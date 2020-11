Dans cet article, vous trouverez toutes les réponses à la question de savoir quel fournisseur comme Paris VIP Casino offre le meilleur casino live ainsi que la technologie qu’ils utilisent. Après tout, ce sont précisément les tables de jeu qui font vibrer des milliers de joueurs grâce à leur atmosphère unique et réaliste.

Pour pouvoir établir une classification, nous avons dû diviser le thème des casinos en direct en plusieurs catégories de test. Différents critères jouent un rôle :

Tout d’abord, nous nous concentrons sur l’ampleur de la sélection de jeux dans les casinos en direct. En fin de compte, cet espace de jeu ne vous est pas très utile s’il n’y a que trois ou quatre tables disponibles. Et bien sûr, les chances de gains sont également très importantes – notamment en raison des limites fixées par le casino en direct.

Le Casino en direct en un coup d’œil

Certains casinos en ligne comme Paris VIP Casino sont présents sur le marché depuis près de 20 ans maintenant. Avec le tournant du millénaire, Internet est devenu une évidence pour de plus en plus de ménages, et c’est précisément ce fait que les sociétés de jeu et les sociétés de logiciels ont utilisé pour créer une expérience de casino particulière. Les premiers casinos en direct, cependant, sont arrivés beaucoup plus tard. Bien sûr, ils ne sont plus dans la peau de leurs enfants aujourd’hui.

Vous constaterez que la technologie dans le domaine des jeux en direct a beaucoup progressé au cours des dernières années seulement. La particularité des jeux en direct : Grâce à la transmission par webcam, vous jouez à de vraies tables et vous affrontez de vrais croupiers et dealers.

Les premiers casinos en direct n’étaient pas très spectaculaires par rapport à aujourd’hui. La plupart du temps, vous ne pouviez choisir entre la roulette, le blackjack et le baccarat que dans la version classique.

Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées et l’offre dans le domaine du live d’un casino en ligne s’est considérablement élargie comme sur Paris VIP Casino . Et c’est justement la variété des variantes de jeux qui rend la visite d’un tel casino en direct attrayante. Vous pouvez choisir parmi différentes versions de classiques communs, et même le poker et quelques véritables points forts du jeu ont été si brillamment mis en œuvre qu’il vous suffit de les regarder.

Bien entendu, les jeux en direct ne sont pas la seule exigence qui jouera un rôle pour vous. Plusieurs critères sont encore plus importants, notamment la bonne qualité et le fait de jouer sans interruption. Plus un casino en direct est technologiquement bien positionné, plus le score sera élevé.

C’est ce qui compte dans le Casino en direct

Dès que l’on examine les jeux en direct d’un casino en ligne, la première question qui se pose est la suivante : quelle est l’étendue de l’offre ? Par exemple, n’existe-t-il que les versions simples des jeux classiques, ou la société offre-t-elle peut-être un choix plus large de tables de jeu – également en termes de limites de paris ?

Afin de pouvoir effectuer une analyse techniquement correcte, nous avons dû « concrétiser » un peu nos critères de test. Les aspects suivants ont été pris en compte dans le test :

Quels sont les jeux proposés – et à quelles heures ?

Quelle est la flexibilité des paris sur les tables ?

En plus des critères principaux, il est important de jeter un coup d’œil sur les possibilités de gagner aux tables de jeu. Bien sûr, les classiques tels que le Black Jack et la roulette ont généralement des cotes fixes, qui sont dérivées de l’ensemble des règles standard. Cependant, la plupart des casinos en direct proposent des variations très spéciales de ces classiques, et c’est là que vous pouvez « varier » les cotes, au moins un peu. C’est exactement ce sur quoi nous nous sommes concentrés lorsque nous avons testé les chances.

La sélection des jeux en direct

Tant d’un point de vue d’expert que pour vous, l’éventail des jeux en direct proposés joue un rôle majeur. Plus on vous en offre, plus vous profiterez longtemps du casino en direct. La gamme de jeux proposés est donc toujours en tête de liste – dans tous les rapports de test que vous trouverez sur nos pages.

En raison du développement technologique rapide de l’industrie, les fournisseurs de logiciels sont aujourd’hui en mesure de créer plus que quelques tableaux classiques. Les variantes de jeux populaires tels que le baccarat, le poker, la roulette et le black jack sont de plus en plus polyvalentes. Paris VIP Casino propose toujours de superbes jeux de casino livede Evolution Gaming.

