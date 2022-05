Au fil des années, les bannières web sont devenues l’une des formes de publicité en ligne les plus efficaces et les plus populaires. Ce sont des bandes publicitaires, des annonces numériques qui s’affichent à différents emplacements stratégiques d’un site web. Il s’agit d’une nouvelle forme de publicité en ligne qui attire le regard de l’internaute lors de sa navigation sur une page web.

Les bannières vous permettent de passer un message publicitaire pour mettre en avant vos produits ou services et ainsi améliorer les ventes de votre entreprise. Mais la principale fonction des bannières publicitaires est surtout de rediriger vos potentiels clients vers votre site internet afin d’augmenter le nombre de visites par les internautes.

Les bannières web sont des éléments marketing essentiels qui doivent être intégrés à votre stratégie marketing numérique. Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez absolument utiliser des bannières publicitaires pour votre site web.

Un outil de webmarketing puissant pour accroître votre visibilité et votre notoriété

Les bannières web, aussi appelées display advertising, sont très efficaces pour développer votre notoriété et votre image de marque. Mais elles ont aussi pour rôle de communiquer votre offre à votre clientèle. Diffusables partout où vous le souhaitez, elles vous permettent d’accroître la visibilité de votre entreprise et vous donnent la possibilité de promouvoir votre image, vos produits et services auprès d’une large audience à laquelle vous n’auriez pas pu avoir accès autrement. Les bannières web vous permettent donc d’élargir considérablement votre public cible. Votre annonce numérique peut en effet toucher rapidement des milliers voire des millions d’internautes. Ainsi, les bannières web vous permettent de décupler votre présence sur internet.

Le principal avantage des bannières web, c’est leur capacité à attirer efficacement l’attention des internautes. Ses différents formats, les pop-ups et les bannières attrayantes, vous aident à générer un trafic important vers votre site internet. Avec une landing page et des liens redirigeant automatiquement les internautes vers votre site ou votre numéro d’appel, vous gagnerez rapidement des prospects ou des abonnés grâce aux bannières web.

Un élément visuel attractif et personnalisable

Les bannières sont très flexibles, personnalisables et facilement adaptables. Pour réaliser des bannières publicitaires uniques et authentiques, vous avez le choix entre différentes tailles et formats d’affichage comme la bannière classique (468 px sur 60 px), la méga bannière (128 px sur 70 px), le pavé (200 px sur 250 px), la bannière carrée (250 px sur 250 px), ainsi que le Skyscraper ou bandeau vertical (60 px sur 600 px). Vous avez également le choix entre des bannières statiques ou des bannières animées en fonction de la technologie dont vous disposez pour les réaliser.

Présentées sous forme de gifs, de vidéos, ou d’images figées, les bannières publicitaires sont visuellement très attractives. Ce support de webmarketing vous permet d’exprimer pleinement votre créativité. En effet, vous pouvez donner libre cours à votre inspiration pour concevoir vos bannières. De nos jours, il n’est plus indispensable de recourir aux services d’un designer professionnel pour concevoir des bannières attractives pour une page internet. Vous pouvez tout aussi bien opter pour des outils de conception graphique très faciles à utiliser, comme Adobe Creative Cloud. Son interface vous permet de créer facilement un design de bannière à partir de modèles attractifs pour votre site internet.

Un outil efficace pour convertir vos clients potentiels en clients réels

Outre qu’elle permet d’attirer de nouveaux prospects, l’utilisation des bannières web vous permet également d’obtenir un taux de conversion élevé de vos clients potentiels, et ainsi de générer un meilleur chiffre d’affaires pour votre entreprise. Les campagnes publicitaires en ligne convertissent vos clients potentiels en clients réels grâce à une communication plus ciblée et contextualisée. Les bannières s’affichent auprès des internautes en fonction de leurs centres d’intérêt. Cette segmentation de l’audience vous permet d’améliorer l’efficacité de vos messages en les adressant aux bonnes personnes et au moment le plus opportun.

La création des bannières web est surtout intéressante car cette forme de publicité influence la décision d’achat de vos clients potentiels. Pour que l’individu décide d’acheter vos produits ou services, il doit préalablement prendre connaissance de votre marque, de votre proposition de valeur et de vos avantages concurrentiels sur le marché. Ainsi, les bannières permettent de présenter l’offre de votre entreprise aux clients bien avant qu’ils en aient besoin.

Les bannières web exercent une grande influence sur le client pendant cette phase préalable à l’achat. Elles améliorent notamment la réputation et la notoriété de votre entreprise auprès de votre public cible. Ces publicités numériques génèrent un sentiment de proximité et de familiarité avec votre marque, ce qui favorise, à terme, l’établissement d’une relation de confiance.

Un support marketing abordable et économique

Les bannières web représentent également un outil de webmarketing assez abordable. Les bannières contextuelles sont des supports marketings qui permettent d’atteindre une audience plus importante à un moindre coût. Le coût pour mille impressions (CPM) d’une bannière web est en moyenne de 2 €, ce qui est relativement bas comparé aux autres supports publicitaires tels que les médias sociaux, la recherche payante ou encore la publicité traditionnelle. Les bannières contextuelles vous permettent ainsi d’optimiser le budget marketing de votre entreprise grâce à des annonces moins onéreuses générant des retours sur investissement plus importants.

Par ailleurs, les bandeaux publicitaires peuvent être conçus facilement et à un prix tout aussi abordable. Pour cela, il existe de nombreuses interfaces web et logiciels informatiques accessibles à tous qui permettent de créer de superbes visuels de bannières contextuelles. Même si vous ne disposez pas de compétences en design ou en programmation, vous pouvez concevoir gratuitement des bannières attrayantes pour votre site internet en utilisant Adobe Express.

Un outil marketing qui vous permet d’accéder à de précieuses données

Grâce à des outils comme Google Adwords ou Google Analytics, vous pouvez analyser la portée de vos campagnes de webmarketing et le comportement des internautes. Ces données sont importantes pour optimiser les résultats de vos annonces et orienter efficacement la stratégie marketing de votre entreprise.