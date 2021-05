Que vous aimiez jouer sur une console Nintendo, Sony ou Microsoft, il va sans dire que vous n’aurez aucun mal à trouver des jeux vidéo de très haute facture dont profiter pendant des heures.

Nous vivons clairement l’âge d’or du gaming, avec l’appui de nombreuses innovations technologiques qui permettent aux studios de proposer du gameplay toujours plus immersif, sur des appareils de plus en plus puissants.

Les amateurs de gaming ont été réellement gâtés lors de la décennie écoulée. Ils ont pu jouer à d’incroyables jeux-vidéo dans les années 2010, des titres qui sont entrés dans la culture générale et qui ont marqué les esprits. Le meilleur est qu’ils ne sont sûrement pas au bout de leurs surprises.

En effet, avec le lancement des consoles next-gen, l’on s’attend à jouer à des jeux de plus en plus sophistiqués et bien conçus lors des prochaines décennies. Il est alors tout à fait normal de se concentrer sur ces formidables studios qui nous ont déjà émerveillés par le passé et qui ne manqueront certainement pas de renouveler leurs exploits.

Après, il est vrai que le concept de « meilleurs studios » est quelque peu subjectif, vu que les goûts dans le domaine diffèrent et que certains préfèrent les jeux indés aux Triple A, alors que d’autres ne jouent qu’à des MMORPG en ligne. Quoi qu’il en soit, les compagnies que nous allons évoquer ici sont celles qui ont marqué indubitablement l’industrie.

Remedy Entertainment

De l’avis de nombreux joueurs, le studio finlandais Remedy ne jouit pas de toute la reconnaissance qu’il méritait d’avoir. Pourtant, c’est à ce studio qu’on doit l’incroyable licence Max Payne, ce jeu d’action à l’ambiance noire qui a connu un gros succès. C’est toujours Remedy qui popularise le concept de bullet-time (action où le temps ralentit lorsque le joueur vise ses ennemis avec une arme) qui est largement utilisé par d’autres développeurs dans l’industrie actuellement.

On peut toutefois se consoler en remarquant que le dernier jeu en date de la compagnie, Control, semble atteindre les niveaux mérités.

Le titre s’est en effet écoulé à plus de 2 millions d’exemplaires en plus d’avoir été nominé pour le « Jeu de l’année » et d’intégrer le Xbox Game Pass, ce qui lui permettra d’atteindre un plus grand nombre de personnes. Le succès de la compagnie n’est pas étonnant quand on sait à quel point elle s’efforce de briser les limites, d’innover et d’imposer de nouveaux standards dans l’industrie.

Tero Virtala, CEO de Remedy, a assuré que sa société allait continuer à créer des mondes immersifs, des personnages profonds et des histoires variées, ce qui nous permet d’avoir des attentes très élevées par rapport aux prochains jeux du studio.

Ubisoft

Autrefois nommée Ubi Soft, cette compagnie fait partie des studios de jeux-vidéo qui portent haut l’étendard de la France sur la scène internationale. Depuis 1992 et la création du premier Ubisoft Paris, la société a mis sur le marché de nombreux titres qui sont devenus iconiques.

Aujourd’hui, sa série phare est sans aucun doute celle des Assassin’s Creed. Cette licence de jeux d’action-aventure et d’infiltration n’est plus à présenter, d’autant plus que le développeur s’est montré prolifique et en a déjà mis une douzaine sur le marché. Le dernier opus en date, Assassin’s Creed Valhalla, vous amène à explorer le mode de vie des Vikings, un peu comme la machine à sous Asgard Warriors lancée par le développeur de jeu 1x2Gaming.

Même si l’éditeur a déclaré lors d’un récent rapport qu’il souhaitait ne plus se focaliser uniquement sur les triple A, on peut toujours s’attendre à le voir proposer des jeux incroyables sur la PS5 et la XBOX Series X.

CD Projekt Red

Le développeur polonais CD Projekt Red a acquis ses lettres de noblesse dans l’industrie en adaptant Le Sorceleur, la trilogie de romans à succès, en jeux. La série des Witcher, surtout le troisième opus, a offert aux joueurs du monde entier des heures et des heures de divertissement d’une folle qualité, avec des concepts et des mécanismes que nous ne sommes pas près d’oublier.

Le plus étrange est que cette société a plus de difficultés avec le lancement de son nouveau projet AAA, CyberPunk 2077, qui était très, peut-être trop, attendu par les gamers.

L’on espère qu’après les derniers réglages, les patchs et les mises à jour vers les technologies next-gen, ce nouveau titre parviendra à exprimer son plein potentiel, mais cela n’empêche pas la compagnie d’occuper une place spéciale dans le cœur de nombreux passionnés.

