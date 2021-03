La téléphonie d’entreprise, encore appelée VOIP (Voix sur Internet Protocole), est une technologie de communication qui permet d’émettre et de recevoir des appels à l’aide d’internet. Cette technique moderne serait apparue en 1995 grâce à l’entreprise VocalTec qui souhaitait trouver une solution contre le coût élevé des appels à l’époque. Cette dernière a donc développé un téléphone internet permettant d’appeler à l’aide d’un microphone ou de haut-parleurs installés sur les ordinateurs d’antan. Pour y arriver, elle a mis en place une technique permettant de compresser la voix humaine en données et de la transmettre via internet. Depuis lors, cette technologie est devenue incontournable aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Aujourd’hui, la téléphonie d’entreprise est utilisée par des millions d’entreprises. Toutefois, avant de l’adopter, il est nécessaire de maîtriser son fonctionnement. Découvrez dans cet article tout ce qu’il faut savoir sur le fonctionnement de la VOIP.

VOIP : Comment fonctionne-t-elle ?

Le développement de la téléphonie d’entreprise a été favorisé par l’émergence d’internet. C’est cette dernière qui rend possible le transfert de la voix sous la forme de données numériques. En effet, avec la téléphonie d’entreprise, lorsque vous effectuez un vocal, votre voix est d’abord transformée en impulsions électriques via un pilote audio. Par la suite, une application permet de convertir ce signal électrique dans un langage informatique ou langage binaire. Ce code binaire sera ensuite décomposé par votre système d’exploitation en lot de données numériques. Encore appelé paquets, ce lot comporte les données vocales ainsi que l’adresse réseau des interlocuteurs. Pour finir, il est transmis par l’ordinateur. Arrivés chez le destinataire, les paquets de données numériques refont le même parcours, mais cette fois-ci dans le sens inverse. Ainsi, le message est transformé à nouveau sous forme de voix pour être écouté dans son intégralité. Pour développer la téléphonie dans votre entreprise, vous pouvez faire confiance à des professionnels comme l’entreprise Aircall. Celle-ci propose une solution de téléphonie plus simple à utiliser, collaborative et moins opaque. Pour en profiter, consultez le site d’Aircall.

VOIP : Quels sont les avantages pour l’entreprise ?

Aujourd’hui, nombreuses sont les entreprises qui ont compris l’importance de la téléphonie VOIP et l’intègrent désormais dans leur structure. En effet, plusieurs raisons se cachent derrière ce choix stratégique.

Des coûts de télécommunication faibles

Le premier avantage de la VOIP concerne son coût qui est très faible par rapport aux appels traditionnels. En effet, étant donné que cette technologie fonctionne uniquement depuis le cloud, aucune installation n’est nécessaire au niveau du parc téléphonique. En outre, la plupart des mises à jour sont réalisées en ligne, ce qui évite les coûts de maintenance élevés. Grâce à ce faible coût, les petites entreprises et autres startups pourront profiter d’outils performants au même titre que les grandes sociétés.

Une meilleure productivité

Installer la VOIP en entreprise, c’est permettre à tous les employés de disposer d’un outil avancé. Celui-ci permettra de simplifier la gestion des appels et des contacts, ce qui leur rendra ainsi la tâche plus facile. De plus, cet outil présente l’avantage de s’intégrer parfaitement aux outils business c’est-à-dire aux CRM. Grâce à cette intégration, toutes les données téléphoniques sont enregistrées et mises à jour régulièrement. Ainsi, tout est centralisé et disponible en temps réel. Ceci permet aux employés de réaliser un énorme gain de temps. Par ailleurs, grâce à cette synchronisation, le travail d’équipe est mieux organisé et la répartition des appels est facilitée, ce qui permet d’optimiser la qualité du service client.

Une flexibilité optimisée

L’un des grands avantages de la téléphonie IP est de permettre de gagner en mobilité. En effet, pour profiter de cette technologie, vos employés ont uniquement besoin d’un appareil et d’une connexion internet. De ce fait, ils peuvent travailler n’importe où et à tout moment. Ainsi, dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire, intégrer une téléphonie cloud dans votre entreprise vous aidera à mettre en place un système de télétravail efficace.