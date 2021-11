Vous disposez d’un smartphone ? Vous êtes à la recherche d’une protection antivirus en temps réel combiné à un système d’analyse autant efficace que performant ? Sachez qu’il existe actuellement une version mobile de l’Avast Antivirus Gratuit. Au même titre que la version à destination des postes de travail, ce système se présente comme étant une alternative entièrement gratuite pouvant satisfaire au mieux vos attentes. Mais pas que… Dans cet article, retrouvez tout ce qu’il y a à savoir sur cette application antivirus pour les smartphones Android.

Avast Antivirus Gratuit : de quoi s’agit-il en réalité ?

Si Avast est connu pour ses versions disponibles sur Windows, Linux et Mac, il dispose de nos jours de versions adaptables aux systèmes Android et iOS. Il s’agit plus spécialement d’un logiciel offrant une sécurité maximale contre les virus, les malwares et en même temps les logiciels espions. Ces derniers qu’il met en quarantaine avant une validation de votre part pour une suppression définitive. Par le biais de son interface intuitive et user-friendly, Avast Antivirus Gratuit pour Android vous offre un libre accès à l’ensemble des fonctionnalités en quelques clics. Qui plus est, la toute nouvelle technologie SmartScan intégrée à Avast Antivirus effectue une analyse en profondeur de votre système. Une démarche effectuée aussi bien dans l’idée de détecter que d’éliminer les programmes dits malveillants. Mais encore, le logiciel Avast Antivirus pour Android est parfaitement à même de signaler les logiciels qui requièrent une mise à jour. En tenant compte du fait qu’à l’ère où nous vivons, les virus et malwares n’ont aucun mal à pénétrer dans votre système par le biais des failles de sécurité causées par des logiciels qui n’ont pas été mis à jour.

Particularités d’Avast Antivirus Gratuit pour Android

Comme nous venons de le voir, Avast Antivirus est un logiciel qui permet de détecter les fichiers qui peuvent endommager votre appareil. Ce qui est notamment le cas des logiciels espions. De la même manière, notez que ce logiciel est capable d’estimer la vulnérabilité de vos appareils connectés en plus de mettre un niveau de sécurité renforcé à votre disposition. Ce système est surtout utile dans le cadre de la protection de votre WiFi ou autre appareil connecté. Souvent, Avast Antivirus Gratuit propose un gestionnaire de mots de passe permettant de garder un œil sur la force de vos mots de passe. Par la même occasion, il se peut que le logiciel vous indique si certains de vos mots de passe sont trop faibles. Ce qui risque de se pirater plus simplement ou encore dans la mesure où vous utilisez régulièrement le même mot de passe pour plusieurs comptes.

Aussi, il convient de souligner qu’Avast Antivirus Gratuit pour Android est un logiciel qui peut prendre en charge le nettoyage de votre navigateur. Comment ? Simplement en supprimant définitivement les extensions. La mise à jour de la base des signatures de virus se fait d’ailleurs de manière quotidienne et automatique. Sans compter le fait que ce logiciel à destination des appareils mobiles peut se gérer à distance via un appareil connecté et un code spécifique.