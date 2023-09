La plateforme de trading de crypto-monnaies joue un rôle essentiel dans les transactions, et le choix de celle-ci peut influencer considérablement la sécurité, l’efficacité et le succès des transactions d’un utilisateur. Lors du choix d’une plateforme, il est crucial de prendre en compte plusieurs paramètres clés : les frais, la liquidité, la réputation de la plateforme, la disponibilité de divers outils de trading et la qualité du support client.

De plus, il est vital de considérer le niveau de sécurité, la présence de l’authentification à deux facteurs et d’autres mesures qui empêchent l’accès non autorisé aux fonds de l’utilisateur. De nombreuses plateformes sur le marché proposent des fonctionnalités uniques, donc les investisseurs devraient examiner attentivement toutes les options disponibles avant de prendre une décision. Cryptorobotics se démarque comme la meilleure plateforme pour le trading de crypto-monnaies. Examinons de plus près cette plateforme et ses fonctionnalités.

Qu’est-ce que Cryptorobotics ?

Cryptorobotics est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui offre une gamme d’outils analytiques combinés à des solutions automatisées pour le trading sur le marché des crypto-monnaies. Sur cette plateforme, non seulement vous pouvez effectuer des transactions en crypto-monnaies, mais vous pouvez également créer des bots de crypto sans aucune connaissance en programmation. Avec ces bots, les utilisateurs peuvent automatiser leur trading sur des échanges centralisés et décentralisés. De plus, la plateforme de trading de crypto-monnaies dispose d’un marché où les utilisateurs peuvent monétiser leurs bots développés, en les proposant à d’autres et en recevant une compensation en retour.

Ce qui distingue Cryptorobotics sur le marché :

Support pour un large choix de pièces et de paires de crypto-monnaies.

Accès à 11 échanges au comptant, 3 échanges à terme et 2 échanges décentralisés.

Méthodes modernes d’analyse de marché : graphiques détaillés, indicateurs à jour et résumés d’actualités.

Données précises sur les taux actuels des pièces numériques.

Fonctionnalités pour développer et mettre en œuvre vos propres algorithmes de trading.

La possibilité de trader à la fois sur mobile et via la version web.

Gérez vos risques en utilisant des ordres intelligents tels que stop-loss, take-profit et trailing orders.

Un cours éducatif sur les crypto-monnaies pour enrichir votre expérience.

Des outils gratuits pour le trading manuel dans le terminal.

La possibilité d’utiliser des bots de trading de crypto-monnaies (pour les marchés au comptant, à terme et DeFi), des signaux de crypto, le copy trading et l’auto-suivi.

La possibilité d’utiliser une stratégie de trading en grille.

Des coûts raisonnables pour l’utilisation d’outils de trading algorithmiques, ainsi que la possibilité d’utiliser un système de partage des bénéfices.

Examinons de plus près toutes les fonctionnalités de cette plateforme de crypto-monnaies.

Les bots crypto de Cryptorobotics

Les bots de trading crypto sur la plateforme de trading Cryptorobotics sont capables d’exécuter automatiquement des opérations sur diverses bourses de crypto-monnaies. Ils fonctionnent sur la base de stratégies et d’algorithmes prédéfinis. Ces bots crypto sont experts en analyse de marché pour déterminer les moments optimaux pour acheter ou vendre des crypto-monnaies.

De plus, les bots de Cryptorobotics surveillent en continu la dynamique du marché, en suivant les changements de prix et les volumes de trading sur les plateformes crypto. Chaque bot proposé par Cryptorobotics est conçu pour trader en conformité avec des conditions de marché spécifiques. Par exemple, ils pourraient agir lorsque le prix atteint un certain niveau ou lorsque le volume de trading dépasse un seuil spécifié.

La plateforme de trading crypto offre également aux utilisateurs la possibilité d’évaluer diverses stratégies de trading et de mettre en œuvre des outils de gestion des risques, garantissant ainsi des pratiques de trading plus sûres.

