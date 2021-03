Le monde numérique est générateur de nouveaux besoins. Les métiers du web sont donc en expansion rapide car les besoins des entreprises ou des particuliers sont chaque jour un peu plus pointus. L’animation 3D fait partie de ces domaines de compétences qui n’existaient tout simplement pas il y a quelques années mais qui ont aujourd’hui une importance capitale pour le tissu économique. Voici donc un article traitant des moyens de se former en ligne à l’animation 3D. Détails.

L’animation 3D, un secteur en expansion

L’art a toujours évolué en parallèle de la technique. Le développement de l’outil numérique a donc accouché d’un nouveau genre d’artistes dont les compétences sont basées sur la connaissance de l’outil informatique et des possibilités qu’il offre en matière d’animation 3D. L’expert en animation 3D doit aussi posséder un certain sens artistique pour comprendre le détail de la composition visuelle avant de mettre en branle une narration accrocheuse et rythmée.

L’animation 3D est une composante essentielle de l’économie d’aujourd’hui. En effet, les sites Internet sont de plus en plus sophistiqués et nombre d’entre eux agrémentent l’expérience utilisateur par le biais d’animations. Mais c’est aussi une discipline qui intéresse des profils très différents. Des jeunes passionnés de culture informatique aux artistes en herbe, tous s’intéressent à la création en mouvement qu’offre la 3D et beaucoup cherchent désormais à acquérir plus de connaissances sur les réseaux.

Des formations en ligne pour maîtriser les bases de la 3D

L’animation 3D est un secteur si dynamique que l’on a vu au cours des dernières années de nombreux logiciels et formations en ligne fleurir sur Internet. Ces formations se présentent généralement sous la forme de contenus vidéos, accessibles sur des plateformes spécialisées. Des logiciels comme Blender ou Unity sont en effet difficiles d’accès pour le profane mais grâce à ces cours en ligne, qui s’adressent à différents niveaux, chacun peut enfin explorer les possibilités de l’animation 3D.

Beaucoup de ces formations en ligne présentent de manière globale le domaine, ce qui permet à des débutants complets de pouvoir s’initier à la pratique. Il existe aussi des variantes plus spécifiques qui vont permettre de travailler des points particuliers de l’animation 3D. On pourra par exemple apprendre à y créer un personnage, un environnement monde ou bien comprendre les mystères de la texture et du mouvement.

Le MOOC Anima Podi des Gobelins

Afin de proposer un contenu de formation à haute valeur ajoutée, mais aussi de repérer les jeunes talents et leur proposer la poursuite d’études, l’école Les Gobelins a mis en ligne un MOOC spécialisé dans l’animation 3D. Il se présente sous la forme de nombreuses vidéos illustrées par des cas concrets mais inclut aussi des QCM et des exercices d’application. Un cadre de qualité professionnelle pour faire émerger les talents de demain dont la société numérique a besoin !

Le MOOC Anima Podi est donc un outil à destination des futurs professionnels mais peut tout à fait être suivi par n’importe quel individu qui souhaite en apprendre plus sur l’animation 3D. Il enseigne à observer et à comprendre le fonctionnement d’une image animée, les mouvements des corps dans l’espace et permet bien sûr d’acquérir les connaissances de base en matière de motion design ou de logiciel 3D. Tout cela dans une ambiance à la fois sérieuse et bon enfant, caractéristique de cette école pas comme les autres !