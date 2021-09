L’apprentissage d’une langue étrangère est toujours une aventure unique en son genre. S’ouvrir à un autre langage, c’est en effet toujours transformer un peu de sa personne pour intégrer des modes de pensée et une vision de la vie différente. Et avec l’espagnol, c’est un peu de la douce chaleur de ce peuple méditerranéen qui nous prend à cœur. Mais avant d’en arriver là, il est important d’en intégrer les bases. Et pour cela, apprendre l’espagnol en ligne est une bonne option. Explications.

L’espagnol, une langue très pratiquée dans le monde

L’Espagne est un pays à l’histoire mouvementée et riche de contradictions. Dans un environnement tantôt marin, tantôt terrien, baigné de soleil et pétri de traditions, la vie a toujours été une fête, néanmoins marquée par de sombres périodes. Mais l’âge d’or du pays lui a permis de diffuser sa langue dans des contrées très lointaines et aujourd’hui, apprendre l’espagnol, c’est se permettre de dialoguer avec un demi-milliard d’individus répartis dans plus de 20 pays différents.

En outre, la culture espagnole est aussi extrêmement vivante. Depuis les classiques que sont les romans de Cervantès et les peintures de Velázquez jusqu’aux films contemporains d’Almodovar, l’Espagne a toujours été un pays d’artistes talentueux. Apprendre l’espagnol en ligne vous permettra ainsi non seulement de plonger en immersion dans ce monde mais aussi, pourquoi pas, de faire évoluer votre carrière dans un pays exotique !

Apprendre l’espagnol en ligne facilement

La langue espagnol est la quatrième langue la plus parlée au monde derrière l’anglais, le mandarin et l’hindi. Mais elle est aussi l’une des plus aisées à assimiler. On estime en général qu’il suffit de 500 heures pour pouvoir la pratiquer sereinement. A condition bien sûr de s’impliquer et trouver des outils adaptés à ses besoins pour progresser rapidement, tant dans la grammaire que dans l’extension du vocabulaire. Et pour cela, user d’une application pour apprendre l’espagnol est largement recommandé.

Sur le site Generationvoyage.fr, vous pourrez déjà trouver de nombreux articles qui vous permettront de vous immerger dans la culture espagnole. Les meilleurs films à regarder pour s’imprégner des sonorités de la langue, du vocabulaire de base, des livres ou des chaînes Youtube, vous trouverez absolument tout ce qu’il vous faut pour vous lancer et opérer vos premiers pas dans le monde hispanophone. Mais pour vraiment apprendre l’espagnol en ligne, on recommande vivement les applications.

De l’intérêt des applications pour apprendre les langues

Si regarder des films ou suivre des chaînes Youtube peut être d’une grande aide pour la compréhension et l’oral, il n’en demeure pas moins que la maîtrise de l’écrit passe forcément par l’utilisation d’outils plus spécifiques. Les applications listées sur le site fu-tenerife.com deviendront donc vos meilleures amies si vous souhaitez passer un palier dans l’acquisition de l’espagnol et le peaufinage de vos compétences linguistiques.

L’intérêt d’apprendre l’espagnol en ligne avec des applications telles que Duolinguo, Memrise ou Babbel réside dans l’aspect ludique et confortable de leur utilisation. Accessibles sur smartphone, ces outils ne vous quitteront jamais et pourront être dégainés à n’importe quel moment creux de la journée. En plus d’être extrêmement souples, elles sont aussi des vecteurs puissants d’imprégnation car elles mettent souvent en avant l’acquisition d’expressions, ce qui sera véritablement utile pour votre prochain trip dans un pays hispanophone. Car on le sait, la formation en anglais, c’est bien pour le travail et l’espagnol, c’est mieux pour le voyage !