Parmi les types de bots disponibles, on trouve des bots DeFi, des bots pour le trading de contrats à terme et de crypto-monnaies, ainsi que des Hold bots.

Signaux de trading

Les signaux de trading sont des instructions de trading fournies par des analystes concernant des transactions potentiellement rentables. Les indicateurs pour les crypto-monnaies sont formés sur la base de données d’experts provenant de traders réputés et qualifiés. Même en tenant compte de la volatilité du marché des crypto-monnaies, ces indicateurs montrent une grande précision. Ces signaux fournissent des informations sur le prix actuel, l’analyse technique, l’évaluation fondamentale, et d’autres facteurs qui peuvent influencer la valeur de la crypto-monnaie. La plateforme Cryptorobotics pour les signaux de trading offre aux utilisateurs des ordres intelligents développés qui sont vivement visualisés sur les graphiques.

Cet outil ne nécessite aucune configuration puisque la stratégie est déjà intégrée dans les algorithmes de l’outil. Cependant, les utilisateurs peuvent s’écarter de la stratégie et apporter des ajustements aux paramètres.

Copy trading

Le copy trading est un outil pour copier des transactions, permettant aux utilisateurs de répliquer automatiquement les opérations d’autres traders. Cette approche est particulièrement précieuse pour les débutants et ceux qui n’ont pas l’expérience ou les connaissances pour trader de manière indépendante. Sur la plateforme de trading Cryptorobotics, les utilisateurs peuvent choisir les traders dont ils souhaitent copier les transactions. Par la suite, le système réplique automatiquement les mêmes opérations sur le compte de l’utilisateur, en suivant la stratégie de trading des professionnels.

Les utilisateurs peuvent bénéficier de ce service soit par le biais du système de paiement « Partage des Profits », où ils partagent les bénéfices, soit par un abonnement à la chaîne d’un trader.

Auto-suivi

L’auto-suivi est une solution innovante qui facilite la réplication automatique des opérations de trading en temps réel. Ce mécanisme partage des similitudes avec les outils de signaux crypto, mais il présente quelques distinctions significatives.

Contrairement aux signaux crypto, où un investisseur choisit indépendamment des analystes pour l’exécution automatique des transactions, l’auto-suivi fonctionne différemment. Le trader sélectionne un canal spécifique avec un bot crypto qui utilise des méthodes avancées d’intelligence artificielle. Le bot IA analyse les signaux provenant des analystes, étudie le marché, puis exécute les opérations de trading.

Terminal CryptoRobotics

Le Terminal CryptoRobotics est une solution logicielle avancée conçue pour la gestion efficace des processus d’achat et de vente d’actifs en crypto-monnaies. Ses fonctionnalités comprennent de nombreux outils pour une analyse de marché approfondie, le suivi des cotations actuelles, et l’automatisation de stratégies de trading complexes. De plus, le terminal permet de placer différents types d’ordres : limites, stop-limites, marchés, et ordres intelligents en échelle. Il facilite également la gestion des risques, y compris les mécanismes de stop-loss, de prise de profit, et de suivi. Grâce à son design d’interface intuitif, les traders peuvent rapidement et facilement accéder à des informations à jour pour prendre des décisions éclairées et assurer le stockage sécurisé de leurs actifs.

Application Mobile Cryptorobotics

La plateforme Cryptorobotics a développé une application mobile disponible pour le système d’exploitation Android. Cette application offre aux utilisateurs un accès rapide à leurs comptes pour effectuer des opérations de trading de crypto-monnaies. Ses fonctionnalités incluent la visualisation de graphiques, la gestion des opérations de trading, la gestion du portefeuille d’investissement, et bien plus encore.

Pour les utilisateurs de dispositifs iOS, la plateforme de trading de crypto-monnaies n’a pas d’application séparée. À la place, ils ont accès à une version mobile du site Web avec toutes les fonctionnalités, similaire à la version PC. Cette version mobile du site offre aux utilisateurs la possibilité d’effectuer des opérations de crypto-monnaies complètes sur leurs appareils sans avoir besoin d’installer une application supplémentaire.

