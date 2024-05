Oubliez les interminables formations rébarbatives. Apprendre à utiliser Excel n’a jamais été aussi stimulant ! Les nouvelles plateformes de formation rivalisent de créativité pour proposer des expériences immersives et ludiques. Plus besoin de rester des heures devant son écran à écouter un formateur soporifique. Place à l’action et à l’engagement ! Grâce à des formats variés, chacun peut désormais acquérir des compétences et se former sur Excel à son rythme et selon ses envies.

Le « micro-learning » pour se former sur Excel quand on a peu de temps

Pas le temps de suivre une formation Excel de plusieurs jours ? Le « micro-learning » est fait pour vous ! Cette tendance répond aux besoins des professionnels débordés, qui souhaitent développer leurs compétences rapidement et de manière ciblée. Le concept ? Des modules de 5 à 10 minutes pour acquérir des notions précises sur Excel. Inutile de passer des heures sur des aspects qui ne vous seront pas utiles dans votre quotidien.

De courtes vidéos pour assimiler des formules complexes, des fiches pratiques pour créer des tableaux croisés dynamiques ou encore des quiz pour réviser les bases… Tous les formats sont bons pour apprendre efficacement et en peu de temps ! C’est le type de formation que vous pourrez par exemple retrouver sur le site excellersacademy.com. Ce dernier vous propose même de maîtriser Excel à raison de 10 minutes de formation par jour pendant un mois.

La « gamification » pour apprendre Excel en s’amusant

Vous le savez, on apprend mieux quand on s’amuse. Les organismes de formation l’ont bien compris et adoptent de plus en plus la « gamification » pour leurs formations sur Excel. Derrière cet anglicisme se cache une manière d’apprendre en utilisant des mécanismes de jeux (points, badges, classements…) pour susciter l’engagement.

Concrètement, des plateformes proposent des cours Excel sous forme de challenges interactifs et immersifs. L’objectif est de réussir des quizz, relever des défis chronométrés, répondre à des QCM… Chaque action permet de gagner des points, d’obtenir des badges et de gravir les classements. Un esprit de compétition qui pousse à se dépasser ! Cet aspect ludique permet une meilleure mémorisation des compétences acquises et répond parfaitement aux attentes des nouvelles générations.

Le « social learning » pour se former sur Excel ensemble

Seul face à son ordinateur, l’apprentissage d’Excel peut vite tourner à l’isolement. Le « social learning » est là pour y remédier ! Cette tendance mise sur le collectif et les échanges pour dynamiser la formation. Des sessions en ligne permettent d’interagir avec un formateur ainsi qu’avec les autres personnes qui suivent la formation. L’occasion de poser ses questions, d’obtenir des conseils personnalisés et de profiter des astuces des autres.

Autre possibilité : la constitution de groupes pour réaliser ensemble des cas pratiques sur Excel. Chacun apporte son expertise pour mener à bien le projet et atteindre l’objectif commun. Forums, chats, entraide… Tous les moyens sont bons pour partager ses difficultés et progresser ensemble. L’émulation collective est un puissant levier de motivation et d’efficacité. Le « social learning » met en avant une dimension humaine et conviviale à la formation Excel.