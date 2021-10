Depuis quelques années, la technologie IP Centrex est de plus en plus sollicitée par les professionnels. Elle se présente comme une solution de téléphonie intuitive et économique qui apporte de nombreux avantages à une organisation. C’est une excellente alternative aux standards téléphoniques. Cependant, bon nombre de personnes ignorent encore beaucoup de choses sur l’IP Centrex et les changements que cette technologie apporte au sein d’une entreprise. Découvrez dans cet article les bonnes raisons d’adopter l’IP Centrex.

Qu’est-ce que la technologie IP Centrex ?

L’IP Centrex désigne une solution d’externalisation de la téléphonie d’une entreprise. Plutôt que d’installer le standard téléphonique dans les locaux de l’entreprise, il est désormais possible de l’héberger chez un opérateur. Vous pouvez voir ce site pour obtenir plus d’informations.

L’hébergeur est une structure qui s’occupe de l’infrastructure matérielle nécessaire pour l’utilisation de la technologie VoIP. Elle propose donc aux entreprises différents services, dont la téléphonie IP, l’internet, le forfait d’appel, etc.

Avec l’IP Centrex, il n’est plus question d’utiliser la ligne téléphonique fixe. Tout le processus fonctionne grâce à internet et les téléphones qui sont installés dans les entreprises utilisent le protocole IP pour se connecter. Autrefois, les entreprises utilisaient la téléphonie IP pour leur communication téléphonique avec une prise en charge interne du service. Mais aujourd’hui, de plus en plus de sociétés adoptent cette nouvelle solution de téléphonie en raison des nombreux avantages qu’elle apporte à la structure.

Pour mettre en place l’IP Centrex dans une entreprise, il suffit de contacter un hébergeur qui prendra en charge toute l’installation et la programmation du système. C’est lui qui s’occupera de garantir au quotidien le bon fonctionnement de la solution IP dans les différentes entreprises.

Quels sont les avantages de la solution IP Centrex ?

Si l’IP Centrex connaît un véritable succès depuis quelque temps, c’est en raison des nombreux avantages qu’il offre:

Faire de grandes économies sur les frais de communication

Étant donné que l’IP Centrex est hébergée sur des serveurs externes, l’entreprise réalise des économies non négligeables sur l’installation, la gestion et la maintenance des équipements. Le système de téléphonie IP fonctionne grâce au protocole IP. À cet effet, l’entreprise ne fera plus face à une facture basée sur le temps de communication sur une période, mais plutôt sur le nombre de lignes utilisées.

Bénéficier de plus de flexibilité dans les communications

Contrairement à la téléphonie qui nécessite d’être sur place pour pouvoir utiliser les services, la technologie IP Centrex apporte une meilleure mobilité. Le personnel de l’entreprise peut se connecter partout et accéder à différents services grâce au protocole IP. Les professionnels qui sont régulièrement en déplacement n’ont donc plus besoin de changer de numéro à chaque voyage ou de payer de grosses sommes pour contacter des collaborateurs en France.

Accéder à une solution de téléphonie adaptée

Les hébergeurs proposent aux entreprises de nombreuses formules afin de leur permettre de bénéficier d’une solution de téléphonie parfaitement adaptée aux exigences de leur structure. Elles peuvent choisir parmi différentes offres et ajouter d’autres options au besoin.

En somme, la technologie IP Centrex se révèle être une solution innovante et particulièrement adaptée aux besoins des entreprises en matière de communication. Elle permet aux professionnels de bénéficier d’un système de communication entièrement externalisé et piloté par des prestataires.