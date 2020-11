Face à l’augmentation des cas de contamination au Covid-19, on redoute le physique déjà très éprouvé des soignants. Heureusement, les exosquelettes sont disponibles pour leur faciliter la tâche. Voici les informations essentielles sur ces appareils innovants et très utiles.

De quoi s’agit-il ?

L’exosquelette fait partie des appareils de manutention légère destinés à la protection du personnel manipulant des charges élevées au quotidien. Il se présente sous la forme d’un harnais d’escalade. Dans notre contexte, il s’enfile facilement et se porte juste en dessous de la sur-blouse du soignant. Alors que les services de réanimation se remplissent de plus en plus, cet équipement vient à la rescousse du personnel.

Un outil ingénieux pour soulager les soignants

L’exosquelette est l’une des solutions santé prometteuses non seulement pour gérer la pandémie actuelle, mais aussi pour la médecine en général. En effet, dans les unités de soins intensifs, les soignants sont amenés à réaliser le décubitus ventral qui consiste à retourner un malade intubé. Cette opération difficile mobilise 5 à 6 soignants. Ils doivent ainsi soulever un poids avoisinant 30 tonnes tous les jours. De plus, le personnel doit manipuler le malade de manière à éviter l’extubation. Les soignants doivent alors passer plus de 40 % de leur temps dans une position inconfortable pour effectuer jusqu’à 15 déplacements par jour.

On note alors une sollicitation à outrance des muscles et une inclinaison qui peuvent causer des troubles musculo-squelettiques, surtout au niveau du dos. Ceux-ci se caractérisent par des douleurs, des raideurs, une diminution de la force physique et des maladresses qui ne permettent pas aux soignants d’accomplir leur mission dans de meilleures conditions physiques.

Grâce au Projet Exoturn mis en place par la chercheuse Serena Ivaldi ainsi que le docteur Nicla Settembre, les exosquelettes apportent un soutien dorsal salvateur. Après des simulations et des essais réels par un personnel médical, l’utilité des appareils a été confirmée par le désir des soignants d’adopter la technologie. Les exosquelettes permettent de soulager les tensions générées par l’activité des soignants en les empêchant de basculer vers l’avant. Leurs conditions de travail sont alors améliorées avec une diminution de 20 % de l’effort physique fourni.