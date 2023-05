Dans un monde entrepreneurial axé sur la productivité et l’efficacité, les logiciels de supervision industrielle permettent aux entreprises de ce secteur de rester compétitives. Ces outils assurent des fonctions telles que la collecte des données, la modernisation d’un procédé ou encore l’automatisation et le suivi de la production.

Ce faisant, ils réduisent considérablement les problèmes pouvant entraîner un retard de production et garantissent la sécurité des biens et des personnes. Zoom sur le sujet.

Pourquoi utiliser des solutions logicielles de supervision en entreprise ?

Les outils de supervision industrielle facilitent le pilotage des infrastructures et le suivi informatique des dispositifs automatisés au sein d’une entreprise. Ils s’intéressent à la collecte des données de type mesure et gestion, alarme, rétablissement du fonctionnement, etc. Ils envoient des messages d’alerte pour signaler les problèmes de dysfonctionnements.

Vous pouvez donc utiliser des solutions logicielles de supervision industrielle pour détecter plus rapidement les pannes et amoindrir les risques liés aux défauts de fabrication. L’utilisation de ces outils au sein de votre entreprise augmente votre efficacité et booste considérablement la productivité.

Les options solutions logicielles de supervision industrielle

Il existe plusieurs types de solutions logicielles de supervision industrielles que vous pouvez utiliser dans votre entreprise. En voici quelques-unes.

Le logiciel d’exécution SCADA

Le SCADA est un outil de supervision industrielle destiné à contrôler un procédé piloté par une application installée dans un équipement technique. Ce logiciel collecte et modélise des informations provenant d’automates, d’actionneurs ou de système propriétaire. Ces données sont par la suite transférées aux opérateurs à travers une IHM. Vous pouvez d’ailleurs cliquer ici pour en savoir davantage sur le sujet.

Les logiciels IHM

Les IHM permettent aux utilisateurs de communiquer en temps réel avec une machine ou un programme informatique. Elles sont conçues pour faciliter la visualisation, le contrôle et l’optimisation des opérations dans le secteur industriel.

Elles sont couramment utilisées dans la fabrication de divers types de biens, notamment dans l’industrie automobile, d’alimentation et pharmaceutique. Les intégrateurs de système et les ingénieurs mécaniques utilisent aussi ces logiciels pour surveiller et contrôler leurs équipements de travail.

Comment fonctionnent les solutions logicielles de supervision industrielle et quels sont les avantages ?

Les systèmes de contrôle et d’acquisition des données interagissent avec les automates programmables et les capteurs pour recueillir des informations sur le fonctionnement de vos équipements. Les données collectées proviennent soit d’une source chaude (donnée en temps réel), soit d’une source froide (donnée horodatée).

Elles sont ensuite mises à dispositions des exploitants à travers une IHM. Ces informations peuvent se présenter sous une forme graphique, de tableau ou d’autres représentations visuelles faciles à lire et à comprendre.

L’ultime avantage de ces logiciels réside dans leurs capacités à identifier et résoudre les problèmes tout en préservant la qualité des produits finis. Ils minimisent aussi les pertes et réduisent les coûts de production. La performance de ces outils permet à votre entreprise d’assurer ses engagements vis-à-vis des clients tout en respectant les normes environnementales.

En somme, les solutions logicielles de supervision industrielle permettent aux entreprises d’être productives pour une meilleure croissance économique. Dans un futur proche, ces logiciels pourraient être au centre de toutes les décisions prises en entreprise.