Ces dernières décennies ont vu naître le développement fulgurant des outils digitaux. Réseaux sociaux, plateformes sociales et commerciales, plateformes de streaming, applications… Les progrès technologiques nous poussent à percevoir chacun de ces nouveaux supports comme une opportunité à saisir. La communication fait partie des nombreux domaines qui ont vu leurs enjeux évoluer avec ces changements. L’explosion de l’activité sur internet a fait de la présence commerciale sur le web un atout indispensable pour tout commerce. C’est cette conclusion qui a mené Augustin Ory à créer The Moneytizer.

The Moneytizer, qu’est-ce que c’est ?

The Moneytizer est une plateforme publicitaire française accessible à tout propriétaire de site web. C’est en 2014 que Augustin Ory décide de lancer son initiative. L’objectif principal de The Moneytizer est l’optimisation des revenus publicitaires générés via un site web. Cette méthode de monétisation a longtemps été réservée aux sites internet de grande taille. La plateforme française démocratise l’optimisation des revenus des sites web en créant une solution simplifiée, intuitive et accessible qui vise les sites web de moyenne et petite taille.

Les revenus sur internet

Dropshipping, Merchandising, vitrine professionnelle… Nombreuses sont les formules qui permettent aujourd’hui de faire de l’argent sur internet. L’une de ses solutions pour savoir comment monétiser son site internet revient à monétiser des espaces publicitaires sur un site web. Ces espaces rapportent en fonction du nombre de visiteurs sur le dit site, l’optimisation des revenus se base alors sur l’augmentation du nombre de visites l’augmentation du nombre de visites sur ce dernier. La principale difficulté de cette source de revenus consiste à continuellement trouver des partenaires et des clients prêts à payer pour apparaître sur le site web. Trouver des clients pour un espace publicitaire sur un site internet est d’autant plus chronophage en temps lorsque le site est de moyenne ou de petite taille. Les marques et commerces préfèrent faire appel à des gros sites afin d’activer une communication sur une plus large audience. C’est là que The Moneytizer intervient; la plateforme propose à ses clients de compiler une présence sur plusieurs sites pour une communication de masse. Cette formule est gagnante pour tous les acteurs car elle monétise et valorise les petits et moyens sites.

Un succès mondial grâce à une formule gagnante

The Moneytizer travaille aujourd’hui avec plus de 70 000 sites web à travers le monde. La plateforme affiche aujourd’hui une volonté d’expansion qui fait suite à un véritable développement en Europe et plus : France, Espagne, Italie, Portugal, Allemagne, Russie, Inde et d’autres encore. Vous pouvez suivre ici le développement de The Moneytizer, qui se tourne aujourd’hui vers le marché américain en ouvrant un bureau à New York. Le succès de The Moneytizer repose sur plusieurs éléments :

Un relationnel client particulièrement soigné.

Afin de se faire une place dans le milieu de la communication. La plateforme s’évertue à rendre ses services accessibles et adaptables à ses clients. Les sites web faisant appel à The Moneytizer sont gérés par des natifs de leurs pays respectifs pour une meilleure communication. Les professionnels de la plateforme ont pour mot d’ordre la disponibilité et la réactivité.

Une offre concurrentielle

L’offre proposée par The Moneytizer est très concurrentielle ; en plus des Header Bidding et de services sans engagements, la plateforme de publicité assure un account manager dédié pour chaque site client. A cela viennent s’ajouter l’assurance d’une certaine éthique publicitaire grâce au filtrage des publicités affichées, ainsi que la technologie Smart Refresh qui rafraîchit automatiquement les publicités dans le but de maximiser les revenus. Le tout est enveloppé dans une offre personnalisable à travers une prise en main facile (tableau de bord statistique et choix intégral du format publicitaire). The Moneytizer a trouvé sa formule gagnante, et elle s’évertue à l’exploiter de la manière la plus large possible ; lorsqu’il s’agit d’internet, il n’existe aucune limite.

The Moneytizer s’approprie l’optimisation de revenus de sites internet avec une offre avantageuse, un soin particulier apporté au relationnel, un sens de l’innovation qui vise à redéfinir les revenus sur internet. Le résultat d’une philosophie qui s’inscrit parfaitement dans l’ère de son temps ; une plateforme de publicité en ligne intuitive et simplifiée. Elle permet l’optimisation de la monétisation de votre site web rapidement, simplement, sans perdre du temps et de l’énergie à entretenir vos espaces publicitaires. La plateforme prend des airs de monétisation simplifiée pour une clientèle à fort potentiel.