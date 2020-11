Pour les entreprises d’aujourd’hui, la visibilité sur les réseaux est indispensable pour espérer prendre le pas sur la concurrence et augmenter ses bénéfices. Naguère, le marketing s’effectuait principalement via l’action des commerciaux qui se déplaçaient physiquement ou à l’aide de supports visuels concrets comme les flyers, les affiches ou le montage d’un stand sur des salons idoines mais aujourd’hui, la révolution numérique a rendu ses pratiques, si ce n’est obsolètes, du moins secondaires.

De nos jours, il n’existe pas d’entreprise en réussite qui n’aies su mettre en place une bonne stratégie digitale. Le web et ses infinies possibilités constitue en effet un marché immense sur lequel il faut savoir se positionner et se montrer pour attirer de nouveaux clients. De ce constat sont nées les fameuses agences webmarketing qui proposent leurs services aux entreprises souhaitant entamer ou optimiser leur présence sur le web grâce à des outils spécifiques. Ici, on vous explique plus particulièrement comment trouver une agence SEA à Nantes pour votre campagne pub via Google Ads.

De l’importance du référencement

Sur les réseaux, la visibilité se construit à l’aide de différents outils. Différentes étapes mènent à la reconnaissance et chacune d’entre elles se doit d’être réalisée dans les règles de l’art pour constituer une renommée solide et durable. Les agences webmarketing sont d’abord des interlocuteurs indispensables pour créer un site efficace et optimisé pour le référencement. Celui-ci est en effet la pierre d’achoppement de toute entreprise ambitieuse qui souhaite voir son nom apparaître dans les premiers résultats des pages des moteurs de recherche.

Il existe différents types de référencement. Le référencement dit naturel, aussi appelé organique, découle de l’optimisation technique des sites, de leur contenu mais aussi des différents backlinks générés par d’autres sites vers celui de l’entreprise concernée. C’est la base de toute stratégie d’expansion digitale mais il suffit rarement pour accéder au fameux triangle d’or, les trois premiers résultats affichés par les SERP. Pour asseoir sa renommée, il est très utile de faire appel à une agence SEA à Nantes pour lancer des campagnes de pub payantes.

Une campagne pub via Google Ads, pour quoi faire ?

Si le SEO ( Search Engine Optimization) regroupe toutes les techniques d’optimisation qui permettent d’améliorer le référencement naturel d’un site, le SEA (Search Engine Advertising) cherche à améliorer le positionnement d’un site via le référencement payant. Il est très intéressant car il permet de se positionner rapidement sur des mots clés pertinents et ainsi de générer un trafic important qui augmentera significativement les ventes.



Le référencement payant permet concrètement de placer une annonce publicitaire au dessus des résultats naturels du moteur de recherche. Pour se positionner préférentiellement sur Google, il convient d’utiliser Google Ads. En louant ces espaces publicitaires, une entreprise peut ainsi accroître sa visibilité presque immédiatement, contrairement au référencement naturel qui demande un long travail de fond. D’où l’importance de bien préparer sa campagne pub via Google Ads en faisant appel à une agence SEA à Nantes par exemple.

Une agence SEA à Nantes pour faire grandir votre renommée

Pour réussir votre stratégie d’expansion, il est indispensable de bien définir vos besoins. Une agence SEA à Nantes peut ainsi vous aider à identifier et sélectionner les mots-clés les plus pertinents en fonction de votre domaine d’activité, des profils de vos cibles, des recherches qu’elles effectuent ou encore de votre zone de chalandise. Ce travail demande de réelles connaissances techniques et c’est pourquoi il est nécessaire de faire appel aux compétences d »experts du référencement.

Trouver une agence SEA à Nantes devra donc se faire à l’aune de critères précis. Chaque agence web dispose de collaborateurs compétents dans des domaines très différents. Pour réaliser une campagne pub via Google Ads, il vous faudra donc sélectionner une agence qui maîtrise parfaitement cet outil. Un critère essentiel à surveiller est la jouissance du fameux certificat Google Ads qui, délivré par le maître, permet de garantir les compétences d’une agence dans le domaine. Utilisez donc les comparateurs et vous trouverez forcément votre agence SEA idéale !