Tarifs Cryptorobotics

Cryptorobotics propose plusieurs plans tarifaires pour répondre aux différents besoins des utilisateurs :

Free — Temps Illimité

Coût : 0 $

Avantages:

Commerce sur 15 plateformes de trading de crypto-monnaies

Mise en place jusqu’à 10 ordres stop-limit

Création de 2 ordres intelligents

Outils d’analyse technique avec options de sauvegarde de modèles

Outils d’analytique disponibles pendant 30 jours

Basic PRO – Offre Mensuelle

Coût : 19 $

Avantages:

Configuration d’ordre stop-limit

Ordres intelligents

1 robot automatisé avec une stratégie individuelle

Outils d’analytique avancés

Possibilité de trading en démo

Support pour plusieurs comptes

Trading automatisé avec des robots

Trading basé sur des signaux analytiques et suivi automatique

Accès à toutes les fonctionnalités du forfait gratuit

Expert PRO – Offre Mensuelle

Coût : 119 $

Avantages :

Robots pour les ordres stop

Robots pour le trading à terme

5 robots automatisés avec des stratégies définies par l’utilisateur

Ordres intelligents

Support pour plusieurs comptes

Trading basé sur des signaux d’experts

Suivi automatique des échanges

Outils d’analytique avancés

Accès à toutes les fonctionnalités du forfait gratuit

Vous pouvez vous abonner à l’un des forfaits ici.

En plus des plans tarifaires, les utilisateurs peuvent également s’abonner à l’un des canaux pour le trading copié, les signaux crypto, ou l’auto-suivi.

Pour les traders qui ne souhaitent pas acheter un abonnement, Cryptorobotics propose le service de Partage des Profits. Ceci permet de payer pour des outils tels que des robots crypto, le trading copié, et l’auto-suivi en fonction des transactions rentables. C’est une option parfaite pour ceux qui préfèrent partager seulement une partie de leurs profits plutôt qu’un paiement mensuel fixe.

Pourquoi vaut-il la peine d’utiliser la plateforme Cryptorobotics?

La plateforme Cryptorobotics est un outil de pointe pour le trading de cryptomonnaies. Voici plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez envisager d’utiliser cette plateforme:

Polyvalence: Cryptorobotics propose un large éventail d’outils, y compris l’analyse technique, les ordres stop-limit et des solutions de trading automatisé.

Application mobile: Les utilisateurs peuvent facilement trader en déplacement grâce à l’application mobile pour Android. Pour les utilisateurs d’iOS, une version mobile du site avec toutes les fonctionnalités est disponible.

Interface intuitive: La plateforme de trading de cryptomonnaies est conçue de telle manière que même les novices peuvent facilement commencer à trader des cryptomonnaies.

Bots de trading diversifiés: Les utilisateurs peuvent déployer un bot développé par l’équipe de Cryptorobotics. Ils peuvent également automatiser leur stratégie de trading en choisissant une solution prête à l’emploi sur le marché ou en créant la leur.

Transparence et sécurité: Cryptorobotics respecte des normes de sécurité élevées, assurant la confidentialité des données de ses clients.

Modèle de paiement: En fonction de leurs besoins, les utilisateurs peuvent choisir différents plans tarifaires ou opter pour le modèle de Partage des Profits, où le paiement est effectué uniquement à partir de transactions rentables.

Support pour plusieurs échanges: La plateforme de cryptomonnaies permet le trading sur diverses bourses via API, offrant ainsi une flexibilité dans le choix d’un lieu de trading.

Ces fonctionnalités font de Cryptorobotics une plateforme de trading de cryptomonnaies pratique et efficace pour ceux qui souhaitent s’engager dans le trading de cryptomonnaies, quel que soit leur niveau d’expérience ou de connaissance.