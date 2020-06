L’application spotify fait sans doute partie des meilleurs outils de musique streaming qu’on adore utiliser. En effet, Spotify propose des millions de titres musicaux et peut s’installer gratuitement sur n’importe quel ordinateur. Si on adore la flexibilité de Spotify et ses nombreuses fonctionnalités, on aime beaucoup moins les tonnes de publicités qui surviennent en plein cœur des chansons que l’on écoute. Si vous n’avez pas envie de passer premium sur Spotify avant d’écouter vos musiques préférées sans pub, nous vous présentons dans cet article un adblocker spécifique qui vous aide à dire adieu à ce cauchemar.

Shelblock : un bloqueur de publicité 100 % fiable

Si vous êtes fan des adblockers, vous devriez déjà remarquer que tous ne marchent pas sur des applications comme Spotify. La majorité des bloqueurs de publicité se contentent de supprimer les publicités provenant de vos navigateurs et non de vos applications. Shelblock quant à lui, est un bloqueur de publicité polyvalent qui offre des options très intéressantes à ses utilisateurs. Disponible sur tous les navigateurs sans exception, cet anti pub Spotify vous permet de surfer sur Spotify sans la moindre apparition de publicité.

Pourquoi utiliser Shelblock ? Avantages et fonctionnalités

Avec Shelblock, votre rêve d’écouter vos musiques préférées sur Spotify sans pub devient une réalité. Vous avez plusieurs raisons de choisir Shelblock comme logiciel anti pub sur votre PC :

Il bloque les publicités et les trackers de vos navigateurs et de vos applications

Accessible rapidement et gratuitement

Il est compatible avec les versions de Windows 7, 8, 8.1 et 10

Offre des statistiques de blocages dans les moindres détails

Des fonctionnalités avancées avec une offre premium accessible à un prix accesible à tous !

Vous pouvez télécharger Shelblock directement depuis le site internet Shelblock.com.

Personnalisez votre manière de surfer avec Shelblock Premium

À travers son offre premium, l’anti pub spotify Shelblock va plus loin en proposant d’autres options plus intéressantes les unes que les autres. En plus de profiter des fonctionnalités de base de ce logiciel, Shelblock Premium vous offre la possibilité de renforcer le blocage de tout votre système y compris vos applications. Et ce n’est pas tout ! Pour les propriétaires de Shelblock, votre vie privée compte plus que tout. C’est pourquoi l’offre premium vous fait également bénéficier d’une option de protection avancée de votre confidentialité et de vos données personnelles.

Pour vous qui avez des enfants, ce service de blocage de publicité sur PC peut vous permettre de contrôler les habitudes de ceux-ci depuis votre interface. Vous pourrez à travers la fonctionnalité contrôle parental, filtrer les résultats de recherches des moteurs de recherches pour éviter que vos enfants tombent sur des pages de contenus adultes ou inadaptées pour leur âge. Vous pourrez même rendre indisponible certains sites ou ajouter manuellement un mot de passe de votre choix permettant d’y accéder.

Il est important de notifier que l’accès à Shelblock premium peut vous permettre de stopper également les annonces publicitaires de Deezer, Youtube, MyTF1, 6Play, etc. Si vous êtes accro des sites de monnaies virtuelles ou de phishing, cette version du logiciel anti-pub pour PC peut également vous aider à surfer en toute tranquillité tout en protégeant vos données personnelles.