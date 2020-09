Cette année, le Black Friday aura lieu le 27 novembre 2020. C’est à cette date que les promotions les plus importantes seront proposées sur la plupart des produits du marché. En dehors de cette journée, il y aura des réductions très intéressantes pendant plusieurs jours et il faudra en profiter. Certains produits sont déjà annoncés comme les grandes stars du Black Friday. Après avoir fait un petit tour d’horizon, voici ce que nous avons trouvé pour vous.

Les ordinateurs de bureau pour gamers

Il y a ceux qui jouent sur leurs smartphones ou sur des consoles, mais les geeks de la première heure jouent encore sur ordinateur de bureau. Aujourd’hui, les ordinateurs pour gamers incluent les composants les plus performants du marché pour offrir une qualité graphique et une vitesse d’exécution optimale. Or, le jour du Black Friday est le meilleur moment pour trouver un ordinateur de bureau gamer pas cher. Nous vous recommandons de ce fait de faire un tour sur le site Ma Reduc pour trouver les meilleures offres du moment ainsi que les configurations au niveau des composants et d’attendre les réductions pour faire une bonne affaire et changer votre PC qui commence à ramer sérieusement.

La console PS5

Ça fait des années qu’on l’attend et elle sera tout juste sortie dans les magasins. La PS5 a été annoncée pour le 19 novembre 2020 soit seulement quelques jours avant le Black Friday. Est-ce que des enseignes vont oser la brader cette semaine-là pour le bonheur de tous les joueurs ? Telle est la question. C’est le moment d’aller à la pêche aux informations sur les blogs spécialisés dans le gaming et les consoles de jeux vidéo. Vous avez également tout intérêt d’aller vous inscrire ou aller souscrire aux alertes des sites de partage de réductions en ligne.

Un aspirateur Dyson

Depuis quelques années, c’est l’objet phare du Black Friday. L’aspirateur Dyson coûte cher, mais il est très efficace et pratique dans une maison. C’est un aspirateur-balai qui se recharge sur une batterie. Il n’y a pas besoin de le brancher et de le débrancher pour aller d’une pièce à l’autre. Petit et léger, il développe une puissance d’aspiration qui en fait l’un des appareils les plus performants du marché. Il offre tout le côté pratique des aspirateurs de table en ayant la capacité et la puissance d’un aspirateur de maison. Il n’est donc pas étonnant que ce soit l’un des produits en promotion les plus recherchés du marché pendant le Black Friday.

Les meilleurs smartphones

L’un des produits les plus recherchés sur les sites de produits en réduction pendant le Black Friday, ce sont les smartphones les plus récents. Ils sont encore un peu chers sur les sites de téléphones reconditionnés. Néanmoins, pendant la semaine du Black Friday, il n’est pas impossible de trouver les modèles les plus en vogue à moins de 200 euros, si on cumule les codes promo et les bons d’offres de remboursement. C’est donc une catégorie de produits à surveiller pour pouvoir profiter des meilleures offres pendant toute la semaine.

Si jamais vous ratez les bonnes occasions pendant le Black Friday, vous aurez toujours l’occasion de vous rattraper pendant le Cyber Monday !