Nous nous soucions tous de la sécurité de notre logement. À cet égard, beaucoup d’entre nous sont préoccupés par le rayonnement des appareils électroménagers. Mais les recherches montrent que les appareils domestiques ne présentent aucun danger pour l’homme. La puissance de leurs micro-ondes est si faible que vous ne contracterez aucune maladie, sauf pour votre vue, en restant assis toute la journée devant un écran de télévision ou d’ordinateur.

De toutes les technologies que nous utilisons au quotidien, la plus dangereuse est le téléphone portable. Lorsque vous composez un numéro et que vous attendez une réponse, la puissance rayonnée du téléphone mobile atteint son maximum car il est à la recherche d’une station de base. À ce moment-là, les scientifiques conseillent de tenir le portable éloigné de votre tête, d’attendre la réponse, puis d’approcher le téléphone de votre oreille – lorsque le rayonnement des micro-ondes redevient normal.

Et maintenant, imaginez ce qui se passe si la tour de téléphonie mobile est loin de chez vous, ou s’il y a des obstacles entre la tour et votre maison qui interfèrent avec le passage du signal mobile. Ces obstacles peuvent être, par exemple, des arbres, des montagnes, des marais, des bâtiments. Le fait est que la force du téléphone mobile est contrôlée par la station de base de l’opérateur et qu’elle « ordonne » toujours à votre smartphone de fonctionner à pleine puissance si elle se rend compte que vous vous trouvez dans une zone de faible couverture. Ainsi, tous vos téléphones, tablettes et modems dans la maison commencent à émettre un signal plus fort afin d’obtenir une connexion stable avec la station de base.

Quand l’échange de signaux entre l’antenne et votre smartphone est difficile, un amplificateur de réseau mobile vient à votre secours. Un amplificateur de réseau cellulaire est un appareil high-tech dont le but final est de hausser le signal faible de votre portable. Lorsque vous installez un répéteur de réseau dans votre maison, tous vos téléphones et autres équipements cellulaires reçoivent un bon signal. Et ils le transmettent aussi bien à la station de base de l’opérateur.

La station de base, à son tour, reçoit de votre équipement le signal que tout va bien et qu’il n’y a pas de problème de réception, et elle réduit la puissance rayonnée de vos appareils mobiles. Cela permet également d’économiser la batterie de votre smartphone et de votre tablette. Beaucoup de gens pensent qu’un amplificateur cellulaire dans la maison est nuisible et dégrade l’environnement avec ses radiations.

En réalité, la puissance de l’amplificateur de signal cellulaire n’est pas supérieure à celle du smartphone lui-même, que vous portez à votre tête. Les téléphones cellulaires modernes ont une puissance plusieurs fois supérieure à celle d’un amplificateur de réseau.

Par conséquent, en cas de signal cellulaire faible, nous vous conseillons de ne pas avoir peur et d’acheter des amplificateurs de réseau mobile sur ce site. Avec un ampli, vous réduisez le rayonnement de votre téléphone mobile et vous économisez sa batterie.