Le moteur de recherche Google est un vecteur de communication très important pour les entreprises. Posséder une fiche établissement Google My Business permet aux établissements commerciaux (boutiques, hôtels, restaurants) de montrer leur présence en ligne. Si ces fiches sont bien optimisées et placer dans les premiers résultats de recherche, leur présence sur Google s’avère être une véritable solution pour augmenter ton taux de remplissage et par conséquent son chiffre d’affaire. Nous allons décrypter deux stratégies majeures pour développer vos pages Google My Business et par conséquent booster votre référencement.

Parfaire la crédibilité de votre fiche Google

Selon l’IFOP, plus de 80% des utilisateurs consultent d’abord internet afin de faire leur choix lors un projet d’achat. Lorsqu’un utilisateur tape un mot clé tel que « cordonnier à Paris » ou « hôtel à Lille », les fiches Google les plus optimisées seront placées dans les premiers résultats de recherche. On peut donc résumer cela en « plus votre fiche Google est complète et optimisée, meilleure sera la position de votre établissement sur Google ». Une véritable aubaine qui ne vous prendra ni trop d’effort, ni trop de moyens.

Lorsque vous créez votre fiche Google My Business, n’oubliez pas d’y renseigner le plus d’informations possibles telles qu’un numéro de téléphone pour les réservations et le service client (cela rassure les utilisateurs) mais aussi les horaires d’ouverture (actualisées en fonction des fêtes et jours fériés…cela évite à un potentiel client de se rendre dans votre magasin et qu’il trouve porte close). Renseignez également des photos de l’intérieur de l’établissement, de vos produits, de votre personnel, n’hésitez pas à mettre en avant votre logo, cela aussi un bon moyen visuel de se démarquer.

N’hésitez pas à optimiser le titre de votre fiche Google My Business en y ajoutant quelques mots clés (deux ou trois feront l’affaire). Par exemple, si vous avez une agence de traduction, vous pouvez baptiser votre fiche Google : « Nom de votre établissement, traducteur à Paris ». Ainsi, lorsqu’un utilisateur cherchera « traducteur à Paris » sur Google, si votre fiche Google My Business est bien optimisée et que la fiche possède de nombreux avis positifs et une note globale la plus propre possible de cinq sur cinq, alors votre établissement apparaîtra dans les premiers résultats de recherche, et vous avez beaucoup plus de chance d’être choisi par ce prospect.

Avoir de bons avis sur votre page

L’autre levier primordial afin de bien optimiser votre fiche Google My Business et que celle-ci soit affichée dans les premiers résultats est que votre fiche doit posséder de nombreux avis positifs et une note globale la plus proche de la note maximale (cinq sur cinq).

Si votre fiche possède déjà des avis, c’est une bonne chose ! N’hésitez pas à optimiser le nombre d’avis et leur contenu en demandant à votre clientèle d’habitués de mettre un avis sur Google afin de permettre de booster votre activité. Si ce sont des clients habitués, ils comprendront et n’hésiteront pas à vous rendre service. Si vous avez des commentaires négatifs, qui peuvent parfois provenir de la concurrence afin de casser tous ses concurrents, n’hésitez pas à opter pour une manière plus forte, vous pouvez tout bonnement acheter des avis Google afin de vous permettre d’équilibrer les avis et par conséquent votre note globale. Cette technique peut s’avérer un peu borderline, cependant, lorsqu’il est question de stopper des campagnes de dénigrement, afin que votre business survive, cela peut en valoir la peine.

Ces techniques sont des moyens rapides d’acquérir une nouvelle clientèle sans trop d’effort, ni budget. Pensez que c’est une fantastique stratégie de communication sans dépenser des mille et des cent en publicité, profitez, et boostez rapidement votre business grâce à Google !