On observe une situation similaire pour les paris sportifs, où l’offre dans les centres de paris en direct s’est également fortement développée au fil des ans. Les paris latéraux et supplémentaires offrent encore plus d’excitation, car les paris peuvent être placés en temps réel. Les clients particulièrement enthousiastes en ont pour leur argent en termes de divertissement.

Par conséquent, presque tous les fournisseurs de paris qui sont très fans d’eux-mêmes et de leurs paris en direct offrent des possibilités de paris en direct 24 heures sur 24.

Ces derniers sont normalement dominés par les matchs de football, mais le tennis et divers autres sports de balle sont également très populaires pour les paris en temps réel.

Paris VIP Casino par exemple, prouve de façon impressionnante la polyvalence d’un casino en direct. Il montre également que tous les fournisseurs de logiciels qui développent des jeux en direct ont leurs propres idées.

Nous avons examiné de plus près le portefeuille d’entreprises – pour examiner les aspects suivants :

Quand les jeux sont-ils actifs ? Combien y a-t-il de jeux principaux différents ? Des événements spéciaux ou des tournois sont-ils prévus ?

Les casinos en direct peuvent être rendus beaucoup plus flexibles qu’on ne le pensait au départ. Les opérateurs ont donc toujours la possibilité de vous proposer des événements, des bonus en direct et des tournois. En outre, vous pouvez rapidement constater par vous-même que tous les fournisseurs n’ont pas les mêmes jeux de base dans leur portefeuille. Certains, par exemple, ne jouent pas du tout au poker. Et : toutes les tables ne sont pas actives 24 heures sur 24. Cela est particulièrement vrai pour les versions anciennes, qui sont généralement disponibles à des heures fixes.

Même si la roulette allemande et le blackjack ne sont pas toujours disponibles, nous donnons des points supplémentaires à tous les casinos en ligne qui offrent cette possibilité. Cette option encore jeune est due aux grands fournisseurs de logiciels, en particulier Evolution Gaming.

Applications possibles et limites du test d’endurance

Le fait est que vous ne pouvez pas jouer gratuitement dans un casino en direct. Cela signifie que vous devez toujours être prêt à placer au moins une certaine somme d’argent. Il montre à nouveau à quel point les fournisseurs sont bien ou mal positionnés. Comme nous comptons parmi nos lecteurs aussi bien des débutants que des joueurs de haut niveau, il était très important pour nous de tester avec précision les limites des différents casinos en direct – et pas seulement dans la théorie des gris, mais aussi par notre propre expérience. Il convient de saluer tout particulièrement les entreprises qui mettent à disposition une partie de leurs jeux en direct à partir d’une mise de 25 cents. Mais la limite supérieure n’est pas non plus négligeable pour les vrais joueurs. Dans divers casinos comme Paris VIP Casino , vous pouvez investir jusqu’à 100 000 euros dans certains cas. Ainsi, en théorie, chaque budget est couvert.

Toutefois, nous vous conseillons vivement de ne pas placer une mise trop élevée. Que ce soit dans un casino en direct, un casino en ligne ou un casino : ne pariez toujours que l’argent dont vous n’avez pas besoin pour votre vie quotidienne et dont vous pouvez accepter la perte totale théorique !

Dans de plus en plus de casinos en direct aujourd’hui, vous trouverez la possibilité de redécouvrir vos jeux préférés grâce à des versions spéciales et à des mises annexes extrêmement attractives.

Alors qu’il y a moins de cinq ans, on supposait qu’il y avait de fortes limites, en particulier dans le secteur des jeux en direct, on nous a prouvé que c’était faux. L’ingéniosité des développeurs semble sortir de toute proportion et, en fin de compte, chaque avancée technologique vous offre de nouvelles possibilités de vous épanouir librement dans le casino en direct.

Sur la base de la polyvalence, il nous est possible de donner une note plus ou moins bonne. Les différences entre les casinos sont encore immenses aujourd’hui – bien qu’en théorie, tous aient les mêmes conditions de base disponibles pour d’autres options de jeu.

Certains casinos en direct continuent de se limiter à des classiques bien connus dans leur forme simple, tandis que d’autres sociétés à l’image de Paris VIP Casino mettent sur pied un casino en direct si ingénieux que vous pouvez vous épargner le voyage jusqu’au vrai casino. Il n’y a guère de raison de se déguiser et de se rendre au casino, car vous serez livré directement sur votre écran.

Le grand choix de jeux en direct est un critère d’évaluation auquel nous attachons la plus grande importance. Cependant, la qualité de l’offre doit bien sûr aussi correspondre. Si les matchs sont perturbés par des interruptions dans le moment passionnant, cela a un effet négatif sur l’évaluation. Habituellement, les blocages constants de la charge, en particulier pendant la transmission par webcam, indiquent un comportement douteux. Notre rédaction a délibérément pris plusieurs mesures pour garantir un jeu sûr et transparent.

