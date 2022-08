Un robot tondeuse est un dispositif équipé d’un moteur électrique, capable de tondre le gazon de manière autonome. Pour que les résultats de tonte soient impeccables, il faut être un fin stratège. Comment bien installer un robot tondeuse ? Dans ce guide, nous vous communiquons les conseils et astuces pratiques pour réussir une telle épreuve peu importe le modèle à installer.

Trouver le bon emplacement pour la station de charge

Pour être certain que votre robot tondeuse ne va pas s’endommager d’aussi tôt, commencez par bien observer la pelouse. Les brindilles, les pierres, les outils, les jouets ou tout autre élément dangereux ne doivent absolument pas traîner dans le gazon. Rassurez-vous que l’herbe qui est présente mesure moins de 10 cm de haut. Si tel n’est pas le cas, il est préférable de tondre avant de procéder à la prochaine étape.

Pose de la station de charge

Disposez le support de charge à l’abri de la lumière du soleil et des points d’arrosage ; ceci pour éviter que votre tondeuse robot ne soit affectée par le soleil vif ou de l’eau. Il est recommandé de placer la station de charge le plus au centre possible de la zone de tonte. Notons que le sol doit être plat pour que les déplacements soient aisés. Pour des raisons ergonomiques, il est conseillé de rapprocher le dispositif de tonte vers une prise électrique, à 10 mètres environ.

Recharger la batterie du robot tondeuse

Pour que le processus de tonte ne soit pas interrompu, il vaut mieux charger entièrement la batterie. 80 à 100 minutes suffisent pour obtenir une charge complète.

A défaut, vous pouvez utiliser l’appareil pendant qu’il est connecté à une prise électrique. Toutefois, cette option pourrait très vite diminuer la durée de vie de votre tondeuse. En plus, il peut être un peu complexe de manier le câble de la tondeuse à sa guise.

Installation du câble extérieur

Comme son nom l’indique, il est disposé dans les périphéries de la pelouse. Il s’agit d’un câble aluminium entièrement étanche et blindé de cuivre. Il a pour objectif de délimiter les coins à tondre. Il n’y a rien de plus simple que son installation. Servez-vous des cavaliers spéciaux intégrés dans le carton de livraison pour le fixer dans le sol. Comme par magie, la tondeuse va tourner exactement à ces endroits.

On a entendu pas mal d’utilisateurs se plaindre du fait que la tondeuse a traversé les limites. En formant des blocs de câble autour des buissons et des massifs de fleurs, vous pouvez avoir l’assurance que cela ne sera pas votre cas.

Installer le câble périmétrique

Cette phase est très délicate, car c’est d’elle que dépend la facilité à manier la tonte pendant la tonte et au moment de la recharge.

Ce que vous devez premièrement faire c’est de connecter le câble à partir de la station de charge en laissant une marge de fil d’environ 50 à 60 cm. C’est grâce à cet excès que vous serez en mesure de finaliser les raccords. A ce niveau, vous pouvez déterminer le périmètre à tondre en délimitant la pelouse avec le câble déroulé. Pour la suite, deux options s’offrent à vous :

Vous pouvez poser le câble sur le sol en stabilisant les fils de segmentation avec des piquets en plastique . Il est recommandé de délimiter après chaque distance de 50 à 70 cm. Notons que ce fil doit être suffisamment tendu et bien adhérer au sol. Cette technique conserve la durée de vie du fil ; d’autant plus que la terre et la pelouse le recouvrent au bout d’une certaine période.

. Il est recommandé de délimiter après chaque distance de 50 à 70 cm. Notons que ce fil doit être suffisamment tendu et bien adhérer au sol. Cette technique conserve la durée de vie du fil ; d’autant plus que la terre et la pelouse le recouvrent au bout d’une certaine période. Il est aussi possible d’introduire le câble dans le sol à une profondeur de 1 à 2 cm. Si l’enfouissement est très profond, il est presque certain que le robot ne pourra plus communiquer avec le cordon. Il est nécessaire de préparer des petites tranchées pour anticiper le problème. Il est vrai que cette méthode est plus complexe et plus longue que la précédente.

Créer les angles avec le câble guide

Il n’est pas possible d’aborder la notion d’installation d’un robot tondeuse sans y mentionner les angles. Les pelouses entièrement rectangles sont privilégiées car elles permettent au robot tondeuse de former aisément un angle de 90°. Il est plus difficile de prendre en main les terrains atypiques et irréguliers. Dans ce cas, il est conseillé de délimiter soit même la surface à tondre.

Mise en place du câble guide

Ce fil a pour intérêt de ramener la tondeuse à la station de charge au moment où le travail s’achève. Cette phase est capitale puisque c’est grâce à elle que le robot tondeur sera capable de retrouver son support de charge. Retenons aussi qu’au moment de raccorder un angle avec le fil périphérique, il vaut mieux constituer une arrête de 90°.

Placement du cordon de guidage de votre tondeuse robot

Il doit être disposé au centre du jardin et juste en face de la station de charge. Un raccordement entre le fil de guidage et le cordon de guidage et le fil périmétrique est nécessaire après avoir délimité la zone d’exercice du fil guide. N’oubliez pas de constituer une boucle de 10 cm avec le câble périphérique avec le fil de guidage, à l’endroit où vous souhaitez faire les raccordements.

Ensuite, déroulez le fil périphérique et installez-le jusqu’au support de charge de la tondeuse électrique. Rappelez-vous que vous devez couper le fil en laissant une marge de 50 cm du câble.

Et si on passait à l’acte ?

Si tous les branchements sont réalisés, attendez quelques minutes et branchez l’appareil. Entrez le code PIN à 04 chiffres et personnalisez la hauteur de tonte. Paramétrez ensuite les heures de fonctionnement et laissez recharger la tondeuse. Lorsque la charge sera complète, asseyez-vous et regardez le robot tondeur faire le travail pour lequel il a été conçu.

Conclusion

Nous espérons avoir levé vos interrogations au sujet de l’installation d’un robot tondeur. Désormais, que vous soyez amateur ou professionnel, nous savons que vous êtes en mesure de réussir cette épreuve à la fois difficile et délicate.