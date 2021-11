Dans un contexte globalisé d’échanges commerciaux, professionnels, académiques et culturels foisonnants, la barrière de la langue peut représenter un défi de taille. Contacter un fournisseur étranger, échanger avec un collègue non francophone ou encore se déplacer à l’étranger pour prospecter de nouvelles opportunités peut se transformer en un parcours du combattant si l’on ne parle pas une autre langue. Pour y pallier, il existe des solutions classiques, à savoir le recours à des interprètes, ou modernes qui sont de plus en plus utilisées et qui sont les applications de traduction. Toutefois, ces dernières présentent certaines limites et n’offrent pas les mêmes possibilités que les appareils de traduction instantanée.

Il est certainement légitime de se demander quelle serait l’utilité d’un appareil traducteur de langues qui de plus est a un coût. Surtout si l’on maîtrise déjà une langue comme l’anglais, parlée un peu partout dans le monde ou si l’on dispose d’un smartphone permettant l’accès à une pléiade d’applications de traduction gratuites. A cette question, la réponse est tout à fait simple : d’une part, la maîtrise de l’anglais ne garantit pas une communication fluide, nombreuses sont les situations où tout un chacun risque de se retrouver avec un interlocuteur ne parlant pas anglais. D’autre part, les applications de traduction simultanée gratuites n’offrent pas les fonctionnalités d’un traducteur vocal intelligent et nécessitent une connexion internet qui peut s’avérer très onéreuse à l’étranger.

Le Vasco Translator M3 de Vasco Electronics, plus qu’un traducteur de langues…

Le Vasco Translator M3 est un traducteur vocal instantané, ultra-précis, à la pointe de la technologie. Ce petit appareil est capable de traduire, dans plus de 70 langues, vos conversations avec un interlocuteur de langue étrangère offrant ainsi la possibilité de communiquer avec 90% de la population mondiale. Comment ? Le principe est on ne peut plus simple : on allume le traducteur, on choisit deux langues, on appuie sur le bouton, et on parle ! L’appareil produit une traduction simultanée (moins de 0,5 seconde) dans les deux sens. Doté d’une grande précision de traduction (96%) et d’une prononciation similaire à celle d’un locuteur natif, les échanges sont simples et fluides, quel que soit le couple de langues sélectionné. Le traducteur vocal Vasco Translator M3 se démarque également par sa carte SIM internationale intégrée qui offre un accès, pour les besoins de traduction instantanée, à internet gratuitement en illimité et à vie, et qui fonctionne dans près de 200 pays : aucune connexion WiFi n’est nécessaire (c’est aujourd’hui le seul traducteur instantané à proposer cela sur le marché).

Grâce à ses microphones avec réduction de bruit, il peut être utilisé partout, en intérieur comme en extérieur, sans que la qualité en soit impactée. En tant que professionnels, cet outil peut non seulement simplifier le quotidien, mais aussi faciliter une parfaite intégration dans un contexte mondialisé permettant d’interagir librement avec des non francophones, de tisser des liens plus facilement, de mieux comprendre d’autres cultures, ou encore de simplifier les échanges entre partenaires professionnels ou commerciaux.

Le traducteur vocal instantané Vasco Translator M3 foisonne de possibilités qui facilitent la vie….

En plus de la traduction instantanée de paroles, l’appareil peut traduire du texte grâce au traducteur photo. Cette fonctionnalité permet de naviguer paisiblement lors des déplacements à l’étranger, plus aucun panneau de signalisation, une brochure ou un menu n’auront de secrets.

La fonction TranslaCall, quant à elle, traduit les appels téléphoniques facilitant ainsi les échanges avec les partenaires étrangers. Des échanges encore plus renforcés avec la fonction MultiTalk qui permet de traduire les échanges de groupe allant jusqu’à 100 locuteurs parlant des langues différentes.

Apprendre des bases d’autres langues, notamment celles des partenaires, peut également être un atout en milieu professionnel. Grâce à un système de flashcards, le Vasco Translator M3 permet d’améliorer son niveau de langue, aussi bien le vocabulaire que la prononciation.

En somme, que ce soit en milieu professionnel ou personnel, le Vasco Translator M3 est plus qu’un simple appareil de traduction simultanée. Il peut être un allié des plus précieux.