Le Mastère Spécialisé de TECH vous offre la possibilité d’occuper des postes importants dans l’analyse des données.

L’étude du Mastère Spécialisé en Visual Analytics y Big Data est l’une des tendances actuelles sur lesquelles se fonde l’évolution de la société vers une réalité plus automatisée et dans laquelle les comportements peuvent être prédits et planifiés à moyen et long terme. En étudiant une spécialisation dans ce domaine de l’informatique, vous avez la capacité d’analyser rationnellement de grandes quantités de données et de générer des interfaces interactives qui vous permettent de développer des solutions à certains des problèmes quotidiens des industries.

Grâce à ces caractéristiques, elle est devenue en Europe l’une des carrières les plus recherchées et les plus performantes du marché. Il est donc essentiel que les professionnels actualisent leurs connaissances afin de reconnaître les moyens d’identifier les principales sources de données et les stratégies de visualisation et d’analyse qui permettent de développer des solutions adaptées au contexte.

Pour cette raison, les entreprises les plus importantes demandent actuellement des professionnels de l’analyse des données collectées par les différents outils technologiques qui font partie de la vie quotidienne de leur public cible et de leur contexte, afin de pouvoir proposer des solutions aux problèmes rencontrés par l’étude de ce big data. Pour s’adapter à ce marché, il est essentiel de développer ses compétences grâce à un programme de formation spécialisé.

Mastère Spécialisé en Visual Analytics et Big Data

Chez TECH, le programme propose un programme de mise à jour sur les dernières techniques d’analyse visuelle et de Big Data, en se concentrant principalement sur les principaux outils actuellement disponibles pour visualiser et collecter des données ayant une valeur pour les objectifs du projet particulier en cours de développement, qu’il s’agisse de la création d’un nouveau produit, d’un service, de l’identification des perspectives de la marque, entre autres.

Pour sa part, le programme de formation reconnaît les limites de l’être humain pour analyser une grande quantité de données. Il présente donc également différents outils automatisés chargés de collecter des informations et de générer des rapports automatisés sur la base des algorithmes avec lesquels ils sont programmés. Chacune de ces techniques repose sur les principes fondamentaux de l’analyse des données et d’autres méthodologies visant à améliorer la prise de décision.

À l’issue de la phase d’enseignement du Mastère Spécialisé, les étudiants auront la capacité d’occuper des postes liés à la visualisation et à l’analyse de données de manière intégrale et professionnelle, en disposant des compétences nécessaires pour trouver des solutions aux différents problèmes qui se posent, de sorte que tous les contenus pratiques, les cas et le matériel pédagogique servent de base pour déterminer leur performance sur le lieu de travail.

Opportunités professionnelles pour les professionnels de l’analyse des données et du Big Data

Certains des postes auxquels les diplômés du programme de formation TECH peuvent prétendre se sont multipliés, car de plus en plus d’entreprises comprennent la nécessité d’analyser leur environnement afin de proposer des solutions plus complètes et adaptées aux besoins de leur public cible. Le poste principal est celui d’analyste de données, qui est chargé de traiter et d’analyser les big data grâce aux différents outils d’automatisation disponibles.

L’analyste de données est également chargé de compiler les analyses de données respectives dans un rapport visuel compréhensible pour la direction de l’entreprise et de percevoir ainsi les stratégies qui pourraient être mises en œuvre en fonction des besoins du public cible tels que reflétés dans le Big Data. En tant que tel, ce poste est extrêmement polyvalent pour tout type d’industrie, des médias aux entreprises de solutions technologiques.

Le rôle de l’ingénieur des données, qui est chargé de collecter et de nettoyer les informations en vue de leur analyse et de leur interprétation ultérieures, se distingue. Dans ce cas, il s’agit de professionnels ayant des compétences dans le traitement des bases de données big data et une capacité à les trouver en fonction des objectifs de la stratégie. Ainsi, il existe plusieurs profils liés à l’analyse visuelle et au Big Data, et pour y accéder, il est nécessaire d’être formé dans des institutions prestigieuses dans le domaine du numérique.

TECH Université Technologique

TECH Université Technologique, la plus grande université numérique du monde, est également l’université en ligne officielle de la NBA en Amérique latine. Elle appartient au groupe éducatif TECH, une multinationale espagnole reconnue par le Financial Times comme l’une des 200 entreprises à la croissance la plus rapide en Europe. La société, fondée et dirigée par Manuel Sánchez-Cascado de Fuentes, a également été considérée comme l’entreprise technologique espagnole la plus valorisée au cours des 15 dernières années.

Grâce à son système d’apprentissage entièrement numérique, elle offre des formations à des étudiants du monde entier. Une trajectoire internationale qui lui a permis de devenir une référence en matière d’enseignement à distance, avec un catalogue de plus de 10 000 programmes, plus de 100 000 nouveaux étudiants chaque année et 500 000 diplômés de plus de 150 pays.

Spécialisés dans les cours de troisième cycle hautement qualifiés, ils offrent à leurs étudiants les meilleurs programmes de formation au niveau international. Ils sont leaders en matière d’employabilité, puisque 99 % de leurs étudiants travaillent au cours des douze premiers mois, selon les données du cabinet de conseil KPMG.