on veut écouter de la musique sur son téléviseur, son enceinte connectée ou dans sa voiture, il faut vérifier que le service choisi est compatible avec ces supports.

Profitez des périodes d’essai

La plupart des services de streaming musical proposent des périodes d’essai gratuites, généralement de 30 jours, qui permettent de tester le service avant de s’engager. C’est une bonne occasion de se faire une idée du service, de sa facilité d’utilisation, de sa fiabilité et de son intérêt pour vous.

Il ne faut pas oublier d’annuler votre abonnement avant la fin de la période d’essai si vous ne souhaitez pas continuer. Il est aussi possible de profiter des offres promotionnelles qui permettent de bénéficier de tarifs réduits pendant une durée limitée. Par exemple, certains services proposent 3 mois d’abonnement pour 0,99 € ou 6 mois d’abonnement pour le prix de 3.

Consultez les avis des utilisateurs

Les avis des utilisateurs peuvent donner une idée des avantages et des inconvénients des services de streaming musical, ainsi que des problèmes ou des bugs éventuels. On peut consulter les avis sur les sites web, les blogs, les forums, les réseaux sociaux, etc. On peut aussi demander l’avis de ses amis ou de sa famille qui utilisent déjà un service de streaming musical.

On pourra ainsi avoir un retour d’expérience plus personnalisé et plus proche de ses goûts. Attention toutefois à ne pas se laisser influencer par des avis trop subjectifs ou trop partisans. Il faut se faire sa propre opinion en testant soi-même les services que l’on trouve intéressants.