Pour les professionnels, la carte de visite est une composante indispensable de la réussite. Toute une carrière doit en effet se construire sur la base de compétences, d’expériences et de rencontres. Mais sans une carte de visite bien conçue, accrocheuse et frappante, on peut passer à côté d’opportunités déterminantes sans même s’en rendre compte. Voici donc un article traitant des 8 tendances en design de carte de visite dans les startups en 2023.

Le design de carte de visite, une tendance à réinterpréter

La première chose à comprendre avec le design de carte de visite, c’est qu’il doit toujours être personnalisé en fonction de votre type d’activité propre. Si la tendance minimaliste par exemple est globalement toujours d’actualité, il faudra parfois faire preuve de capacité d’initiative en optant pour des polices, des formes et des innovations de caractère. Alors pourquoi ne pas opter pour la carte comestible ? Des matériaux originaux ? Des cartes de visites transparentes, contenant des graines ou multifonctions ? Quelle que soit votre envie, n’hésitez pas à contacter un expert de la gravure comme nantes-gravure.fr !

Des cartes de visite anticonformistes pour marquer la nouveauté

Depuis la pandémie de Covid 19, l’humanité a pris conscience de sa finitude. Et les professionnels en premier lieu. Tant d’entreprises sont passées proches de la faillite qu’aujourd’hui, il n’y a plus de raison de se mentir à soi-même ou aux autres. Finies donc les cartes de visites trop sérieuses, rigides et impersonnelles. Place aux gribouillis, à la couleur et à l’humour ! La carte de visite reflète avant tout une honnêteté et un élan, une pulsion de vie qui fait du bien dans un monde de brutes à l’avenir incertain.

Varier les polices de caractères sur une même carte de visite

La carte de visite a pour but premier de fixer les informations qu’elle véhicule dans l’esprit du lecteur. Pour cela, toutes les techniques sont bonnes désormais. Certains aimeront donc à multiplier les polices de caractères sur leurs cartes, à orienter différemment les informations citées et même à multiplier les inclinaisons de texte. Les récipiendaires de ces cartes devront donc les tourner dans tous les sens pour trouver le numéro de téléphone ou l’adresse mail avant de vous contacter, mais ce qui est sûr, c’est qu’ils ne vous oublieront pas tant l’expérience sera mémorable !

La mise en valeur de votre business

Pour qu’une carte de visite atteigne ses objectifs, il faut aussi qu’elle fasse clairement apparaître le cœur de votre métier. Pour cela, il est vivement conseillé d’utiliser les propriétés visuelles de l’illustration sous toutes ses formes. Emojis, icônes, schémas, dessins, tout est bon pour fixer l’image de votre activité dans l’esprit du lecteur de la carte. Et n’hésitez pas à introduire un peu d’humour ou d’ironie dans vos créations, c’est très à la mode !

Une police épaisse pour imposer l’attention

L’utilisation de traits gras et épais interpelle le cerveau et le force à se concentrer sur ce qu’il voit. Des polices de caractères épaisses forceront donc le récipiendaire de la carte à lire les informations qu’elle porte. Presque contre son gré, mais avec une qualité de persuasion difficilement égalable. À rebours des codes traditionnels, ce choix constitue aussi bien un moyen de se distinguer qu’une bouffée d’air frais soufflée à pleins poumons sur le lecteur. Croyez-nous, il appréciera !

Opter pour des palettes de couleur monochrome

Les palettes monochromes sont des assemblages de couleurs dont les nuances sont proches, ce qui donne de la cohésion et de la douceur visuelle à l’image. Sur une carte de visite, elle provoque immédiatement l’émergence d’un sentiment de calme et de contrôle. À la fois minimaliste et élaborée, cette tendance du design actuelle permet de rassurer les clients en temps de crise et de faire état de votre maîtrise.

Intégrer des formes rondes et douces dans vos cartes de visite

Dans la même veine, le choix de formes rondes et douces pour la création de vos cartes de visite permettra d’évoquer la communication, la convivialité, la douceur ou encore la légèreté. Les professions orientées vers le relationnel, le service à la personne ou encore la créativité pourront ainsi susciter la confiance chez leurs interlocuteurs de manière très subtile et pourtant pérenne. D’autant que cette orientation vers le rond apporte du réconfort dans un univers professionnel souvent considéré comme froid et austère.

Maximiser le contraste entre les deux faces de la carte grâce à la couleur

Le design de carte de visite en 2023 est forcément marqué par la tendance générale à la sobriété. Et ceci est vrai que l’on soit trader, avocat ou data analyst dans le secteur du jeu vidéo. Mais comment alors attirer le regard sans pour autant se faire aguicheur ? Tout simplement en contrastant au maximum les deux faces de la carte de visite. Sur le recto, on met donc le paquet sur la couleur, en choisissant des teintes flashy et en multipliant les amas monochromes. De l’autre, on opte pour un fond clair, sobre et nourri d’informations fonctionnelles. Effet mémo garanti pour le lecteur !