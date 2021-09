Aujourd’hui, le tissu économique français est constitué d’une myriade d’entreprises qui s’appuient sur la variété des formes juridiques disponibles pour prospérer. De la multinationale à la petite PME en passant par la jeune startup dynamique, les possibilités sont nombreuses et permettent chaque jour à de multiples profils de faire émerger sur le marché du travail de nouveaux services et produits pour le public. Mais est-il indispensable de réaliser l’ouverture d’un compte bancaire professionnel ? Et si oui, comment procéder ? Éléments de réponse.

La création d’entreprise, de l’idée aux formalités

Toute entreprise, qu’elle soit individuelle ou collective, commence par une simple idée. Avant donc de se poser la question des formalités, et notamment de savoir s’il faut réaliser l’ouverture d’un compte professionnel pour prospérer, il est important de comprendre que cette petite graine qui germe dans la tête d’un entrepreneur doit d’abord atteindre la maturité pour être efficace. Il est donc indispensable de réfléchir à ce qui formera le concept, l’image et surtout la pertinence de votre entreprise pour ses futurs utilisateurs et clients.

Cette dernière question de la pertinence est prioritaire. En effet, votre idée se doit d’apporter quelque chose en plus à une cible particulière. SI tel est le cas, votre travail n’est pas fini car il faut encore savoir présenter votre projet sous son meilleur jour pour qu’il reçoive un bon accueil. Le nom de l’enseigne, son logo, la charte graphique qui l’identifie ou encore les différents atouts de différenciation doivent tous être catégorisés avec précision pour vous permettre de vous lancer dans les meilleures conditions possibles et vous donner toutes les chances de réussite !

Définir son projet et son business plan

Avant de savoir comment créer son entreprise, il est nécessaire de bien définir son projet. Il faut donc réaliser une étude de marché précise qui vous permettra d’évaluer la faisabilité de votre idée. Pensez donc à bien étudier l’éventuelle concurrence qui opère déjà dans votre zone géographique, estimez la qualité des produits ou des services que ces entreprises fournissent et déterminez avec précision la diversité de l’offre proposée et ses prix. Tout en imaginant ce que vous pouvez apporter de plus ou de différent à votre secteur d’activité et aux cibles éventuellement intéressées. N’oubliez pas non plus d’étudier finement la qualité de l’expérience utilisateur que vous proposerez car c’est souvent elle qui fait la différence entre deux produits ou services !

Une fois ces études réalisées, vous pourrez commencer à rédiger votre business plan. Pour cela, il est nécessaire de trouver l’équilibre entre les dépenses de l’entreprise, comme par exemple les salaires à payer, l’achat de matières premières, le budget consacré au local ou encore le coût des fournitures et les recettes générées par la vente de vos produits ou services. À partir de là, vous pourrez déterminer quel est le statut juridique le plus adapté à votre business et donc savoir s’il est obligatoire de réaliser l’ouverture d’un compte bancaire professionnel pour votre entreprise.

Le compte professionnel, un élément indispensable du succès

En France, tous les statuts juridiques n’obligent pas à réaliser l’ouverture d’un compte bancaire professionnel. Pourtant, nous recommandons ardemment de le faire dès les premiers pas de l’entreprise dans son domaine d’activité et ceci pour plusieurs raisons. D’abord parce que le compte professionnel est un outil au service de la clarté financière. En séparant le compte professionnel du compte personnel, les entrepreneurs de toutes sortes peuvent avoir plus facilement accès aux dépenses et recettes de l’entreprise et ainsi mieux appréhender les évolutions de la performance de leur société.

Par ailleurs, c’est aussi une preuve de transparence qui sera toujours appréciée lors d’un contrôle fiscal inopiné de l’administration. Sachez qu’en ouvrant un compte bancaire professionnel, vous ferez gagner du temps aux autorités, ce qui n’est pas à négliger pour s’éviter de longues tractations et de multiples convocations. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si tous les comptables vous recommandent toujours d’ouvrir un compte professionnel le plus vite possible, car ils savent à quel point cet outil est une composante essentielle du succès des entreprises les plus en réussite !

Statuts juridiques et comptes professionnels

Pour savoir comment créer son entreprise dans les meilleures conditions, il est indispensable de connaître les différentes caractéristiques des statuts d’entreprise proposés en France. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux, ce qui permet à des profils très différents de réaliser leurs projets en toute souplesse et adaptabilité. En entreprise individuelle par exemple, il ne sera pas obligatoire de réaliser l’ouverture d’un compte bancaire professionnel car il n’existe aucun capital minimum individuel pour ce type de statut. Mais cela ne veut pas dire que le compte bancaire professionnel ne profite pas à l’entrepreneur.

Pour les autoentrepreneurs, bien qu’il s’agisse tout de même d’une entreprise individuelle, l’ouverture d’un compte professionnel est obligatoire. Seuls ceux qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 euros pendant deux années consécutives sont dispensés de cette obligation. Pour tous les autres statuts, SAS, SASU, SARL ou EURL, il est non seulement obligatoire d’ouvrir ce type de compte professionnel, mais ceci est en plus indispensable pour immatriculer sa société. Sachez tout de même que rien n’oblige à le conserver une fois la société immatriculée, mais que là encore et pour les raisons citées précédemment, nous conseillons vivement d’en conserver la jouissance.

Les pièces justificatives nécessaires pour ouvrir un compte professionnel

Réaliser l’ouverture d’un compte bancaire professionnel est une opération simple qui ne demande que peu de pièces justificatives. Une pièce d’identité du dirigeant d’entreprise, et éventuellement celles des personnels habilités à réaliser des opérations sur le compte, le projet de rédaction de statuts s’il s’agit d’une création de société, ainsi qu’un justificatif d’utilisation du local commercial le cas échéant seront suffisants pour ouvrir un compte professionnel dans la banque de votre choix.

Si vous réalisez l’ouverture de votre compte pro en parallèle de la création de votre entreprise, la banque vous ouvrira ce compte de manière provisoire et vous délivrera une attestation de blocage des fonds. Une fois transmis aux autorités compétentes, ce document vous permettra d’immatriculer votre société et ainsi de recevoir le fameux K-bis. Vous n’aurez plus qu’à présenter ce dernier à votre banque qui se chargera alors de débloquer les fonds pour vous permettre d’exercer votre activité. Sachez enfin que si vous ne trouvez pas d’enseigne qui accepte de vous ouvrir un compte professionnel, vous pourrez vous tourner vers la Banque de France qui désignera une banque et l’obligera à vous fournir ce compte.

Comment créer son entreprise dans les meilleures conditions ?

Comme vous pouvez le constater, réaliser l’ouverture d’un compte bancaire professionnel est une opération indissociable de la création d’entreprise, quel que soit son statut. On rappellera ici que, bien que la législation française n’oblige pas tous les entrepreneurs à s’en équiper, le compte bancaire professionnel est indispensable pour se lancer dans les meilleures conditions, faciliter le travail comptable et la gestion, mais aussi pour conserver des relations sereines avec l’administration fiscale.

Pourtant, l’ouverture d’un compte professionnel, aussi simple soit-elle, fait partie de ces formalités chronophages et fastidieuses qui empêchent certains de lancer leurs idées entrepreneuriales sur le marché. À celui qui se demande comment créer son entreprise simplement, nous répondons donc qu’il existe des entités d’accompagnement juridique en ligne, dont les compétences sont idéales pour accélérer le processus et le simplifier. Avec une équipe de juristes experts à vos côtés, vous pourrez ainsi faire vivre votre projet et grandir en toute sérénité !