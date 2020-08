Les forces de police s’informent mutuellement des codes leur permettant de décrire des situations et passer des instructions en utilisant le moins de mots possible. Bien que certains de ces codes soient réservés aux agents de police, d’autres sont communiqués au grand public. Ainsi, de nombreuses petites entreprises telles que les développeurs de jeux en ligne et les films de crime se sont inspirées des codes de police divulgués par les autorités locales. Au rang des plus connus se trouve le code 211 qui désigne un cas de vol. C’est un acte criminel, cependant moins grave que le meurtre.

De nombreux écrivains et développeurs ont pensé que le cas de vol est un bel exemple de crime causé par le désespoir à illustrer sans avoir à soumettre les téléspectateurs ou les lecteurs à une scène macabre. Voici certains des jeux qui vous permettent de vous immerger dans de code 211 du Code pénal de Californie. Dans ces jeux, vous incarnez soit le criminel, soit la victime, ou une tierce personne essayant d’empêcher un crime.

Grand Theft Auto V

Le jeu vidéo Grand Theft Auto de Rockstar a toujours été controversé. Il ne se gêne pas de repousser les limites de son interdiction au public mineur, au point de s’être vu complètement interdit dans plusieurs pays. Les principales missions vous obligent à tuer plusieurs personnes. Cependant, la disponibilité d’explosifs en mode « free roam » reste indéniablement la pire facette du jeu. Vous pourrez opérer des cambriolages sans toutefois tuer des gens. Pour cela, il vous suffira de pointer une arme sur le propriétaire du magasin ou du banquier pour le mettre en joug pendant que d’autres membres de votre équipe amassent ce qu’ils peuvent.

Kingdom Come : Deliverance

Kingdom Come : Deliverance est un grandiose projet indépendant de Warhorse Studios. Dans ce jeu, vous incarnez un paysan à l’époque médiévale. Vous commencez le jeu dans la peau d’Henry, un homme qui a tout perdu après le pillage de sa maison. Maintenant à vous de décider comment votre personnage survivra en pleine société médiévale Tchèque, entouré de brigands et de chevaliers.

Vous pouvez soit être victime d’un vol, sur votre voyage ou menacer d’autres personnes une arme à la main. Bon nombre de vos victimes vous céderont leurs biens. Il ne vous restera plus qu’à décider de les libérer ou de les tuer, ou récupérer leurs avoirs avant de choisir l’une ou l’autre des deux alternatives. Vos décisions auront un impact sur votre réputation, au cas ou un témoin aurait assisté à la scène.

Metal Gear Solid V : The Phantom Pain

Metal Gear Solid V : The Phantom Pain est le dernier projet de la célèbre franchise de Hideo Kojima. Dans la plupart des jeux de la série, vous incarnez un espion qui doit se faufiler sans se faire remarquer des gardes qui patrouillent toute la région. Les chemins de patrouilles de chaque garde sont aléatoires. Vous devrez donc être vraiment prudent.

À l’inverse des deux premiers jeux, vous pouvez simplement saisir un soldat patrouilleur à l’arrière et le neutraliser par une prise de tête. Vous pourrez ensuite les menacer avec une arme à feu ou un pistolet paralysant avec bâton, pour obtenir l’emplacement des ressources, des captifs, d’un prisonnier, d’un plan, ou du système de sécurité de la base. Vous pouvez également les menacer en leur pointant une arme de derrière. Cependant, certains sont assez audacieux pour faire demi-tour et essayer de vous tirer dessus.

This War of Mine

This War of Mine est certes un petit, mais passionnant projet de 11 Bit Studios qui vous immerge au cœur des affres de la guerre. Vous incarnerez non pas un soldat armé, mais un civil désespéré qui doit prendre soin d’une communauté pleine d’enfants. La meilleure façon de procéder dans ce jeu sera de vous procurer des biens à vendre ou tout simplement d’aller à la recherche de vivres. Cependant, si la guerre se prolonge, vous serez alors à court de ressources. Ce qui peut vous contraindre à user de violence pour faire survivre votre communauté. Contrairement aux jeux cités en amont, dans This War of Mine, les meurtres et autres actes de violence plongeront votre personnage dans un état de détresse, Ce qui pourrait le pousser à s’ôter la vie.