Les possibilités de gagner dans le Casino en direct

Le fait est que les jeux de casino en direct apportent en eux-mêmes un niveau d’excitation particulier. Après tout, l’atmosphère ne peut être que partiellement recréée avec des tableaux numériques. La vitesse et la concentration sont requises pour les jeux tels que la roulette, le blackjack et le poker. Et : une certaine compréhension des stratégies peut également vous aider à avoir de la chance.

C’est précisément parce qu’il faut souvent décider très rapidement d’un pari ou d’une action de jeu qu’il était important pour nous d’examiner de plus près les possibilités de gagner. Après tout, on peut perdre de vue cet aspect même avec toute cette rapidité.

Tout d’abord, bien sûr, vous influencez vous-même les quotas dans une certaine mesure. Cela est particulièrement vrai pour la roulette dans toutes ses variantes, car la mise détermine le montant que vous gagnez – à condition que votre pourboire ait été correct.

Pour pouvoir étudier les cotes et les opportunités, vous devez connaître les jeux de base au moins approximativement et vous familiariser un peu avec les règles communes au préalable. Avec les versions spéciales, il existe des cotes supplémentaires, qui vous seront bien sûr expliquées plus en détail dans les bons casinos en direct. Notre rédaction a examiné en détail le thème des opportunités de gain.

Informations sur les jeux de casino live- faits intéressants :

Il n’y a pas de réelle différence entre les casinos en direct en termes de chances de gagner. Prenons l’exemple de la roulette. Là, les cotes sont fixées en fonction du pari choisi.

De plus petits écarts ne peuvent être constatés que dans les paris spéciaux et supplémentaires de certaines versions de la roulette. Il en va de même, en fin de compte, pour tous les jeux de casino classiques qui sont proposés en direct.

Tout comme les cotes de gain, les cotes de remboursement sont généralement presque identiques. Le casino lui-même n’a aucune influence sur le résultat d’un tour de jeu. Contrairement aux jeux numériques, ce ne sont pas les générateurs qui décident du succès ou de l’échec à la table, mais plutôt la chance réelle.

La performance du casino permet de juger si tout se passe vraiment bien en fin de compte. S’il y a des interférences dans la transmission aux moments les plus importants, ce n’est souvent pas bon signe. Bien entendu, les opérateurs de casino ne sont pas omnipotents et les problèmes de serveur ne peuvent pas être mis à leur place. Toutefois, si de telles interruptions se produisent régulièrement, une prudence absolue s’impose.

La vitesse de jeu dépend bien sûr toujours un peu du casino en direct et de ses croupiers. Normalement, il existe également des règles très claires. Mais surtout aux tables spéciales pour débutants, on vous laisse souvent un peu plus de temps pour choisir votre mise. Si la vitesse est requise, le croupier doit finalement suivre cette vitesse.

Pour qu’un casino en direct soit évalué positivement, il faut toujours jeter un œil sur le personnel des tables. Les entreprises sérieuses doivent disposer d’un personnel expérimenté et formé. Notre expérience a montré que ce n’est pas toujours le cas. Et c’est précisément à ce moment-là que nous prenons consciemment nos distances par rapport à de tels casinos.

La technologie ne doit pas non plus être reléguée au second plan par rapport à tous les autres critères. La rapidité n’est pas seulement attendue des croupiers et des dealers aux tables de jeu, mais aussi des serveurs et des webcams. Une transmission propre des studios, qui sont généralement loués spécifiquement à cette fin, doit être garantie. Cela s’applique à tous les fournisseurs que nous présentons sur nos pages.

Les fournisseurs de casinos en direct peuvent obtenir de bons résultats s’ils fournissent aux parties intéressées des informations approximatives avant leur inscription – notamment en ce qui concerne les éventuelles promotions de bonus en direct, les événements et, enfin et surtout, les limites de paris applicables aux différentes tables. Il est ainsi plus facile pour les acteurs d’avoir une première impression et de prendre une décision sensée sur cette base.

Service de casino en direct

Notre équipe éditoriale a des normes élevées non seulement pour la sélection des jeux, pour les opportunités de gagner et pour les bonnes performances. Après tout, tout cela ne vaut que la moitié s’il y a un manque de service. Par conséquent, tous les casinos en direct ont également été vérifiés pour le critère « assistance à la clientèle ».