Cela est une véritable prouesse quand on sait que CD Projekt était à la base une simple compagnie d’édition et de revente de CD de jeux. Comme le dit Adam Badowski, patron du studio, la société a pour ambition d’être intrépide, audacieuse et confiante dans l’industrie, et on a déjà hâte de voir ce qu’elle va proposer par la suite.

Sucker Punch Productions

Ce studio américain a créé la surprise en 2020 et en a pris plus d’un à revers. Alors qu’une terrible pandémie s’abattait sur notre monde et a fait que plusieurs studios de jeux-vidéo sont forcés à adopter le télétravail, Sucker Punch lance Ghost of Tsushima et fait sensation.

Le jeu d’infiltration et d’aventure posé dans un monde ouvert impressionne par ses graphismes stellaires et son gameplay travaillé qui procure une immersion sans pareille.

Il remporte d’ailleurs le trophée de la meilleure direction artistique et plusieurs autres récompenses. Cela n’a toutefois pas été une surprise pour ceux qui connaissaient les anciens travaux du studio, notamment la série des inFamous pour laquelle de nombreux joueurs ne cessent de réclamer une suite. Si la compagnie continue à proposer de tels hits, elle se positionnera très vite tout en haut dans la liste des plus grands développeurs de l’industrie.

Insomniac Games

Pour avoir l’honneur de produire le jeu qui accompagne le lancement d’une nouvelle console next-gen, il ne faut clairement pas être un petit studio. En 2018 déjà, le développeur Insomniac Games sortait l’un des meilleurs jeux sur PS4 avec son Marvel’s Spider-Man.

Deux ans plus tard, la suite, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, vient commémorer la sortie de la PS5 et permet à la compagnie de démontrer tout son savoir-faire. Elle prouve qu’elle fait partie des sociétés grâce auxquelles des technologies révolutionnaires sont intégrées aux jeux-vidéo, notamment par sa maitrise du ray tracing.

Néanmoins, le studio n’a même pas eu besoin du célèbre Tisseur pour être populaire, car des licences comme Ratchet et Clank ou Spyro le dragon l’avaient déjà mis dans le cœur des passionnés. Tous attendent d’ailleurs avec impatience de voir ce qu’il nous réserve avec le nouvel opus Ratchet and Clank : Rift Apart, annoncé comme étant le premier jeu à exploiter la pleine puissance de la nouvelle console de Sony.

Naughty Dog

Au cœur de nombreuses polémiques liées à la culture de travail néfaste ou au comportement toxique de certains joueurs de la communauté, Naughty Dog n’en reste pas moins un géant dans le domaine. Peu de compagnies peuvent en effet se targuer de posséder des licences incroyablement populaires comme Crach Bandicoot, Uncharted et The Last of US, rien que ça.

Le savoir-faire et le talent déployé par les équipes du studio américain ne sont plus à démontrer, tant elles repoussent sans cesse les barrières afin de proposer un gameplay à nulle autre pareille, des options d’accessibilité auxquelles personne d’autre n’avait pensé, et surtout des histoires finement écrites, qui amènent le joueur à s’impliquer à 100% et à faire vivre les personnages dans son imagination. Toute l’industrie est curieuse de savoir quelle autre licence le développeur pourra nous proposer à l’avenir.

Quantic Dreams

Il ne fait aucun doute que Quantic Dreams est l’une des meilleures entreprises de jeux-vidéo originaires de France. Le studio créé en 1997 a même une touche particulière qui le démarque des autres. Il s’est en effet spécialisé dans les technologies de capture de mouvement, ce qui lui permet de proposer des jeux au rendu visuel sublime qui imite le vivant.

Les graphismes et les animations atteignent un niveau de qualité démentiel, et cela s’est bien vu dans le jeu Detroit : Become Human sorti en 2018. La société a aussi conçu Beyond : Two Souls et Heavy rain, et elle pourra sûrement perfectionner sa technologie pour proposer davantage sur les consoles next-gen.

Rockstar Games

Rockstar Games est ce qu’on peut appeler une super star dans l’univers des jeux-vidéo. Il n’y a simplement aucun autre nom pour désigner une société qui propose non pas une, mais deux immenses licences ultra populaires. C’est en effet la compagnie américaine qui est à l’origine de la série des Grand Theft Auto et de celle des Red Dead Redemption.

Presque tout le monde connaît GTA, même ceux qui n’y ont jamais joué, et cela prouve à quel point sa portée est incroyable. Le studio n’a pas cessé de repousser les limites à chaque opus sorti sur le marché, à tel point que le GTA V, pour lequel on attend une suite depuis 2013 quand même, et le RDR2 lancé en 2018 restent toujours des jeux d’actualité, avec des millions de joueurs actifs.

Avec la sortie des consoles next-gen, l’on verra sûrement ce développeur talentueux nous éblouir avec de nouvelles histoires incroyables et justifier sa place dans le rang des meilleurs studios de jeux-vidéo qui soient.